Футбол
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Опель Арена»
|12′
Хендрик Вайдандт
Дэнни Латца
|33′
Жан-Поль Боэтиюс
|42′
Штефан Белль
|57′
Пьер Кунде
Энтони Уджа
|58′
Жан-Поль Боэтиюс
Александру Максим
|58′
|70′
Пирмин Швеглер
Марвин Бакалож
|75′
Такума Асано
Йосип Элез
|78′
Оливер Зорг
Дэнни Латца
Карим Онисиво
|82′
|84′
Кевин Виммер
Даниэль Бросински
|86′
|90′
Хендрик Вайдандт
Бобби Шоу Вуд
Энтони Уджа
|90′+4′
|90′+7′
Оливер Зорг
|71%
|Владение мячом
|29%
|85%
|Процент точных передач
|65%
|11
|Удары в сторону ворот
|7
|4
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|1
|9
|Угловые
|1
|8
|Отборы
|9
|13
|Фолы
|11
|4
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|1
Майнц 05
Расстановка 4‑3‑1‑2
27
Зентнер
18
Бросински
16
Белль
19
Ньяхате
3
Мартин
25
Гбамен
20
Уджа
10
Максим
21
Онисиво
9
Матета
7
Квайсон
23
Эссер
25
Зорг
31
Антон
28
Виммер
22
Остжолек
10
Харагути
6
Бакалож
8
Уолас
2
Элез
17
Вуд
24
Фюллькруг
Ганновер-96
Расстановка 4‑4‑2
"Майнц" сыграл вничью с "Ганновером" в матче 14-го тура чемпионата Германии - 1:1. В составе хозяев поля отличился Даниэль Брозински, за гостей - Хендрик Вейдандт. "Майнц" занимает 10-е место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 19 очков. "Ганновер" с 10-ю очками на предпоследней строчке.
Спорт-Экспресс11:53
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