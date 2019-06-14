Футбол

Мак Аллистер отказался переходить в «Спартак»Московский Комсомолец 15:44

Полузащитник английского клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» Алексис Мак Аллистер подтвердил, что московский "Спартак" действительно предложил ему контракт.
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Мак Аллистер отказался переходить в «Спартак»

Газета.Ru17:06

Мак Аллистер об интересе «Спартака»: «Брайтон» и я решили, что мне лучше перейти в «Боку»

Sports.ru15:20

Алексис Мак Аллистер сообщил, что не перейдет в «Спартак»

Sport24.ru14:10

Аргентинец рассказал, почему отказал «Спартаку»

Спорт день за днем14:56

Хавбек «Брайтона» объяснил, почему отказался от предложения «Спартака»

Советский спорт14:28

Мак Аллистер рассказал, почему решил не переходить в «Спартак»

Чемпионат14:15

Мак Аллистер рассказал, почему не перешел в «Спартак»

Спорт-Экспресс13:33
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Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Футбол

Защитник «Анжи» Калошин проходит просмотр в «Ахмате»

Защитник махачкалинского «Анжи» Павел Калошин находится на просмотре в «Ахмате», сообщает пресс-служба грозненского клуба.
Обновлено в 17:40
Происшествия

Умер участник массовой драки в селе под Пензой

Обновлено в 15:29
Политика

Климкин опроверг информацию о его назначении послом в США

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, которого Верховная рада всё никак не может отправить в отставку, опроверг информацию ряда украинских СМИ о том, что его могут назначить послом в США.
Обновлено в 15:47
Общество

Гороскоп на 13 июня: Стрельцам не стоит начинать новые дела

Стрельцам не стоит начинать новые дела.
Обновлено вчера в 01:29
Происшествия

Самолет рейса «Москва — Алжир» вынужденно вернулся в аэропорт

Сообщается, что командир воздушного судна в ходе полета обнаружил у самолета техническую неисправность и принял решение вернуться в аэропорт вылета.
Обновлено в 19:42
Происшествия

Автомобиль упал в реку в центре Москвы

На Новодевичьей набережной в Москву-реку упал автомобиль. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС России.
Обновлено в 16:26
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Политика

Порошенко рассказал о древнем украинском трезубце в Севастополе

Украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага, написал экс-президент Украины Петр Порошенко в Facebook.
Обновлено в 17:20
Общество

Журналисты пришли к выводу, что ИИ пока не может их заменить

Участники 6-го Всемирного конгресса информагентств пришли к выводу, что искусственный интеллект (ИИ) может помочь в работе СМИ, но пока не в состоянии заменить журналиста.
Обновлено в 20:12
Происшествия

При обрушении моста в Китае в реку упали два автомобиля

В Китае при обрушении моста две машины оказались в реке. Инцидент произошел в провинции Гуандун на юге страны.
Обновлено в 09:28
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Общество

«Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей Сечина

«Роснефть» заявила, что агентство Reuters устроило тотальную слежку за главой компании Игорем Сечиным, его родственниками и знакомыми, а также взломало их аккаунты в соцсетях.
Обновлено в 08:08
Политика

Представители Демпартии Молдавии покинули страну

Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 16:17
Футбол

Азар: «Сомневаюсь, что Рамос попросит меня пробить пенальти»

Новичок «Реала» Эден Азар сомневается в том, что капитан и штатный пенальтист мадридцев Серхио Рамос попросит его исполнить одиннадцатиметровый удар.
Обновлено в 20:28
Политика

ООН предоставила Украине рекомендации по закону о госязыке

Мониторинговая миссия ООН предоставила Украине свои рекомендации к нему украинским органам власти.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Политика

Путин уволил двух генералов после скандала с делом Голунова

Напомним, что Иван Голунов в начале июня был задержан по делу о наркотиках.
Обновлено вчера в 06:53
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Культура

Как Тимур Еремеев после 20 выпусков «Пусть говорят» стал телеведущим

Обновлено в 14:30
Политика

Госдеп выразил ООН обеспокоенность по поводу визита замгенсека Воронкова в Синьцзян

Администрация США выразила руководству ООН свою обеспокоенность планируемым визитом заместителя генерального секретаря всемирной организации, главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.
Обновлено в 18:26
Общество

Новый глава АИР Антиликаторов подставил Воронеж с переходом у цирка

Подземный переход у цирка стал настоящим памятником бывшему вице-мэру Антиликаторову, которого как особо эффективного менеджера губернатор Гусев возвысил до главы областного казённого учреждения «Агентство инноваций и развития» (АИР).
Обновлено в 09:10
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев

Цена на газ для населения на Украине с 1 ноября 2018 года повысилась на 23,5 процента и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги.
Обновлено в 20:14
Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына

26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Политика

Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на Россию

Посольство России в Великобритании призвало британские МИД и Минобороны публично разъяснить публикации СМИ о переориентировании спецназа на Россию.
Обновлено в 13:27
Общество

В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях

Обновлено в 04:39
Наука

Исследования с помощью синхротронов могут стать точнее за счет большей яркости излучения

Обновлено вчера в 10:57
Общество

Брошенная ранее в московской квартире девочка отметила день рождения

Обновлено в 15:44
Армия и оружие

Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
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