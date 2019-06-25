Интернет

Mail.ru откажется от пароля при авторизации пользователейТАСС 03:10

Почта Mail.ru собирается полностью отказаться от паролей при авторизации пользователей, предложив вводить одноразовые коды через push-уведомления или СМС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.
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с чего всё началось

Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей

Сервис входит в топ-5 мировых сервисов по дневной аудитории.
РИА Новости02:49

Подробнее о событии

Mail.ru откажется от паролей для входа в почту. Почему? И что будет вместо них?

ТАСС12:20

Mail.Ru избавит пользователей от необходимости помнить пароли

Вести.Хайтек04:49

Mail.ru переведет ящики электронной почты на вход по паролю из СМС

РБК02:02

Компания Мейл.ру планирует отказаться от использования пароля при входе пользователей в электронный почтовый ящик

Эхо Москвы03:30

Mail.ru откажется от паролей

Говорит Москва02:30

Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей

ПРАЙМ02:23

Mail.ru заменит пароли пользователей на одноразовые коды

Коммерсантъ03:50
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Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Экономика

ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail

ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Экономика

Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений

Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
Обновлено вчера в 12:44
Политика

Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приостанавливает работу в знак протеста против восстановления прав российских депутатов на июньской сессии.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие

ВСУ показали применение ПТРК по территории ДНР и заявили о «10 ликвидированных»

Обновлено в 03:12
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Театры

В Минкультуры прокомментировали ситуацию вокруг МХАТ имени Горького

Обновлено в 12:17
Экономика

Производство спутников ГЛОНАСС заморозят из-за санкций

В российском правительстве собираются отказаться от серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К, из-за ограничения импорта иностранных комплектующих.
Обновлено в 03:21
Политика

МИД Франции осудил нападение на силовиков в Грозном

Франция выражает солидарность с Россией на пути борьбы с терроризмом и осуждает нападение на представителей силовых структур, осуществленное в Грозном 23 июня.
Обновлено в 11:10
Политика

Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян перед убийством отца

Обновлено в 10:58
Футбол

Черчесов прибыл на контрольный матч «Зенита»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прибыл на контрольный матч санкт-петербургского клуба «Зенит» с болгарским «Левски».
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

Дана Борисова призвала спасать Марину Хлебникову

На своей странице в Instagram Дана Борисова призвала спасть Марину Хлебникову. Впрочем, пока неясно, как телеведущая собирается это делать.
Обновлено в 12:20
Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета

Обновлено в 02:58
Технологии

В работе «Билайна» произошел сбой

Абоненты «Билайна» жалуются, что не получают СМС-сообщения от банков. О проблемах сообщили клиенты Сбербанка, Тинькофф банка, ВТБ.
Обновлено в 07:40
Происшествия

В Башкирии нашли автомобиль сбежавшей Луизы Хайруллиной

Обновлено в 09:29
Политика

Лидера партии Саакашвили обвиняют в организации столкновений в Тбилиси

В организации беспорядков обвиняют лидера бывшей партии власти "Единое национальное движение" Никанора Мелия.
Обновлено в 11:31
Транспорт

Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД

Пленум Верховного суда своим постановлением разъяснил нижестоящим судам нюансы применения 12-й главы КоАП, в которой прописаны санкции за нарушения ПДД.
Обновлено в 05:20
Кино

Объявлена дата выхода девятого сезона «Американской истории ужасов»

Премьера девятого сезона сериала-антологии "Американская история ужасов" состоится 18 сентября на канале FX.
Обновлено в 12:04
Политика

МИД России подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на G20

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков подтвердил возможность встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20.
Обновлено в 03:12
Футбол

Хорватский футболист Шарлия отправился с ЦСКА на сбор в Австрию

Защитник хорватского футбольного клуба "Славен Белупо" Звонимир Шарлия отправился вместе с московским ЦСКА на сбор в Австрию.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие

Система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы

"В настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире", — отметил вице-премьер.
Обновлено в 09:31
Авто

Британский гонщик развил рекордную скорость на тракторе

Британский гонщик, автомеханик и телеведущий Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный дизельный трактор до скорости в 167 км/ч, сообщает журнал «За рулем».
Обновлено в 10:29
Экономика

Сбербанк запустил услугу перевода денег с кредитных карт на дебетовые

Сбербанк запустил новую услугу: теперь его клиенты могут переводить средства с кредитных карт на дебетовые.
Обновлено в 02:12
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто

В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22
Кино

Безруков отказался от роли президента из-за Зеленского

Обновлено в 11:55
Политика

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:40
Общество

Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
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