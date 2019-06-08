Политика
Майя Санду избрана премьер-министром МолдавииКоммерсантъ 11:57
Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду избрана на пост премьер-министра Молдавии. Как сообщает Privesc.eu, более половины (61 из 101) депутатов проголосовали «за». Парламент Молдавии уже утвердил состав правительства во главе с госпожой Санду.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 22:27, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 22:27, Ашберн
Армия и оружие
Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Шоу-бизнес
Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ
Что касается Ольги Бузовой, то на премию МУЗ-ТВ она приехала в образе восточной принцессы - в сопровождении верблюдов.
Обновлено вчера в 14:27
Политика
Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве»
Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».
Обновлено в 20:44
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Врачи справились с ожогами дыхательных путей продюсера Бари Алибасова. Об этом «РИА Новости» рассказал его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Нигерии в результате ДТП погибли 18 человек
В нигерийском штате Ондо в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере 18 человек.
Обновлено в 21:26
Здоровье
Малышева определила самую опасную болезнь XXI века
Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест
Обновлено в 15:20
Футбол
Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020
Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16
Политика
Пресс-секретарь Зеленского признала гибель людей в Донбассе из-за ВСУ
Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель допустила, что мирные жители в Донбассе погибают в результате обстрела вооруженных сил Украины.
Обновлено в 20:48
Общество
Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби
Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 11:55
Игры
Продюсер Anthem: «У игры есть будущее»
Продюсер Anthem Бен Ирвинг рассказал, что верит в будущее своего проекта.
Обновлено в 17:19
Политика
Борис Джонсон пригрозил не платить ЕС без приемлемой сделки по Brexit
Бывший министр иностранных дел Великобритании и наиболее популярный кандидат на пост премьера Борис Джонсон пообещал не выплачивать Европейскому союзу отступные в £39 млрд (около €44 млрд) за выход из сообщества без сделки по Brexit, удовлетворяющей Лондон.
Обновлено в 20:19
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Дочь Синди Кроуфорд случайно показала свой дешевый шампунь
Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд пошла по стопам знаменитой мамы и рано добилась успеха.
Обновлено в 13:08
Общество
Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова
Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
Обновлено в 12:52
Здоровье
Молодым саратовским медикам повысят зарплату и будут снимать жилье
Вячеслав Володин рассказал о том, какие программы поддержки молодых специалистов существуют в губернии сегодня и обозначил главные проблемы, с которыми сталкиваются при реализации проектов.
Обновлено в 09:30
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено в 18:47
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
Единоборства
Россиянин Попов проиграл дебютный бой в UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA) Григорий Попов уступил американцу Эдди Уайленду на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:35
Музыка
На Дворцовой площади Петербурга выступит группа «Би-2»
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Петербурге задержали байкера, уронившего спутницу под иномарку
Спутница мотоциклиста скончалась от полученных травм. Сам байкер скрылся с места ДТП. Поиски водителя мотоцикла заняли меньше двух часов.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Поезд метро сошел с рельсов в Бостоне
Обновлено в 16:09
Происшествия
В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края
Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Театры
В Москве выступит Тбилисский театр имени Руставели
8 и 9 июня в Москве выступит Тбилисский академический театр имени Шота Руставели, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:53
Политика
В Казахстане стартовали выборы президента
Обновлено в 21:13
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Авто
Составлен рейтинг самых дорогих китайских кроссоверов в России
Автомобильные эксперты составили ТОП-5 самых дорогих кроссоверов китайского производства представленных на российском рынке.
Обновлено в 19:16
Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 15:00