Футбол
«Майнц» вырвал ничью у «Лейпцига»Спорт-Экспресс вчера в 16:28
"Майнц" в концовке вырвал победу у "Лейпцига" в матче 32-го тура чемпионата Германии - 3:3. В составе хозяев поля голы забили Карим Онисиво, Мусса Ниакате и Жан-Филипп Матета. В составе гостей Лукас Клостерманн оформил дубль, еще один гол на счету у Тимо Вернера.
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