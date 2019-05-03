Футбол
«Майнц» вырвал ничью у «Лейпцига»Спорт-Экспресс 16:28
"Майнц" в концовке вырвал победу у "Лейпцига" в матче 32-го тура чемпионата Германии - 3:3. В составе хозяев поля голы забили Карим Онисиво, Мусса Ниакате и Жан-Филипп Матета. В составе гостей Лукас Клостерманн оформил дубль, еще один гол на счету у Тимо Вернера.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:24, Ашберн
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