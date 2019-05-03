Футбол

«Майнц» смог уйти от поражения в матче с «Лейпцигом»REGNUM 01:27

Майнц 05 — РБ Лейпциг
3 – 3
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Опель Арена»
20′
Лукас Клостерманн
32′
Лукас Клостерманн
Карим Онисиво
43′
Карим Онисиво
Жан-Филипп Матета
46′
49′
Тимо Вернер
52′
Кевин Кампль
Даниэль Бросински
55′
Мусса Ньяхате
67′
Боте Баку
Пьер Кунде
67′
70′
Конрад Лаймер
Амаду Айдара
Жан-Филипп Гбамен
Александру Максим
79′
Жан-Филипп Матета
83′
90′
Юссуф Поульсен
Матеус Кунья
Футбольный клуб «Майнц» смог уйти от поражения в матче с командой «Лейпциг» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги. Игра, проходившая на «Опель-Арене» в Майнце, закончилась со счетом 3:3.
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