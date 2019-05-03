Футбол

«Майнц» вырвал ничью у «Лейпцига»Спорт-Экспресс 16:28

"Майнц" в концовке вырвал победу у "Лейпцига" в матче 32-го тура чемпионата Германии - 3:3. В составе хозяев поля голы забили Карим Онисиво, Мусса Ниакате и Жан-Филипп Матета. В составе гостей Лукас Клостерманн оформил дубль, еще один гол на счету у Тимо Вернера.
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«Майнц» и «Лейпциг» сыграли вничью в 32-м туре чемпионата Германии

РИА Новости16:34

«Майнц» ушел от поражения в матче с «Лейпцигом»

Матч ТВ16:31

Чемпионат Германии. РБ «Лейпциг» сыграл вничью с «Майнцем» – 3:3

Sports.ru11:36

«РБ Лейпциг» упустил победу над «Майнцем», дважды по ходу матча ведя с преимуществом в 2 мяча

Sport24.ru16:23

«Майнц» вырвал ничью в матче с «Лейпцигом»

Чемпионат16:30

«Майнц» вырвал ничью у «Лейпцига»

Спорт-Экспресс16:28

Майнц 05-Лейпциг 03.05.2019 прогноз Ф2 (-1)

Sport-place08:13
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:24, Ашберн
Политика

СМИ сообщили об упущенном шансе США свергнуть Мадуро

2 мая американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, а также министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено перешли на сторону главы государства, хотя ранее соглашались покинуть главу Боливарианской Республики.
Обновлено в 20:40
Футбол

Каррера поблагодарил фанатов «Спартака» за поддержку

Обновлено в 21:01
Путешествия

Исторический Сеул: Святилище Чонмё

Обновлено в 09:31
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.
Обновлено в 08:32
Авто

Новый кроссовер Hyundai Venue за 700 тыс. рублей добрался до дилеров

В Индии уже собрано 10 тыс. предварительных заявок на кроссовер Hyundai Venue.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Политика

Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере

Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес

Семья Алсу впервые высказалась после скандала на «Голосе. Дети»

Победительница шоу Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено в 06:27
Общество

Россияне задолжали за коммуналку более 130 миллиардов рублей

Более крупные долги – от 50 до 100 тысяч рублей фигурировали в 365 тысячах исковых заявлений.
Обновлено в 10:34
Политика

Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:18
Политика

Министр энергетики США назвал российский газ «ненадежным»

Глава Минэнерго США Рик Перри назвал российский газ, поступающий в страны ЕС, «дешевым, но ненадежным».
Обновлено вчера в 06:29
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева призналась, что разучилась отдыхать

Лариса Гузеева опубликовала в своем Instagram пост, в котором рассказала многочисленным подписчикам, что разучилась отдыхать.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Политика

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Происшествия

В Кургане в частном доме взорвался газовый баллон

Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Кургане, огнем охвачены три частных жилых дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:18
Экономика

Россию объявили мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Всего же центральные банки мира приобрели в I квартале 2019 года рекордное за последние шесть лет количество золота — 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 00:25
Общество

В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»

Всего планируется эвакуировать около миллиона человек. Жителей размещают в специально оборудованных временных лагерях.
Обновлено вчера в 18:16
Политика

Мадуро сменил главу полиции Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение сменить главу полиции страны, назначив на эту должность генерала Элио Эстраду.
Обновлено в 21:13
Политика

Нидерланды выдали США украинца, обвиняемого в кибератаках

Власти Нидерландов экстрадировали в США гражданина Украины, обвиняемого в преступлениях в киберпространстве.
Обновлено в 19:17
Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Обновлено в 15:19
Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

Обновлено в 16:21
Наука

«Биоразлагаемые» эко-пакеты не разлагаются годами

Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Полиция задержала мужчину, изрисовавшего памятник танкистам в Саратове

Обновлено в 06:08
Политика

Партия Мэй провалилась на выборах в Англии

По итогам голосования, консерваторы лишились 1 335 депутатских мандатов и потеряли контроль над 49 местными советами.
Обновлено в 18:24
Общество

Премьер Новой Зеландии собралась замуж

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн помолвлена с телеведущим Кларком Гэйфордом.
Обновлено в 20:24
Футбол

AS: «Реал» согласовал трансфер Йовича за 60 миллионов

По сведениям AS, испанцы уже согласовали переход с немцами. Стоимость игрока составит 60 миллионов евро.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие

Какие фрегаты станут главными на флоте США, Китая и России

Китай и Россия разрабатывают свои варианты ответа. На какие корабли ставят современные армии, разобралась "Газета.Ru".
Обновлено в 12:20
Общество

Сколько в Иркутске зарабатывает юрист? Обзор зарплатных предложений

Юрист в Иркутске может рассчитывать на среднюю зарплату в размере 30 тысяч рублей в месяц, выяснил Телеинформ.
Обновлено в 04:41
Политика

В МИД отреагировали на идею заменить «Бессмертный полк» на Украине

Обновлено в 10:16
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