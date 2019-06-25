Mail.ru откажется от пароля при авторизации пользователейТАСС 03:10

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с чего всё началось

Почта Mail.ru собирается полностью отказаться от паролей при авторизации пользователей, предложив вводить одноразовые коды через push-уведомления или СМС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

Mail.ru откажется от пароля при авторизации пользователей

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