Футбол
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Эсприт Арена»
Робин Бормут
|44′
|56′
Жан-Поль Боэтиюс
Левин Озтуналы
|59′
Даниэль Бросински
Джулио Донати
|67′
Жан-Филипп Матета
Доди Лукебакио
Бенито Раман
|68′
Оливер Финк
Кенан Караман
|73′
Жан Циммер
Такаси Усами
|80′
|85′
Робин Квайсон
Карим Онисиво
|87′
Джулио Донати
|52%
|Владение мячом
|48%
|80%
|Процент точных передач
|82%
|6
|Удары в сторону ворот
|5
|6
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|7
|1
|Офсайды
|2
|12
|Угловые
|5
|8
|Отборы
|7
|8
|Фолы
|9
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Фортуна Дюссельдорф
Расстановка 4‑5‑1
1
Рензинг
25
Зиммерманн
32
Бормут
35
Каминьский
23
Гиссельманн
33
Усами
11
Караман
13
Бодзек
22
Штёгер
28
Хеннингс
9
Раман
27
Зентнер
2
Донати
16
Белль
19
Ньяхате
3
Мартин
25
Гбамен
14
Кунде
8
Озтуналы
6
Латца
9
Матета
21
Онисиво
Майнц 05
Расстановка 4‑3‑1‑2
В матче 13-го тура чемпионата Германии Майнц на выезде обыграл Фортуну с минимальным счетом 1:0. У победителей встречи единственный мяч на 67-й минуте забил Жан-Филипп Матета.
Советский спорт16:27
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