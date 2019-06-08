Политика
Майя Санду избрана премьер-министром МолдавииКоммерсантъ 11:57
Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду избрана на пост премьер-министра Молдавии. Как сообщает Privesc.eu, более половины (61 из 101) депутатов проголосовали «за». Парламент Молдавии уже утвердил состав правительства во главе с госпожой Санду.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:18, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:18, Ашберн
Политика
Конституционный суд Молдавии признал назначение премьера незаконным
Конституционный суд Молдавии на заседании в субботу признал незаконными указы президента о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства, говорится в решении, опубликованном на сайте КС.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11
Спорт
В ВФЛА отказались комментировать информацию СМИ о решении IAAF
Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева отказалась комментировать информацию СМИ, согласно которой Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение организации.
Обновлено в 14:33
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено вчера в 03:45
Политика
Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»
Парламент Молдавии в субботу принял декларацию "О захваченном государстве", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:36
Кино
Продюсер байопика о Юлии Началовой рассказал о работе над фильмом
Продюсер байопика, посвященного Юлии Началовой, Андрей Загорский откровенно рассказал о работе над фильмом.
Обновлено в 11:42
Футбол
Смолов забил 100 голов в карьере
Нападающий московского "Локомотива" и сборной России Фёдор Смолов забил сотый гол в карьере.
Обновлено в 14:24
Наука
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Журналиста Голунова отправили под домашний арест
Обновлено в 15:47
Наука
Впервые замечена рыба, задерживающая дыхание под водой
Наблюдая за рыбами, исследовали не заметили никаких явных признаков вдоха или выдоха в течение нескольких минут.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Голунов заявил об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесе
В зале суда журналист Иван Голунов сообщил, что получал угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено в 15:28
Автоспорт
Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
Немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады.
Обновлено в 15:37
Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено в 11:46
Общество
В воскресенье петербуржцев ожидает ливень с грозой и градом
Обновлено в 12:04
Происшествия
Врачи подозревают у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга
Врачи скорой помощи говорят, что у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подозрение на сотрясение головного мозга, а также перелом ребер и гематома.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Петицию в защиту Голунова подписали более 65 тысяч человек
Больше 65 тысяч человек выразили поддержку корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову. Петиция появилась на сайте Change.org.
Обновлено в 15:55
Общество
Москвичей предупредили о дожде с грозой
Обновлено в 10:04
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
В Щелковском районе Подмосковья легкомоторный самолет совершил жесткую посадкку, сообщаетТАСС. Инцидент произошел в деревне Кормолино.
Обновлено в 09:16
Политика
Кудрин рассказал, как победить триллионную коррупцию в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как победить в России триллионную коррупцию.
Обновлено в 07:42
Игры
Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order
Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
Решетова переживает, что поправилась за время беременности
Решетова сообщила, что к тому моменту поправилась на 6-7 килограммов. Также она поставила смайлик «хрюшки», намекая на лишний вес.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Беглов доложил Путину о развитии Петербурга
Обновлено в 13:23
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом
В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби
Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 11:55
Политика
В Раде призвали судить Кравчука и Кучму за госизмену
Депутат украинской Рады Юрий Левченко заявил о необходимости "судить за госэкзамену" экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму.
Обновлено вчера в 18:28
Музыка
Децл посмертно получил музыкальную премию МУЗ-ТВ
Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, посмертно удостоен премии МУЗ-ТВ «За вклад в развитие хип-хоп музыки».
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Парусное судно столкнулось с контейнеровозом в Германии
По меньшей мере пять человек пострадали в результате столкновения парусного судна с контейнеровозом на Эльбе в Германии.
Обновлено в 14:28