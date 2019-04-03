Футбол
Майк Дин стал первым арбитром в АПЛ, показавшим 100 красных карточекSoccer.ru 17:54
Арбитр встречи 33-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" Майк Дин показал красную карточку защитнику манкунианцев Эшли Янгу. Это удаление стало сотым для Дина в матчах АПЛ, это рекорд для английских арбитров.
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