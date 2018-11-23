Технологии
Mail.ru Group закроет сервис сравнения цен на товары
Mail.ru Group закроет сервис сравнения цен на товарыТАСС14:19
Mail.ru Group сообщила о закрытии сервиса "Товары Mail.ru", который позволяет сравнивать цены на товары на различных интернет-площадках. Сервис будет закрыт 24 декабря этого года, следует из информации, размещенной на сайте "Товаров Mail.ru".
ТАСС14:19
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