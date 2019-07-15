Экономика
Mail.ru Group встала между «Яндекс.Такси» и агрегатором «Везет»Коммерсантъ FM вчера в 13:43
По данным СМИ, перевозчик готовится вернуть Mail.ru Group выданный заем. Если стороны договорятся, сделка по объединению компаний «Яндекс.Такси» и «Везет» может быть закрыта до конца года.
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«Везет» ответил на заявление Mail.ru Group по сделке с «Яндекс.Такси»
Rambler News Serviceвчера в 04:59
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 02:05, Вашингтон
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 05:29
Транспорт
Составлен портрет типичной пассажирки российского поезда
Онлайн-сервис для планирования путешествий OneTwoTrip составил портрет типичной пассажирки поезда.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Россиянку приговорили к трем годам тюрьмы во Вьетнаме за проституцию
Народный суд вьетнамского города Хошимина приговорил гражданку России к трем годам лишения свободы с отбыванием срока на вьетнамской территории — за организацию проституции, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в газете «Сайгон».
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
В Турцию прибыл восьмой самолет с компонентами С-400
Обновлено вчера в 04:15
Финансы
Экономисты допустили пересмотр планов ЦБ по снижению ключевой ставки
Возобновившееся в 2019 году снижение ключевой ставки ЦБ может затянуться до 2021–2022 годов и завершиться не на уровне около 6,5% годовых, как предполагается сейчас, а около 5,5%, говорится в аналитической записке «ВТБ Капитала» (есть у РБК).
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
На российском пляже найдены тела семерых человек
Обновлено в 01:32
Футбол
Официально: «Монако» подписал голкипера «Монпелье»
Пресс-служба «Монако» объявила о подписании контракта с 28-летним французским голкипером Бенжаменом Лекомтом.
Обновлено вчера в 14:57
Экономика
Юрист объяснил отказ властей от «жилищного ОСАГО»
Изначально в законопроекте было прописано положение, в соответствии с которым отказ от страхования жилья при наступлении чрезвычайной ситуации вел к тому, что новую квартиру предоставляли бы исключительно по договору социального найма, не в собственность.
Обновлено вчера в 21:56
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Британия не отправит Ассанжа в страну со смертной казнью
Заместитель главы МИД Британии Алан Данкан заявил, что страна не выдаст основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа государствам, практикующим смертную казнь.
Обновлено в 00:11
Армия и оружие
ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма
Обновлено в 01:31
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает часть активов компании «Везет»
В 2017 году компания «Везет» занимала около 12,3% рынка таксомоторных перевозок в стране, что почти на 2% больше, чем объединившихся Uber и «Яндекс.Такси».
Обновлено вчера в 03:30
Транспорт
Пассажиры «Ситимобила» смогут купить у таксистов газировку и чипсы
Проект позволит «Ситимобилу» расширить сервис и увеличить лояльность клиентов, а водителям дополнительно заработать, рассуждает представитель «Ситимобила».
Обновлено вчера в 17:03
Хоккей
Андре Бураковски подписал новый контракт с «Колорадо»
Нападающий Андре Бураковски подписал новый контракт с «Колорадо Эвеланш», сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Гаджеты
Honor 9X Pro не очень сильно отличается от Honor 9X
Следом за Honor 9X в базе данных китайского регулятора TENAA появился и смартфон Honor 9X Pro, в результате чего мы, наконец, может сложить практически финальное мнение об этом устройстве.
Обновлено вчера в 06:57
Общество
«Росконтроль» назвал опасные для здоровья марки куриного мяса
Эксперты призвали не бояться куриного мяса с кишечной палочкой В общей сложности специалисты проверили продукты шести брендов: «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Ясные зори» и «Каждый день».
Обновлено вчера в 01:48
Армия и оружие
Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации
«С немедленным вступлением в силу воздушное пространство Пакистана открыто для всех типов гражданских перевозок на маршрутах, опубликованных ATS (Службой воздушного движения)»,— говорится в уведомлении для летчиков (NOTAM).
Обновлено в 01:29
Происшествия
Водитель погиб, влетев в старый трактор на проспекте Культуры
Водитель на «Ладе» ночью 16 июля врезался в старый трактор у дома 40 по проспекту Культуры, сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 00:44
Политика
США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
Представители США на переговорах с Россией в Женеве в среду, 17 июля, намерены обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем.
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова дошло до суда
Генпрокуратура направила в Басманный суд Москвы дело бывшего главы Минфина Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении более 11 млрд рублей.
Обновлено вчера в 05:56
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac
Среди программ для Mac первым стал ESET Cyber Security Pro, вторым — Kaspersky Internet Security (этот антивирус был лучшим по защите и удобным, но потерял баллы из-за потребления ресурсов), третьим стал Bitdefender Antivirus for Mac.
Обновлено в 01:00
Общество
Как волонтёры помогают устранять последствия наводнения в Тулуне
Огромную помощь оказывают сразу несколько групп добровольцев, действующих в Тулуне. Подробнее о волонтёрах — в видео RT.
Обновлено вчера в 09:02
Футбол
ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего «Интера»
Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего миланского "Интера" Георге Пушкаша, сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 01:09
Общество
Россияне получат дополнительный выходной
Минздрав предложил предоставить гражданам от 40 лет право на выходной день для прохождения ежегодного медосмотра.
Обновлено вчера в 01:49
Авто
Fiat 500 пополнит парк каршеринга «Делимобиль»
Обновлено вчера в 08:55
Общество
На Чукотке полыхают природные пожары на площади в 14 тысяч гектаров
Природные пожары на площади почти 14 тысяч гектаров полыхают на Чукотке, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено вчера в 23:45