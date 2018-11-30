Футбол

«Майнц» на выезде обыграл «Фортуну» с минимальным счетом
Советский спорт
16:27

Фортуна Дюссельдорф — Майнц 05
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Эсприт Арена»
Робин Бормут
44′
56′
Жан-Поль Боэтиюс
Левин Озтуналы
59′
Даниэль Бросински
Джулио Донати
67′
Жан-Филипп Матета
Доди Лукебакио
Бенито Раман
68′
Оливер Финк
Кенан Караман
73′
Жан Циммер
Такаси Усами
80′
85′
Робин Квайсон
Карим Онисиво
87′
Джулио Донати
В матче 13-го тура чемпионата Германии Майнц на выезде обыграл Фортуну с минимальным счетом 1:0. У победителей встречи единственный мяч на 67-й минуте забил Жан-Филипп Матета.
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