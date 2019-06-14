Футбол

Мак Аллистер отказался переходить в «Спартак»Московский Комсомолец вчера в 15:44

Полузащитник английского клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» Алексис Мак Аллистер подтвердил, что московский "Спартак" действительно предложил ему контракт.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:07, Вашингтон
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