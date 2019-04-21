Экономика

Mainichi рассказала о планах КНДР укрепить экономические связи с РФИнтерфакс 00:09

Государственная стратегия экономического развития КНДР на 2016-2020 года предусматривает постепенный отход от ориентации на Китай и укрепление внешнеэкономических связей с Россией, Ближним Востоком и странами Юго-Восточной Азии, сообщает в воскресенье японская газета Mainichi.
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