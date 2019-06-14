Футбол
Мак Аллистер отказался переходить в «Спартак»Московский Комсомолец 15:44
Полузащитник английского клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» Алексис Мак Аллистер подтвердил, что московский "Спартак" действительно предложил ему контракт.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 21:31, Вашингтон
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Футбол
Защитник «Анжи» Калошин проходит просмотр в «Ахмате»
Защитник махачкалинского «Анжи» Павел Калошин находится на просмотре в «Ахмате», сообщает пресс-служба грозненского клуба.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Умер участник массовой драки в селе под Пензой
Обновлено в 15:29
Политика
Климкин опроверг информацию о его назначении послом в США
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, которого Верховная рада всё никак не может отправить в отставку, опроверг информацию ряда украинских СМИ о том, что его могут назначить послом в США.
Обновлено в 15:47
Общество
Гороскоп на 13 июня: Стрельцам не стоит начинать новые дела
Стрельцам не стоит начинать новые дела.
Обновлено вчера в 01:29
Происшествия
Самолет рейса «Москва — Алжир» вынужденно вернулся в аэропорт
Сообщается, что командир воздушного судна в ходе полета обнаружил у самолета техническую неисправность и принял решение вернуться в аэропорт вылета.
Обновлено в 19:42
Происшествия
Автомобиль упал в реку в центре Москвы
На Новодевичьей набережной в Москву-реку упал автомобиль. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС России.
Обновлено в 16:26
Политика
Порошенко рассказал о древнем украинском трезубце в Севастополе
Украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага, написал экс-президент Украины Петр Порошенко в Facebook.
Обновлено в 17:20
Общество
Журналисты пришли к выводу, что ИИ пока не может их заменить
Участники 6-го Всемирного конгресса информагентств пришли к выводу, что искусственный интеллект (ИИ) может помочь в работе СМИ, но пока не в состоянии заменить журналиста.
Обновлено в 20:12
Происшествия
При обрушении моста в Китае в реку упали два автомобиля
В Китае при обрушении моста две машины оказались в реке. Инцидент произошел в провинции Гуандун на юге страны.
Обновлено в 09:28
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей Сечина
«Роснефть» заявила, что агентство Reuters устроило тотальную слежку за главой компании Игорем Сечиным, его родственниками и знакомыми, а также взломало их аккаунты в соцсетях.
Обновлено в 08:08
Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 16:17
Футбол
Азар: «Сомневаюсь, что Рамос попросит меня пробить пенальти»
Новичок «Реала» Эден Азар сомневается в том, что капитан и штатный пенальтист мадридцев Серхио Рамос попросит его исполнить одиннадцатиметровый удар.
Обновлено в 20:28
Политика
ООН предоставила Украине рекомендации по закону о госязыке
Мониторинговая миссия ООН предоставила Украине свои рекомендации к нему украинским органам власти.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Политика
Путин уволил двух генералов после скандала с делом Голунова
Напомним, что Иван Голунов в начале июня был задержан по делу о наркотиках.
Обновлено вчера в 06:53
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Госдеп выразил ООН обеспокоенность по поводу визита замгенсека Воронкова в Синьцзян
Администрация США выразила руководству ООН свою обеспокоенность планируемым визитом заместителя генерального секретаря всемирной организации, главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.
Обновлено в 18:26
Общество
Новый глава АИР Антиликаторов подставил Воронеж с переходом у цирка
Подземный переход у цирка стал настоящим памятником бывшему вице-мэру Антиликаторову, которого как особо эффективного менеджера губернатор Гусев возвысил до главы областного казённого учреждения «Агентство инноваций и развития» (АИР).
Обновлено в 09:10
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев
Цена на газ для населения на Украине с 1 ноября 2018 года повысилась на 23,5 процента и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги.
Обновлено в 20:14
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына
26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Политика
Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на Россию
Посольство России в Великобритании призвало британские МИД и Минобороны публично разъяснить публикации СМИ о переориентировании спецназа на Россию.
Обновлено в 13:27
Наука
Исследования с помощью синхротронов могут стать точнее за счет большей яркости излучения
Обновлено вчера в 10:57
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13