Мак Аллистер отказался переходить в «Спартак»Московский Комсомолец 15:44

Полузащитник английского клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» Алексис Мак Аллистер подтвердил, что московский "Спартак" действительно предложил ему контракт.

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Футбол Защитник «Анжи» Калошин проходит просмотр в «Ахмате» Защитник махачкалинского «Анжи» Павел Калошин находится на просмотре в «Ахмате», сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Политика Климкин опроверг информацию о его назначении послом в США Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, которого Верховная рада всё никак не может отправить в отставку, опроверг информацию ряда украинских СМИ о том, что его могут назначить послом в США.

Происшествия Самолет рейса «Москва — Алжир» вынужденно вернулся в аэропорт Сообщается, что командир воздушного судна в ходе полета обнаружил у самолета техническую неисправность и принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Происшествия Автомобиль упал в реку в центре Москвы На Новодевичьей набережной в Москву-реку упал автомобиль. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС России.

Политика Порошенко рассказал о древнем украинском трезубце в Севастополе Украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага, написал экс-президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

Общество Журналисты пришли к выводу, что ИИ пока не может их заменить Участники 6-го Всемирного конгресса информагентств пришли к выводу, что искусственный интеллект (ИИ) может помочь в работе СМИ, но пока не в состоянии заменить журналиста.

Происшествия При обрушении моста в Китае в реку упали два автомобиля В Китае при обрушении моста две машины оказались в реке. Инцидент произошел в провинции Гуандун на юге страны.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Общество «Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей Сечина «Роснефть» заявила, что агентство Reuters устроило тотальную слежку за главой компании Игорем Сечиным, его родственниками и знакомыми, а также взломало их аккаунты в соцсетях.

Политика Представители Демпартии Молдавии покинули страну Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.

Футбол Азар: «Сомневаюсь, что Рамос попросит меня пробить пенальти» Новичок «Реала» Эден Азар сомневается в том, что капитан и штатный пенальтист мадридцев Серхио Рамос попросит его исполнить одиннадцатиметровый удар.

Политика ООН предоставила Украине рекомендации по закону о госязыке Мониторинговая миссия ООН предоставила Украине свои рекомендации к нему украинским органам власти.

Шоу-бизнес Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.

Происшествия В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.

Политика Путин уволил двух генералов после скандала с делом Голунова Напомним, что Иван Голунов в начале июня был задержан по делу о наркотиках.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».

Политика Госдеп выразил ООН обеспокоенность по поводу визита замгенсека Воронкова в Синьцзян Администрация США выразила руководству ООН свою обеспокоенность планируемым визитом заместителя генерального секретаря всемирной организации, главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.

Общество Новый глава АИР Антиликаторов подставил Воронеж с переходом у цирка Подземный переход у цирка стал настоящим памятником бывшему вице-мэру Антиликаторову, которого как особо эффективного менеджера губернатор Гусев возвысил до главы областного казённого учреждения «Агентство инноваций и развития» (АИР).

Энергетика «Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев Цена на газ для населения на Украине с 1 ноября 2018 года повысилась на 23,5 процента и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги.