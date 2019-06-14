Футбол

Мак Аллистер отказался переходить в «Спартак»Московский Комсомолец 15:44

Полузащитник английского клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» Алексис Мак Аллистер подтвердил, что московский "Спартак" действительно предложил ему контракт.
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Аргентинец рассказал, почему отказал «Спартаку»

Спорт день за днем14:56

Хавбек «Брайтона» объяснил, почему отказался от предложения «Спартака»

Советский спорт14:28

Алексис Мак Аллистер сообщил, что не перейдет в «Спартак»

Sport24.ru14:10

Мак Аллистер отказался переходить в «Спартак»

Газета.Ru17:06

Мак Аллистер об интересе «Спартака»: «Брайтон» и я решили, что мне лучше перейти в «Боку»

Sports.ru15:20

Мак Аллистер рассказал, почему решил не переходить в «Спартак»

Чемпионат14:15

Мак Аллистер рассказал, почему не перешел в «Спартак»

Спорт-Экспресс13:33
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Политика

Представители Демпартии Молдавии покинули страну

Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 16:17
Происшествия

Скончался один из пострадавших в массовой драке под Пензой

В Пензе скончался один из пострадавших в массовой драке, которая произошла в селе Чемодановка Бессоновского района.
Обновлено в 14:21
Политика

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Обновлено в 00:38
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Армия и оружие

Дивизия имени Дзержинского отмечает 95-летие со дня основания

В Подмосковье прошли торжественные мероприятия, посвященные 95-летию со дня создания дивизии имени Дзержинского.
Обновлено в 13:29
Происшествия

Пожар на полигоне в Воронежской области потушен

Пожарные ликвидировали возгорание на военном полигоне Погоново в Воронежской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Обновлено в 14:17
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Автомобиль упал в Москву-реку на Новодевичьей набережной

«В 22:48 поступило сообщение о падении автомобиля в Москву-реку в районе Новодевичьей набережной», — приводит РИА Новости слова представителя столичного главка МЧС.
Обновлено в 16:23
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»

В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Младшего сына экс-хоккеиста Соколова подозревают в убийстве матери

Обновлено в 16:11
Политика

Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе

Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Шоу-бизнес

Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом

Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Космос

«Хаббл» сфотографировал крошечную галактику с «большим сердцем»

Обновлено в 11:59
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес

Кети Топурия намекнула, что готова вернуться к Гуфу

Кети Топурия Стоит отметить, что многие называли причиной расставания Кети и Гуфа измену со стороны рэпера.
Обновлено в 07:01
Общество

Названы самые счастливые пары по знаку Зодиака: их всего две

Специалисты в области астрологии уже давно определили, какие знаки подходят друг другу лучше всего, однако стопроцентной совместимостью обладают только две пары, отмечается на портале «Южный федеральный».
Обновлено вчера в 11:05
Энергетика

«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о чрезвычайной ситуации на Украине. Об этом говорится на сайте компании.
Обновлено в 15:57
Происшествия

В Москве задержали бывшего владельца табачного дистрибутора «Оптима»

Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибуторской компании «Оптима» Альберта Худояна.
Обновлено в 15:11
Общество

Водянова объяснила вред программы Малышевой о детях-кретинах

В выпуске от 13 июня Малышева использовала слово «кретин» в отношении детей с одной из форм врожденного гипотиреоза, характеризующейся задержкой физического и умственного развития.
Обновлено в 18:20
Общество

Сын Алибасова захотел вывезти отца из России

Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом

Обновлено в 07:55
Баскетбол

Форвард «Торонто» Леонард признан самым ценным игроком финала НБА

Форвард клуба "Торонто Рэпторс" Кавай Леонард признан самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2018/19.
Обновлено в 00:06
Политика

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
Обновлено в 14:49
Экономика

Силуанов предложил открыть отделения МСП банка на Северном Кавказе

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил открыть отделения МСП банка в городах Северного Кавказа.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского

Обновлено в 11:17
Политика

Турция пригрозила США ответными мерами в случае санкций из-за С-400

Обновлено в 03:57
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции

Обновлено в 05:55
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