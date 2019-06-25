Интернет

Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролейПРАЙМ 02:23

Почтовый сервис Mail.ru вводит новые способы входа в почтовый ящик — через одноразовые коды, полученные по СМС или push-уведомление, в перспективе компания планирует полностью отказаться от пароля, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
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с чего всё началось

Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей

Сервис входит в топ-5 мировых сервисов по дневной аудитории.
РИА Новости02:49

Подробнее о событии

Mail.Ru избавит пользователей от необходимости помнить пароли

Вести.Хайтек04:49

Mail.ru заменит пароли пользователей на одноразовые коды

Коммерсантъ03:50

Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей

ПРАЙМ02:23

Mail.ru откажется от пароля при авторизации пользователей

ТАСС03:10

Mail.ru откажется от паролей

Говорит Москва02:30

Компания Мейл.ру планирует отказаться от использования пароля при входе пользователей в электронный почтовый ящик

Эхо Москвы03:30

Mail.ru переведет ящики электронной почты на вход по паролю из СМС

РБК02:02
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Политика

Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил на своей странице в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Транспорт

Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав

Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 09:05
Культура

Вахтанг Кикабидзе ответил на слухи о своей смерти словами Марка Твена

Обновлено в 09:17
Политика

Кабмин предложил изменить правила выдачи вида на жительство

Правительство предлагает сократить с шести до четырех месяцев срок рассмотрения запроса о виде на жительство.
Обновлено вчера в 09:39
Общество

На Урале после «прямой линии» Путина устранили сбои с вывозом ТКО

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня на «прямую линию» с Владимиром Путиным поступил сигнал о том, что в этом городе отмечаются сбои с вывозом ТКО.
Обновлено вчера в 15:05
Авто

«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО

Представители "АльфаСтрахования" назвали марки автомобилей, владельцам которых в прошлом году чаще всего возмещали убытки по ОСАГО.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Политика

Украинский депутат в зале ПАСЕ оскорбил всех россиян

Депутат Верховный рады Украины Борислав Береза, разочарованный результатами голосования Парламентской ассамблеи Совета Европы по восстановлению полномочий России, оскорбительно высказался о россиянах.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Двух подруг ограбили на «Алых парусах» на 160 тысяч рублей

После окончания праздника выпускников «Алые паруса» две молодые петербурженки, 22 и 28 лет, согласились выпить с незнакомыми мужчинами на Васильевском острове, передает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 06:07
Политика

Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие

На форуме «Армия-2019» показали новейшие беспилотники

Новейший беспилотник "Корсар" презентовали на международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:59
Общество

Первое место в списке самых агрессивных городов России занял Ростов

По результатам опроса был составлен рейтинг городов. Первую строчку в рейтинге занял Ростов. За нами идут Москва и Челябинск.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Медсестра привязала ребенка к кровати в московской больнице

В московской больнице медсестра пыталась привязать ребенка к кровати. Видео, снятое в палате, было размещено в соцсетях.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100

Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100, которая произошла в начале мая в Шереметьево.
Обновлено в 07:24
Политика

В Белгороде почтили память воинов-освободителей

Обновлено вчера в 08:30
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Политика

В Армении суд арестовал экс-президента Кочаряна

Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна и арестовал его.
Обновлено в 08:11
Технологии

МТС впервые за 13 лет сменил логотип

Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено вчера в 17:45
Авто

Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС

Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Таксист похитил и изнасиловал пассажирку в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы проверяют информацию девушки, которая сообщила, что была похищена и изнасилована местным таксистом.
Обновлено в 07:48
Театры

В Кремле не видели обращение актеров МХАТа к Путину

Президент России не занимается назначением худруков театров, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

На борту загоревшейся в Средиземном море яхты находились девять человек, никто не пострадал.
Обновлено в 04:27
Здоровье

В курганской колбасе нашли антибиотики

Специалисты Россельхознадзора нашли антибиотики в вареной колбасе местного мясокомбината.В ходе проверки, проведенной в мясоперерабатывающем цехе города Кургана, были найдены антибиотики.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет

Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Политика

Тимошенко заявила о конце «нормандского формата»

Европейские страны, поддержавшие идею возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, своим решением показали, что «нормандский формат» прекращает своё существование.
Обновлено в 08:20
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Авто

Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Atlas

Geely Atlas, который известен в Поднебесной под именем Boyue, претерпел в прошлом году небольшой рестайлинг, а скоро на рынок выйдет еще раз обновленная модель, при этом вторая модернизация оказалась масштабнее, а в названии появилась приставка Pro.
Обновлено в 06:05
Авто

BMW представила концептуальный суперкар Vision M Next

Компания BMW представила на конференции BMW NextGen в Мюнхене гибридный концепт-кар Vision M Next.
Обновлено в 04:59
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл потратили более $3 млн на ремонт дома

Как отмечается, 2,4 млн фунтов были взяты из ежегодного пособия королевской семьи, которое финансируется налогоплательщиками Великобритании.
Обновлено вчера в 19:09
Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Обновлено в 00:32
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