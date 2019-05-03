«Майнц» смог уйти от поражения в матче с «Лейпцигом»REGNUM 01:27

Футбольный клуб «Майнц» смог уйти от поражения в матче с командой «Лейпциг» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги. Игра, проходившая на «Опель-Арене» в Майнце, закончилась со счетом 3:3.

«Майнц» смог уйти от поражения в матче с «Лейпцигом»

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