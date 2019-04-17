Экономика
Майские указы по зарплатам бюджетников выполнили четыре региона из 85Новые Известия 04:30
Лишь четыре региона РФ к концу 2018 года достигли целевых показателей по зарплатам бюджетников, которые президент Владимир Путин поручил повысить в рамках своих майских указах. Об этом следует из данных Росстата, сообщает РБК.
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Политика
В Думе о лучшем: правительство сконцентрируется на нацпроектах
Основным инструментом и чертежом будущей России премьер назвал нацпроекты, а одним из самых ярких событий 2018 года, по его словам, стало открытие Крымского моста, который связывает Россию сегодняшнюю с государством будущего.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» в России ждут не только на парадах
Танки Т-14 «Армата» готовятся к своему очередному участию в Параде Победы на Красной площади.
Обновлено вчера в 03:01
Политика
Министр энергетики США планирует покинуть пост
Глава Минэнерго США Рик Перри планирует покинуть администрацию президента, однако это может и не случиться, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Обновлено в 21:59
Общество
Мой бизнес работает без меня: владельцы компаний обсудили, возможно ли это
Алтайские предприниматели рассмотрели преимущества и недостатки внедрения организующей схемы 17 апреля в Барнауле состоялась очередная встреча Клуба читающих бизнесменов, на которой обсудили книгу Евгения Фролова "Мой бизнес работает без меня".
Обновлено в 20:19
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ
На четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте Стерлинг забил третий мячт «Тоттенхэму», и этот гол мог вывести «Сити» в полуфинал, однако арбитр встречи, после просмотра видеоповтора (VAR) отменил взятие ворот из-за положения «вне игры» у нападающего.
Обновлено в 17:02
Интернет
В работе сервисов Google произошел сбой
Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24
Экономика
ЦБ потребовал от банка «Восточный» зарезервировать 12 млрд рублей
Пять топ-менеджеров Baring Vostok и «Восточного», в том числе Калви, были помещены в СИЗО решением Басманного суда Москвы 16 февраля 2019 г. в рамках уголовного дела о хищениях 2,5 млрд рублей, которые по версии следствия, были мошеннически выведены Калви у «Восточного» в начале 2017 года.
Обновлено в 21:33
Происшествия
Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и Мамаева
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее Пак отказался отвечать на извинения Кокорина.
Обновлено в 16:28
Происшествия
Госдума приравняла сбежавших с места ДТП водителей к уголовникам
Если в аварии были погибшие, то такой скрывшийся с места ДТП водитель будет наказан лишением свободы на срок от двух до семи лет, а если погибли два человека и более, водителю будет грозить от четырех до девяти лет лишения свободы.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой
Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Анастасия Трегубова 17 апреля в четвертый раз стала мамой. Второй сын звезды появился на свет в 14.
Обновлено в 14:00
Гаджеты
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Экономика
В России может появиться новый экологический налог
Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели.
Обновлено в 21:00
Футбол
Главный тренер «Славии»: «Азар играет на одном уровне с Месси и Роналду»
Думаю, что Эден Азар играет на том же уровне, что и Месси с Роналду.
Обновлено в 13:35
Наука
Названы вызывающие рак кишечника продукты
Обновлено в 15:26
Происшествия
Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания
Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
Два атомных крейсера и четыре подлодки ВМФ России пустят на лом
До конца 2021 года в России могут быть утилизированы два тяжелых атомных ракетных крейсера «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев» проекта 1144 «Орлан», атомная подводная лодка К-448 «Даниил Московский» (проект 671РТМК «Щука»), и еще три атомные субмарины проекта 667 БДР «Кальмар» - К-221 «Петропавловск-Камчатский», К-433 «Святой Георгий Победоносец» и К-232 «Подольск».
Обновлено в 20:32
Общество
Меган Маркл и принц Гарри ищут няню для будущего ребенка
Британская королевская чета Меган Маркл и принц Гарри начали поиск няни для будущего ребенка.
Обновлено в 09:04
Политика
Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек
Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.
Обновлено в 13:47
Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Из студии «Время покажет» выгнали эксперта Сытина
Политолог Александр Сытин назвал трагедию, когда в 2014 году при поджоге Дома профсоюзов в Одессе погибли 48 человек, «ликвидацией малоценного человеческого материала».
Обновлено вчера в 19:53
Общество
Госдума «похоронила» бумажный полис ОСАГО
Принятый закон официально уравнивает в правах бумажный и электронный полисы этого вида страхования.
Обновлено в 07:44
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Интернет
ФАС возбудила дело против Headhunter, Superjob и Rabota.ru
HeadHunter, Superjob и Rabota.ru ограничивали использование программного обеспечения (ПО) по автоматизированному подбору персонала, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Обновлено в 13:05
Игры
Разработчики игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg
Братья Бухманы заработали $1,2 млрд на разработке игр для платформ iOS и Android и попали в список миллиардеров Bloomberg.
Обновлено в 16:54
Экономика
«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки
В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено в 19:37