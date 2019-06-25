Интернет
Mail.ru откажется от пароля при авторизации пользователейТАСС 03:10
Почта Mail.ru собирается полностью отказаться от паролей при авторизации пользователей, предложив вводить одноразовые коды через push-уведомления или СМС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.
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Сервис входит в топ-5 мировых сервисов по дневной аудитории.РИА Новости02:49
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Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Экономика
ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail
ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Экономика
Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений
Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приостанавливает работу в знак протеста против восстановления прав российских депутатов на июньской сессии.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
ВСУ показали применение ПТРК по территории ДНР и заявили о «10 ликвидированных»
Обновлено в 03:12
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Экономика
Производство спутников ГЛОНАСС заморозят из-за санкций
В российском правительстве собираются отказаться от серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К, из-за ограничения импорта иностранных комплектующих.
Обновлено в 03:21
Политика
МИД Франции осудил нападение на силовиков в Грозном
Франция выражает солидарность с Россией на пути борьбы с терроризмом и осуждает нападение на представителей силовых структур, осуществленное в Грозном 23 июня.
Обновлено в 11:10
Политика
Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:19
Футбол
Черчесов прибыл на контрольный матч «Зенита»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прибыл на контрольный матч санкт-петербургского клуба «Зенит» с болгарским «Левски».
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
Дана Борисова призвала спасать Марину Хлебникову
На своей странице в Instagram Дана Борисова призвала спасть Марину Хлебникову. Впрочем, пока неясно, как телеведущая собирается это делать.
Обновлено в 12:20
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Обновлено в 02:58
Технологии
В работе «Билайна» произошел сбой
Абоненты «Билайна» жалуются, что не получают СМС-сообщения от банков. О проблемах сообщили клиенты Сбербанка, Тинькофф банка, ВТБ.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Башкирии нашли автомобиль сбежавшей Луизы Хайруллиной
Обновлено в 09:29
Политика
Лидера партии Саакашвили обвиняют в организации столкновений в Тбилиси
В организации беспорядков обвиняют лидера бывшей партии власти "Единое национальное движение" Никанора Мелия.
Обновлено в 11:31
Транспорт
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД
Пленум Верховного суда своим постановлением разъяснил нижестоящим судам нюансы применения 12-й главы КоАП, в которой прописаны санкции за нарушения ПДД.
Обновлено в 05:20
Кино
Объявлена дата выхода девятого сезона «Американской истории ужасов»
Премьера девятого сезона сериала-антологии "Американская история ужасов" состоится 18 сентября на канале FX.
Обновлено в 12:04
Политика
МИД России подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на G20
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков подтвердил возможность встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20.
Обновлено в 03:12
Футбол
Хорватский футболист Шарлия отправился с ЦСКА на сбор в Австрию
Защитник хорватского футбольного клуба "Славен Белупо" Звонимир Шарлия отправился вместе с московским ЦСКА на сбор в Австрию.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
Система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы
"В настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире", — отметил вице-премьер.
Обновлено в 09:31
Авто
Британский гонщик развил рекордную скорость на тракторе
Британский гонщик, автомеханик и телеведущий Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный дизельный трактор до скорости в 167 км/ч, сообщает журнал «За рулем».
Обновлено в 10:29
Экономика
Сбербанк запустил услугу перевода денег с кредитных карт на дебетовые
Сбербанк запустил новую услугу: теперь его клиенты могут переводить средства с кредитных карт на дебетовые.
Обновлено в 02:12
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22
Кино
Безруков отказался от роли президента из-за Зеленского
Обновлено в 11:55
Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:40
Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31