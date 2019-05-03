Футбол

«Майнц» прервал победную серию «РБ Лейпцига» в бундеслигеВести.Ru 17:10

В матче 32-го тура чемпионата Германии "Майнц" на поле домашнего стадиона сыграл вничью с "РБ Лейпцигом" – 3:3. "Быки" довели беспроигрышную серию до 14 матчей (11 побед, 3 ничьи) и при этом прервали победную серию из шести игр.
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«Майнц» и «Лейпциг» сыграли вничью в 32-м туре чемпионата Германии

РИА Новости16:34

«Майнц» ушел от поражения в матче с «Лейпцигом»

Матч ТВ16:31

«Майнц» вырвал ничью в матче с «Лейпцигом»

Чемпионат16:30

«РБ Лейпциг» упустил победу над «Майнцем», дважды по ходу матча ведя с преимуществом в 2 мяча

Sport24.ru16:23

«Майнц» вырвал ничью у «Лейпцига»

Спорт-Экспресс16:28

Чемпионат Германии. РБ «Лейпциг» сыграл вничью с «Майнцем» – 3:3

Sports.ru11:36

Майнц 05-Лейпциг 03.05.2019 прогноз Ф2 (-1)

Sport-place08:13
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