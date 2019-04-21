Экономика
КНДР намерена сократить зависимость от Китая и развивать связи с РФИзвестия вчера в 23:25
Государственная стратегия экономического развития КНДР предусматривает отказ от односторонней ориентации на Китай в пользу существенного укрепления хозяйственных связей с Россией. Об этом сообщило в воскресенье, 21 апреля, агентство ТАСС со ссылкой на газету Mainichi.
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Госпрограмма КНДР включает в себя снятие зависимости от Китая и укрепление связей с РФ
Политика Сегоднявчера в 23:39
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Рокировка второй и третьей команд турнира наметилась после первого субботнего матча, в котором "Томь" не смогла подобрать ключей к воротам "Луча", и две самых мало пропускающих команды первенства (19 и 21 мяч соответственно) завершили свою игру нулевой ничьей.
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В совещательную комнату удалились судьи 20 апреля для вынесения решения по иску о снятии кандидата Зеленского со второго тура президентских выборов на Украине.
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Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках
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Квартирный вопрос дошел до Берлина
По подсчетам аналитиков сайта недвижимости immowelt.de, за последние десять лет стоимость аренды жилья в Берлине выросла более чем вдвое: с €5,6 за квадратный метр в месяц в 2008 году до €11,4 в прошлом году.
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Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
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Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
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Первой звездой матча был признан форвард «Далласа» Александр Радулов.
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Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме
Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова отписалась в инстаграме от еще одной звездной фигуристки Евгении Медведевой.
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На МКАД перевернулась фура с цементом
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Взрывы прогремели в двух церквях Шри-Ланки во время празднования Пасхи
В двух церквях Шри-Ланки прогремели взрывы во время празднования католической Пасхи.
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Стрелявшего по подросткам в Москве мужчину задержали
Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего из травматики по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
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Армия и оружие
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Погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант самопровозглашенной Донецкой народной республики Лилия Эгалегердиева во время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно проникнуть на территорию ДНР в районе поселка Октябрь.
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Российские моряки, арестованные в Кабо-Верде за контрабанду 9,5 тонны кокаина, подняли груз на борт после угроз членам экипажа.
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