Политика

Майя Санду избрана премьер-министром МолдавииКоммерсантъ 11:57

Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду избрана на пост премьер-министра Молдавии. Как сообщает Privesc.eu, более половины (61 из 101) депутатов проголосовали «за». Парламент Молдавии уже утвердил состав правительства во главе с госпожой Санду.
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Новое правительство Молдавии принесло присягу

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Политика

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