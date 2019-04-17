Майские указы по зарплатам бюджетников выполнили четыре региона из 85Новые Известия 04:30

Лишь четыре региона РФ к концу 2018 года достигли целевых показателей по зарплатам бюджетников, которые президент Владимир Путин поручил повысить в рамках своих майских указах. Об этом следует из данных Росстата, сообщает РБК.

Майские указы по зарплатам бюджетников выполнили четыре региона из 85

Политика В Думе о лучшем: правительство сконцентрируется на нацпроектах Основным инструментом и чертежом будущей России премьер назвал нацпроекты, а одним из самых ярких событий 2018 года, по его словам, стало открытие Крымского моста, который связывает Россию сегодняшнюю с государством будущего.

Политика Министр энергетики США планирует покинуть пост Глава Минэнерго США Рик Перри планирует покинуть администрацию президента, однако это может и не случиться, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Общество Мой бизнес работает без меня: владельцы компаний обсудили, возможно ли это Алтайские предприниматели рассмотрели преимущества и недостатки внедрения организующей схемы 17 апреля в Барнауле состоялась очередная встреча Клуба читающих бизнесменов, на которой обсудили книгу Евгения Фролова "Мой бизнес работает без меня".

Футбол «Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ На четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте Стерлинг забил третий мячт «Тоттенхэму», и этот гол мог вывести «Сити» в полуфинал, однако арбитр встречи, после просмотра видеоповтора (VAR) отменил взятие ворот из-за положения «вне игры» у нападающего.

Интернет В работе сервисов Google произошел сбой Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.

Экономика ЦБ потребовал от банка «Восточный» зарезервировать 12 млрд рублей Пять топ-менеджеров Baring Vostok и «Восточного», в том числе Калви, были помещены в СИЗО решением Басманного суда Москвы 16 февраля 2019 г. в рамках уголовного дела о хищениях 2,5 млрд рублей, которые по версии следствия, были мошеннически выведены Калви у «Восточного» в начале 2017 года.

Происшествия Госдума приравняла сбежавших с места ДТП водителей к уголовникам Если в аварии были погибшие, то такой скрывшийся с места ДТП водитель будет наказан лишением свободы на срок от двух до семи лет, а если погибли два человека и более, водителю будет грозить от четырех до девяти лет лишения свободы.

Шоу-бизнес Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Анастасия Трегубова 17 апреля в четвертый раз стала мамой. Второй сын звезды появился на свет в 14.

Гаджеты Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.

Экономика В России может появиться новый экологический налог Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели.

Происшествия Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.

Армия и оружие Два атомных крейсера и четыре подлодки ВМФ России пустят на лом До конца 2021 года в России могут быть утилизированы два тяжелых атомных ракетных крейсера «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев» проекта 1144 «Орлан», атомная подводная лодка К-448 «Даниил Московский» (проект 671РТМК «Щука»), и еще три атомные субмарины проекта 667 БДР «Кальмар» - К-221 «Петропавловск-Камчатский», К-433 «Святой Георгий Победоносец» и К-232 «Подольск».

Общество Меган Маркл и принц Гарри ищут няню для будущего ребенка Британская королевская чета Меган Маркл и принц Гарри начали поиск няни для будущего ребенка.

Политика Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.

Общество Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.

Общество Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.

Происшествия Из студии «Время покажет» выгнали эксперта Сытина Политолог Александр Сытин назвал трагедию, когда в 2014 году при поджоге Дома профсоюзов в Одессе погибли 48 человек, «ликвидацией малоценного человеческого материала».

Общество Госдума «похоронила» бумажный полис ОСАГО Принятый закон официально уравнивает в правах бумажный и электронный полисы этого вида страхования.

Авто УАЗ выпустил новую версию «буханки» Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».

Интернет ФАС возбудила дело против Headhunter, Superjob и Rabota.ru HeadHunter, Superjob и Rabota.ru ограничивали использование программного обеспечения (ПО) по автоматизированному подбору персонала, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Игры Разработчики игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg Братья Бухманы заработали $1,2 млрд на разработке игр для платформ iOS и Android и попали в список миллиардеров Bloomberg.