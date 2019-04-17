Экономика

Майские указы по зарплатам бюджетников выполнили четыре региона из 85Новые Известия 04:30

Лишь четыре региона РФ к концу 2018 года достигли целевых показателей по зарплатам бюджетников, которые президент Владимир Путин поручил повысить в рамках своих майских указах. Об этом следует из данных Росстата, сообщает РБК.
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Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам

РИА Новости09:52

Зарплаты бюджетников достигли целей из майских указов лишь в 16 регионах

РБК00:00

Тамбовщина выполнила майские указы по повышению зарплаты бюджетникам

REGNUM12:12

Минтруд отчитался о росте зарплат российских бюджетников

БИЗНЕС Online05:03

Указы Путина о зарплате выполнили только четыре региона. Список

URA.Ru01:59

Майские указы по повышению зарплат бюджетников формально выполнены только в четырёх регионах из 85

Эхо Москвы01:15

Глава Минтруда назвал регионы, которые не успели поднять зарплаты бюджетникам

Реальное время10:19
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Политика

В Думе о лучшем: правительство сконцентрируется на нацпроектах

Основным инструментом и чертежом будущей России премьер назвал нацпроекты, а одним из самых ярких событий 2018 года, по его словам, стало открытие Крымского моста, который связывает Россию сегодняшнюю с государством будущего.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» в России ждут не только на парадах

Танки Т-14 «Армата» готовятся к своему очередному участию в Параде Победы на Красной площади.
Обновлено вчера в 03:01
Политика

Министр энергетики США планирует покинуть пост

Глава Минэнерго США Рик Перри планирует покинуть администрацию президента, однако это может и не случиться, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Обновлено в 21:59
Общество

Мой бизнес работает без меня: владельцы компаний обсудили, возможно ли это

Алтайские предприниматели рассмотрели преимущества и недостатки внедрения организующей схемы 17 апреля в Барнауле состоялась очередная встреча Клуба читающих бизнесменов, на которой обсудили книгу Евгения Фролова "Мой бизнес работает без меня".
Обновлено в 20:19
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ

На четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте Стерлинг забил третий мячт «Тоттенхэму», и этот гол мог вывести «Сити» в полуфинал, однако арбитр встречи, после просмотра видеоповтора (VAR) отменил взятие ворот из-за положения «вне игры» у нападающего.
Обновлено в 17:02
Культура

Светлаков назвал причины ухода с ТНТ и раскрыл свой заработок

Обновлено в 12:41
Интернет

В работе сервисов Google произошел сбой

Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24
Экономика

ЦБ потребовал от банка «Восточный» зарезервировать 12 млрд рублей

Пять топ-менеджеров Baring Vostok и «Восточного», в том числе Калви, были помещены в СИЗО решением Басманного суда Москвы 16 февраля 2019 г. в рамках уголовного дела о хищениях 2,5 млрд рублей, которые по версии следствия, были мошеннически выведены Калви у «Восточного» в начале 2017 года.
Обновлено в 21:33
Происшествия

Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и Мамаева

"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее Пак отказался отвечать на извинения Кокорина.
Обновлено в 16:28
Происшествия

Госдума приравняла сбежавших с места ДТП водителей к уголовникам

Если в аварии были погибшие, то такой скрывшийся с места ДТП водитель будет наказан лишением свободы на срок от двух до семи лет, а если погибли два человека и более, водителю будет грозить от четырех до девяти лет лишения свободы.
Обновлено в 04:18
Космос

Специалисты NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении

Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес

Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой

Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Анастасия Трегубова 17 апреля в четвертый раз стала мамой. Второй сын звезды появился на свет в 14.
Обновлено в 14:00
Гаджеты

Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода

Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Экономика

В России может появиться новый экологический налог

Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели.
Обновлено в 21:00
Футбол

Главный тренер «Славии»: «Азар играет на одном уровне с Месси и Роналду»

Думаю, что Эден Азар играет на том же уровне, что и Месси с Роналду.
Обновлено в 13:35
Наука

Названы вызывающие рак кишечника продукты

Обновлено в 15:26
Происшествия

Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания

Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.
Обновлено в 11:45
Происшествия

На Невском проспекте в Петербурге столкнулись пять автомобилей

Обновлено в 21:13
Армия и оружие

Два атомных крейсера и четыре подлодки ВМФ России пустят на лом

До конца 2021 года в России могут быть утилизированы два тяжелых атомных ракетных крейсера «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев» проекта 1144 «Орлан», атомная подводная лодка К-448 «Даниил Московский» (проект 671РТМК «Щука»), и еще три атомные субмарины проекта 667 БДР «Кальмар» - К-221 «Петропавловск-Камчатский», К-433 «Святой Георгий Победоносец» и К-232 «Подольск».
Обновлено в 20:32
Общество

Меган Маркл и принц Гарри ищут няню для будущего ребенка

Британская королевская чета Меган Маркл и принц Гарри начали поиск няни для будущего ребенка.
Обновлено в 09:04
Политика

Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек

Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.
Обновлено в 13:47
Космос

Ученые НАСА находятся на переднем фронте борьбы с астероидной угрозой

Обновлено в 00:27
Общество

Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет

Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Из студии «Время покажет» выгнали эксперта Сытина

Политолог Александр Сытин назвал трагедию, когда в 2014 году при поджоге Дома профсоюзов в Одессе погибли 48 человек, «ликвидацией малоценного человеческого материала».
Обновлено вчера в 19:53
Общество

Госдума «похоронила» бумажный полис ОСАГО

Принятый закон официально уравнивает в правах бумажный и электронный полисы этого вида страхования.
Обновлено в 07:44
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Интернет

ФАС возбудила дело против Headhunter, Superjob и Rabota.ru

HeadHunter, Superjob и Rabota.ru ограничивали использование программного обеспечения (ПО) по автоматизированному подбору персонала, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Обновлено в 13:05
Игры

Разработчики игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

Братья Бухманы заработали $1,2 млрд на разработке игр для платформ iOS и Android и попали в список миллиардеров Bloomberg.
Обновлено в 16:54
Экономика

«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки

В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено в 19:37
Как работают Яндекс.Новости?
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