Футбол
Мак Аллистер отказался переходить в «Спартак»Московский Комсомолец вчера в 15:44
Полузащитник английского клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» Алексис Мак Аллистер подтвердил, что московский "Спартак" действительно предложил ему контракт.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:07, Вашингтон
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне
Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.
Обновлено вчера в 15:44
Авто
Почему дорожают автомобили с пробегом
Обновлено в 03:20
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Политика
Водная блокада Крыма ударила по Украине
Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
На Серовском тракте произошло смертельное ДТП
Авария произошла 15 июня на участке Серовского тракта от Екатеринбурга до Невьянска.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Пензенская полиция прокомментировала конфликт в Чемодановке
Напомним, что инцидент произошел вечером в селе Чемодановка. В полицию поступило сообщение о драке на улице Кузнецова.
Обновлено вчера в 04:03
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы
Актера Александра Гайдуляна задержали полицейские во время профилактического рейда на Хохловской площади.
Обновлено в 03:45
Футбол
«Ливерпуль» поздравил Салаха с днем рождения
"Ливерпуль" в своем официальном Твиттере поздравил нападающего Мохамеда Салаха с 27-летием.
Обновлено в 02:55
Политика
Саммит G20 в Осаке будут охранять более 25 тысяч полицейских
До 30 тысяч человек, включая лидеров государств, членов делегаций и журналистов, съедутся в японский город Осака на запланированный на 28-29 июня саммит стран "большой двадцатки", их безопасность будут обеспечивать более 25 тысяч полицейских.
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны
Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.
Обновлено 13 июня в 11:08
Единоборства
Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Авто
Jeep Renegade PHEV скоро представят публике
Автомобильный бренд Jeep в скором времени официально представит гибридную версию популярного внедорожника Jeep Renegade.
Обновлено в 03:18
Политика
Путин заявил о «боях без правил» в экономике
«В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами», — цитируют «Известия» Путина.
Обновлено в 02:50
Авто
Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России
Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
Обновлено в 01:40
Футбол
В «Спартаке» рассказали, когда вернутся в строй Глушаков и Рассказов
Глава медицинского департамента московского футбольного клуба «Спартак» Михаил Вартапетов заявил, что защитник Николай Рассказов и хавбек Денис Глушаков должны начать сбор команды в общей группе.
Обновлено в 03:54
Авто
Важная новость про Renault Arkana: дисковые тормоза будут!
В мае в онлайн-шоуруме были выставлены сто автомобилей Renault Arkana в топовой версии Edition One, которые раскупили всего за три часа с момента старта продаж.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Новые корпуса военного института открыли в Ленобласти
В Ленобласти состоялось открытие новых и модернизированных учебных корпусов автодрома Военного института Военной академии МТО им. А.В. Хрулева.
Обновлено вчера в 16:38
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено вчера в 06:56
Футбол
Ребко объявил о завершении карьеры
Бывший полузащитник «Спартака», «Москвы» и сборной России Алексей Ребко объявил о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 04:30
Музыка
На «Сердце Евразии» в Уфе выступит Алсу
Обновлено вчера в 04:12
Футбол
Божович намерен получить российское гражданство
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович заявил, что заинтересован в получении российского гражданства.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Общество
Алибасова могут вывезти из России
Как напоминает «Газета.ru», известный советский и российский музыкальный деятель Бари Алибасов был госпитализирован после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено 13 июня в 22:58
Политика
Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны
В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для населения Украины
НАК «Нафтогаз Украины» пересчитал цену природного газа для населения. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 22:51