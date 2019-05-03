Футбол
«Майнц» прервал победную серию «РБ Лейпцига» в бундеслигеВести.Ru 17:10
В матче 32-го тура чемпионата Германии "Майнц" на поле домашнего стадиона сыграл вничью с "РБ Лейпцигом" – 3:3. "Быки" довели беспроигрышную серию до 14 матчей (11 побед, 3 ничьи) и при этом прервали победную серию из шести игр.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:51, Ашберн
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Несмотря на скандал, разгоревшийся в СМИ, все участники конкурса сохранили хорошие отношения.
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