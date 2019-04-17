Майские указы по зарплате выполнили 16 регионов из 85РБК 00:00

Росстат на этой неделе опубликовал показатель «среднемесячного дохода от трудовой деятельности» по всем регионам за 2018 год, с которым надлежит сравнивать средние зарплаты учителей, врачей, научных работников и т.д. Это позволяет сделать вывод о выполнении майских указов 2012 года по состоянию на конец 2018 года.

Майские указы по зарплате выполнили 16 регионов из 85

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