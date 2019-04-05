Футбол

«Майнц» разгромил «Фрайбург» в матче чемпионата ГерманииГазета.Ru 16:36

"Майнц" нанес разгромное поражение "Фрайбургу" в матче 28-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Майнце, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе победителей Жан-Филипп Матета оформил хет-трик, также отличились Жан-Поль Бутьюс и Карим Онисиво.
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«Майнц» забил пять безответных мячей «Фрайбургу»

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«Майнц» разгромил «Фрайбург» благодаря хет-трику Матета

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Чемпионат Германии. «Майнц» разгромил «Фрайбург»

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Бундеслига. «Майнц» уничтожил «Фрайбург» и другие матчи 28 тура

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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 21:09, Ашберн
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