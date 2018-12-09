Футбол
«Майнц» с трудом вырвал ничью в матче с «Ганновером»
«Майнц» с трудом вырвал ничью в матче с «Ганновером»Евро-футбол.ру11:39
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Опель Арена»
|12′
Хендрик Вайдандт
Дэнни Латца
|33′
Жан-Поль Боэтиюс
|42′
Штефан Белль
|57′
Пьер Кунде
Энтони Уджа
|58′
Жан-Поль Боэтиюс
Александру Максим
|58′
|70′
Пирмин Швеглер
Марвин Бакалож
|75′
Такума Асано
Йосип Элез
|78′
Оливер Зорг
Дэнни Латца
Карим Онисиво
|82′
|84′
Кевин Виммер
Даниэль Бросински
|86′
|90′
Хендрик Вайдандт
Бобби Шоу Вуд
Энтони Уджа
|90′+4′
|90′+7′
Оливер Зорг
|71%
|Владение мячом
|29%
|85%
|Процент точных передач
|65%
|11
|Удары в сторону ворот
|7
|4
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|1
|9
|Угловые
|1
|8
|Отборы
|9
|13
|Фолы
|11
|4
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|1
Майнц 05
Расстановка 4‑3‑1‑2
27
Зентнер
18
Бросински
16
Белль
19
Ньяхате
3
Мартин
25
Гбамен
20
Уджа
10
Максим
21
Онисиво
9
Матета
7
Квайсон
23
Эссер
25
Зорг
31
Антон
28
Виммер
22
Остжолек
10
Харагути
6
Бакалож
8
Уолас
2
Элез
17
Вуд
24
Фюллькруг
Ганновер-96
Расстановка 4‑4‑2
В чемпионате Германии сыгран предпоследний матч 14-го тура. "Майнц" провел у ворот "Ганновера" большую часть игры, пропустив уже на 12-й минуте. Тем не менее, все атаки на позиции аутсайдеров не приносили результата до самого конца игры, когда Даниэль Брозински реализовал пенальти - 1:1.
Евро-футбол.ру11:39
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 14:02, Ашберн
Футбол
«Зенит» проиграл «Рубину» в матче РПЛ
Обновлено в 13:58
Футбол
Юрий Газинский провел 200-й матч за «Краснодар»
В матче 17-го тура чемпионата России «Краснодар» принимал «Уфу» (1:1). Эта встреча оказалась для хавбека «быков» Юрия Газинского юбилейной.
Обновлено в 12:52
Футбол
«Витесс» проиграл худшей команде Эредивизие, у Караваева голевой пас
В 15-м туре Эредивизие "Витесс" играл с "НАК Бредой" худшей командой турнира.
Обновлено в 13:48
Футбол
«Лилль» спасся от поражения в матче с «Реймсом»
В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на своём поле сыграл вничью с «Реймсом» со счётом 1:1. Счет в матче был открыт гостями — гол забил Реми Уден на 64-й минуте.
Обновлено в 13:40
Футбол
Гол Бэйла принес «Реалу» победу над «Уэской»
Обновлено в 13:38
Футбол
«Ньюкасл» проиграл «Вулверхэмптону» в 16-м туре АПЛ
После 16 туров АПЛ Вулверхэмптон занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Ньюкасл с 13 баллами идет 15-м.
Обновлено в 13:37
Футбол
ФК «Динамо» обыграл «Урал» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб «Динамо» с большим отрывом обыграл команду из Екатеринбурга «Урал» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги, игра завершилась со счетом 4:0, сообщает в воскресенье Газета.ru.
Обновлено в 12:58
Футбол
«Боруссия» обыграла «Штутгарт» в Менхенгладбахе
Менхенгладбахская «Боруссия» дома обыграла «Штутгарт» в матче 14-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 13:59
Футбол
Дембеле снова опоздал на тренировку «Барселоны»
Обновлено в 14:00
Футбол
«Челси» расследует эпизод с выкриками фаната в адрес Стерлинга
"Челси" планирует расследовать эпизод с выкриками фаната в адрес вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга в субботнем матче, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 11:50
Футбол
Хет-трик Сапаты принес «Аталанте» победу над «Удинезе»
«Аталанта» в гостях обыграла «Удинезе» в матче 15-го тура серии А. У проигравших отличился Кевин Лазанья.
Обновлено в 11:20
Футбол
Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком в ноябре
Болельщики московского «Локомотива» определили лучшего игрока в составе своей команды по итогам ноября.
Обновлено в 09:36
Футбол
«Эйбар» сыграл вничью с «Леванте», команды забили 8 голов
«Эйбар» сыграл вничью с «Леванте» в матче чемпионата Испании, пропустив в добавленное время.
Обновлено в 08:36
Футбол
Ибрагимович уверен, что Перес «купил» Модричу золотой мяч
Известный шведский футболист Златан Ибрагимович намекнул изданию Fox Sports, что это именно президент «Реала» Флорентино Перес боролся с Месси за золотые мячи, а Роналду и Модрич тут лишь ролевые звенья.
Обновлено в 10:04
Футбол
Эрнесто Вальверде: «Счет 3:0 к перерыву отражал расклад на поле»
Понемногу забрали себе контроль и создали достаточно моментов для победы. Счет 3:0 в первом тайме хорошо отражает расклад.
Обновлено в 11:47