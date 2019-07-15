По данным СМИ, перевозчик готовится вернуть Mail.ru Group выданный заем. Если стороны договорятся, сделка по объединению компаний «Яндекс.Такси» и «Везет» может быть закрыта до конца года.

Происшествия Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Транспорт Составлен портрет типичной пассажирки российского поезда Онлайн-сервис для планирования путешествий OneTwoTrip составил портрет типичной пассажирки поезда.

Политика Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.

Происшествия Россиянку приговорили к трем годам тюрьмы во Вьетнаме за проституцию Народный суд вьетнамского города Хошимина приговорил гражданку России к трем годам лишения свободы с отбыванием срока на вьетнамской территории — за организацию проституции, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в газете «Сайгон».

Финансы Экономисты допустили пересмотр планов ЦБ по снижению ключевой ставки Возобновившееся в 2019 году снижение ключевой ставки ЦБ может затянуться до 2021–2022 годов и завершиться не на уровне около 6,5% годовых, как предполагается сейчас, а около 5,5%, говорится в аналитической записке «ВТБ Капитала» (есть у РБК).

Футбол Официально: «Монако» подписал голкипера «Монпелье» Пресс-служба «Монако» объявила о подписании контракта с 28-летним французским голкипером Бенжаменом Лекомтом.

Экономика Юрист объяснил отказ властей от «жилищного ОСАГО» Изначально в законопроекте было прописано положение, в соответствии с которым отказ от страхования жилья при наступлении чрезвычайной ситуации вел к тому, что новую квартиру предоставляли бы исключительно по договору социального найма, не в собственность.

Финансы Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.

Политика Британия не отправит Ассанжа в страну со смертной казнью Заместитель главы МИД Британии Алан Данкан заявил, что страна не выдаст основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа государствам, практикующим смертную казнь.

Экономика «Яндекс.Такси» покупает часть активов компании «Везет» В 2017 году компания «Везет» занимала около 12,3% рынка таксомоторных перевозок в стране, что почти на 2% больше, чем объединившихся Uber и «Яндекс.Такси».

Транспорт Пассажиры «Ситимобила» смогут купить у таксистов газировку и чипсы Проект позволит «Ситимобилу» расширить сервис и увеличить лояльность клиентов, а водителям дополнительно заработать, рассуждает представитель «Ситимобила».

Хоккей Андре Бураковски подписал новый контракт с «Колорадо» Нападающий Андре Бураковски подписал новый контракт с «Колорадо Эвеланш», сообщает пресс-служба клуба.

Политика Турция отреагировала на санкции ЕС В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Гаджеты Honor 9X Pro не очень сильно отличается от Honor 9X Следом за Honor 9X в базе данных китайского регулятора TENAA появился и смартфон Honor 9X Pro, в результате чего мы, наконец, может сложить практически финальное мнение об этом устройстве.

Общество «Росконтроль» назвал опасные для здоровья марки куриного мяса Эксперты призвали не бояться куриного мяса с кишечной палочкой В общей сложности специалисты проверили продукты шести брендов: «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Ясные зори» и «Каждый день».

Армия и оружие Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации «С немедленным вступлением в силу воздушное пространство Пакистана открыто для всех типов гражданских перевозок на маршрутах, опубликованных ATS (Службой воздушного движения)»,— говорится в уведомлении для летчиков (NOTAM).

Происшествия Водитель погиб, влетев в старый трактор на проспекте Культуры Водитель на «Ладе» ночью 16 июля врезался в старый трактор у дома 40 по проспекту Культуры, сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Политика США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку Представители США на переговорах с Россией в Женеве в среду, 17 июля, намерены обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем.

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.

Происшествия Дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова дошло до суда Генпрокуратура направила в Басманный суд Москвы дело бывшего главы Минфина Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении более 11 млрд рублей.

Интернет Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac Среди программ для Mac первым стал ESET Cyber Security Pro, вторым — Kaspersky Internet Security (этот антивирус был лучшим по защите и удобным, но потерял баллы из-за потребления ресурсов), третьим стал Bitdefender Antivirus for Mac.

Общество Как волонтёры помогают устранять последствия наводнения в Тулуне Огромную помощь оказывают сразу несколько групп добровольцев, действующих в Тулуне. Подробнее о волонтёрах — в видео RT.

Футбол ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего «Интера» Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего миланского "Интера" Георге Пушкаша, сообщает Tuttomercatoweb.

Общество Россияне получат дополнительный выходной Минздрав предложил предоставить гражданам от 40 лет право на выходной день для прохождения ежегодного медосмотра.