Футбол
Майк Дин стал первым арбитром в АПЛ, показавшим 100 красных карточекSoccer.ru вчера в 17:54
Арбитр встречи 33-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" Майк Дин показал красную карточку защитнику манкунианцев Эшли Янгу. Это удаление стало сотым для Дина в матчах АПЛ, это рекорд для английских арбитров.
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Янг удален в матче с «Вулверхэмптоном». Он получил 2 желтые карточки за 5 минут
Бомбардир.рувчера в 16:08
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:02, Ашберн
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