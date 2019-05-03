Футбол
«Майнц» смог уйти от поражения в матче с «Лейпцигом»REGNUM 01:27
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Опель Арена»
|20′
Лукас Клостерманн
|32′
Лукас Клостерманн
Карим Онисиво
|43′
Карим Онисиво
Жан-Филипп Матета
|46′
|49′
Тимо Вернер
|52′
Кевин Кампль
Даниэль Бросински
|55′
Мусса Ньяхате
|67′
Боте Баку
Пьер Кунде
|67′
|70′
Конрад Лаймер
Амаду Айдара
Жан-Филипп Гбамен
Александру Максим
|79′
Жан-Филипп Матета
|83′
|90′
Юссуф Поульсен
Матеус Кунья
|58%
|Владение мячом
|42%
|75%
|Процент точных передач
|68%
|4
|Удары в сторону ворот
|4
|5
|Удары в створ ворот
|5
|2
|Сейвы вратарём
|2
|9
|Офсайды
|1
|6
|Угловые
|4
|12
|Отборы
|16
|14
|Фолы
|12
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Майнц 05
Расстановка 4‑3‑1‑2
22
Мюллер
18
Бросински
19
Ньяхате
42
Хак
3
Мартин
14
Кунде
10
Максим
5
Боэтиюс
6
Латца
9
Матета
7
Квайсон
1
Гулачи
22
Мукиеле
6
Конате
4
Орбан
16
Клостерманн
2 ×
8
Айдара
44
Кампль
10
Форсберг
23
Хальстенберг
20
Кунья
11
Вернер
РБ Лейпциг
Расстановка 3‑5‑2
Футбольный клуб «Майнц» смог уйти от поражения в матче с командой «Лейпциг» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги. Игра, проходившая на «Опель-Арене» в Майнце, закончилась со счетом 3:3.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:30, Ашберн
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