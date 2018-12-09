Футбол

«Майнц» с трудом вырвал ничью в матче с «Ганновером»
Евро-футбол.ру
11:39

Майнц 05 — Ганновер-96
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Опель Арена»
12′
Хендрик Вайдандт
Дэнни Латца
33′
Жан-Поль Боэтиюс
42′
Штефан Белль
57′
Пьер Кунде
Энтони Уджа
58′
Жан-Поль Боэтиюс
Александру Максим
58′
70′
Пирмин Швеглер
Марвин Бакалож
75′
Такума Асано
Йосип Элез
78′
Оливер Зорг
Дэнни Латца
Карим Онисиво
82′
84′
Кевин Виммер
Даниэль Бросински
86′
90′
Хендрик Вайдандт
Бобби Шоу Вуд
Энтони Уджа
90′+4′
90′+7′
Оливер Зорг
В чемпионате Германии сыгран предпоследний матч 14-го тура. "Майнц" провел у ворот "Ганновера" большую часть игры, пропустив уже на 12-й минуте. Тем не менее, все атаки на позиции аутсайдеров не приносили результата до самого конца игры, когда Даниэль Брозински реализовал пенальти - 1:1.
Евро-футбол.ру11:39

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