Футбол
«Майнц» разгромил «Фрайбург» в матче чемпионата ГерманииГазета.Ru вчера в 16:36
"Майнц" нанес разгромное поражение "Фрайбургу" в матче 28-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Майнце, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе победителей Жан-Филипп Матета оформил хет-трик, также отличились Жан-Поль Бутьюс и Карим Онисиво.
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