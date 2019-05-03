Футбол
«Майнц» смог уйти от поражения в матче с «Лейпцигом»REGNUM 01:27
Футбольный клуб «Майнц» смог уйти от поражения в матче с командой «Лейпциг» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги. Игра, проходившая на «Опель-Арене» в Майнце, закончилась со счетом 3:3.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:28, Ашберн
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Происшествия
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В минувшую пятницу, 3 мая, стало известно, что к известной певице МакSим, пострадавшей в конце апреля в дорожно-транспортном происшествии, пригласили священника.
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Космос
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Шоу-бизнес
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В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
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Политика
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Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
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Политика
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Обновлено в 06:07
Общество
Разрушительный циклон «Фани» обрушился на восток Индии
Надвигающийся циклон «Фани» явился причиной эвакуации более 1 млн жителей в индийском штате Одиша, 3 мая сообщает индийский новостной портал Hindustan Times.
Обновлено вчера в 06:24
Политика
Трамп назвал продуктивным разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что его телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным был «очень хорошим» и «очень продуктивным».
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
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Обновлено вчера в 03:02
Происшествия
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Обновлено вчера в 19:42
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
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Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
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Обновлено вчера в 14:21
Энергетика
В некачественной нефти из России увидели удар по всей нефтехимической отрасли Белоруссии
Поступление некачественной нефти из России негативно скажется на всей нефтехимической отрасли Белоруссии, заявил председатель госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 05:03
Происшествия
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Обновлено в 05:21
Хоккей
В Сочи стартует финал Ночной хоккейной лиги
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Стоит еще вспомнить японский Suzuki Jimny — это маленький рамный внедорожник, а за счет короткой колесной базы и коротких свесов на бездорожье показывает удивительные результаты.
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