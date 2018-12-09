Футбол

«Майнц» и «Ганновер» сыграли вничью
Спорт-Экспресс
11:53

Майнц 05 — Ганновер-96
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Опель Арена»
12′
Хендрик Вайдандт
Дэнни Латца
33′
Жан-Поль Боэтиюс
42′
Штефан Белль
57′
Пьер Кунде
Энтони Уджа
58′
Жан-Поль Боэтиюс
Александру Максим
58′
70′
Пирмин Швеглер
Марвин Бакалож
75′
Такума Асано
Йосип Элез
78′
Оливер Зорг
Дэнни Латца
Карим Онисиво
82′
84′
Кевин Виммер
Даниэль Бросински
86′
90′
Хендрик Вайдандт
Бобби Шоу Вуд
Энтони Уджа
90′+4′
90′+7′
Оливер Зорг
"Майнц" сыграл вничью с "Ганновером" в матче 14-го тура чемпионата Германии - 1:1. В составе хозяев поля отличился Даниэль Брозински, за гостей - Хендрик Вейдандт. "Майнц" занимает 10-е место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 19 очков. "Ганновер" с 10-ю очками на предпоследней строчке.
Спорт-Экспресс11:53

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«Майнц» и «Ганновер» сыграли вничью

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