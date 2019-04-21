Экономика

КНДР намерена сократить зависимость от Китая и развивать связи с РФИзвестия вчера в 23:25

Государственная стратегия экономического развития КНДР предусматривает отказ от односторонней ориентации на Китай в пользу существенного укрепления хозяйственных связей с Россией. Об этом сообщило в воскресенье, 21 апреля, агентство ТАСС со ссылкой на газету Mainichi.
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КНДР захотела с помощью России ослабить зависимость от Китая

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КНДР планирует укреплять экономические связи с Россией

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Дочь Алсу раскритиковали за исполнение песни Юлии Началовой

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ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
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«Сухой лист» вывел «Сочи» на второе место, Черышев-старший снова в зоне «стыков»

Рокировка второй и третьей команд турнира наметилась после первого субботнего матча, в котором "Томь" не смогла подобрать ключей к воротам "Луча", и две самых мало пропускающих команды первенства (19 и 21 мяч соответственно) завершили свою игру нулевой ничьей.
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Православные празднуют Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 19:48
Хоккей

«Вашингтон» с 3 очками Овечкина разгромил «Каролину» и повел в серии

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Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»

Полузащитник Александр Головин попал в заявку "Монако" на матч 32-го тура чемпионата Франции против "Пари Сен-Жермен", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:52
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У побережья Камчатки произошла серия землетрясений

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На Украине начался второй тур президентских выборов

На Украине стартовал второй тур президентских выборов.
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Суд по иску против Зеленского удалился для вынесения решения

В совещательную комнату удалились судьи 20 апреля для вынесения решения по иску о снятии кандидата Зеленского со второго тура президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках

По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия

В Омске двое детей утонули, провалившись под лед

Обновлено вчера в 11:32
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Пострадавшие от пожаров в Забайкалье получат единовременную помощь

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Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

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В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева

Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
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Шоу-бизнес

Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта

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Недвижимость

Квартирный вопрос дошел до Берлина

По подсчетам аналитиков сайта недвижимости immowelt.de, за последние десять лет стоимость аренды жилья в Берлине выросла более чем вдвое: с €5,6 за квадратный метр в месяц в 2008 году до €11,4 в прошлом году.
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Общество

«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию

Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили самолет, нарушивший границу

18 апреля в Псковской области принудительно посадили самолет, нарушивший государственную границу, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Авто

Автоэксперт подсказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне

Известный автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью с журналистами портала «iReactor» поделился советами, как приобрести новый автомобиль, заплатив при этом цену ниже рыночной.
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Хоккей

Радулов признан первой звездой матча с «Нэшвиллом»

Первой звездой матча был признан форвард «Далласа» Александр Радулов.
Обновлено вчера в 18:59
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме

Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова отписалась в инстаграме от еще одной звездной фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

На МКАД перевернулась фура с цементом

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Происшествия

Взрывы прогремели в двух церквях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

В двух церквях Шри-Ланки прогремели взрывы во время празднования католической Пасхи.
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Армия и оружие

Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море

Обновлено вчера в 11:11
Происшествия

Стрелявшего по подросткам в Москве мужчину задержали

Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего из травматики по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
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Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

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Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант самопровозглашенной Донецкой народной республики Лилия Эгалегердиева во время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно проникнуть на территорию ДНР в районе поселка Октябрь.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

Появилась версия попадания девяти тонн кокаина на судно с россиянами

Российские моряки, арестованные в Кабо-Верде за контрабанду 9,5 тонны кокаина, подняли груз на борт после угроз членам экипажа.
Обновлено вчера в 08:23
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