Интернет
Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролейПРАЙМ 02:23
Почтовый сервис Mail.ru вводит новые способы входа в почтовый ящик — через одноразовые коды, полученные по СМС или push-уведомление, в перспективе компания планирует полностью отказаться от пароля, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
Сервис входит в топ-5 мировых сервисов по дневной аудитории.РИА Новости02:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:34, Вашингтон
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил на своей странице в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Транспорт
Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав
Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Кабмин предложил изменить правила выдачи вида на жительство
Правительство предлагает сократить с шести до четырех месяцев срок рассмотрения запроса о виде на жительство.
Обновлено вчера в 09:39
Общество
На Урале после «прямой линии» Путина устранили сбои с вывозом ТКО
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня на «прямую линию» с Владимиром Путиным поступил сигнал о том, что в этом городе отмечаются сбои с вывозом ТКО.
Обновлено вчера в 15:05
Авто
«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО
Представители "АльфаСтрахования" назвали марки автомобилей, владельцам которых в прошлом году чаще всего возмещали убытки по ОСАГО.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Политика
Украинский депутат в зале ПАСЕ оскорбил всех россиян
Депутат Верховный рады Украины Борислав Береза, разочарованный результатами голосования Парламентской ассамблеи Совета Европы по восстановлению полномочий России, оскорбительно высказался о россиянах.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Двух подруг ограбили на «Алых парусах» на 160 тысяч рублей
После окончания праздника выпускников «Алые паруса» две молодые петербурженки, 22 и 28 лет, согласились выпить с незнакомыми мужчинами на Васильевском острове, передает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 06:07
Политика
Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в США
Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» показали новейшие беспилотники
Новейший беспилотник "Корсар" презентовали на международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:59
Общество
Первое место в списке самых агрессивных городов России занял Ростов
По результатам опроса был составлен рейтинг городов. Первую строчку в рейтинге занял Ростов. За нами идут Москва и Челябинск.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Медсестра привязала ребенка к кровати в московской больнице
В московской больнице медсестра пыталась привязать ребенка к кровати. Видео, снятое в палате, было размещено в соцсетях.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100
Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100, которая произошла в начале мая в Шереметьево.
Обновлено в 07:24
Политика
В Белгороде почтили память воинов-освободителей
Обновлено вчера в 08:30
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
В Армении суд арестовал экс-президента Кочаряна
Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна и арестовал его.
Обновлено в 08:11
Технологии
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено вчера в 17:45
Авто
Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС
Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Таксист похитил и изнасиловал пассажирку в Петербурге
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы проверяют информацию девушки, которая сообщила, что была похищена и изнасилована местным таксистом.
Обновлено в 07:48
Театры
В Кремле не видели обращение актеров МХАТа к Путину
Президент России не занимается назначением худруков театров, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
На борту загоревшейся в Средиземном море яхты находились девять человек, никто не пострадал.
Обновлено в 04:27
Здоровье
В курганской колбасе нашли антибиотики
Специалисты Россельхознадзора нашли антибиотики в вареной колбасе местного мясокомбината.В ходе проверки, проведенной в мясоперерабатывающем цехе города Кургана, были найдены антибиотики.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет
Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Политика
Тимошенко заявила о конце «нормандского формата»
Европейские страны, поддержавшие идею возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, своим решением показали, что «нормандский формат» прекращает своё существование.
Обновлено в 08:20
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Atlas
Geely Atlas, который известен в Поднебесной под именем Boyue, претерпел в прошлом году небольшой рестайлинг, а скоро на рынок выйдет еще раз обновленная модель, при этом вторая модернизация оказалась масштабнее, а в названии появилась приставка Pro.
Обновлено в 06:05
Авто
BMW представила концептуальный суперкар Vision M Next
Компания BMW представила на конференции BMW NextGen в Мюнхене гибридный концепт-кар Vision M Next.
Обновлено в 04:59
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл потратили более $3 млн на ремонт дома
Как отмечается, 2,4 млн фунтов были взяты из ежегодного пособия королевской семьи, которое финансируется налогоплательщиками Великобритании.
Обновлено вчера в 19:09
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Обновлено в 00:32