По данным СМИ, перевозчик готовится вернуть Mail.ru Group выданный заем. Если стороны договорятся, сделка по объединению компаний «Яндекс.Такси» и «Везет» может быть закрыта до конца года.

Политика Украина продлила запрет на ввоз российских товаров Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.

Происшествия Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.

Хоккей Андре Бураковски подписал новый контракт с «Колорадо» Нападающий Андре Бураковски подписал новый контракт с «Колорадо Эвеланш», сообщает пресс-служба клуба.

Энергетика «Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7% «Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.

Общество Путешественник во времени разоблачился и сознался в обмане Представлявшийся путешественником во времени человек рассказал о том, кем является на самом деле.

Происшествия Суд арестовал бывшего владельца Антипинского НПЗ Мазурова Тверской суд Москвы арестовал бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазурова.

Футбол РПЛ объяснила позднее начало некоторых матчей Российская премьер-лига в связи с недовольством со стороны болельщиков «Ростова» объяснила порядок назначения времени начала матчей.

Политика Зеленский решил сменить 12 послов Украины Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.

Авто «АвтоВАЗ» назвал главные преимущества мотора Renault-Nissan H4Mk В компании назвали преимущества и особенности двигателя с целью ознакомить менеджеров и клиентов.

Шоу-бизнес Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва» Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.

Армия и оружие Скандинавские истребители поднялись в воздух из-за российских Ту-160 В российском Минобороны проинформировали о том, что два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над нейтральными подами Балтийского моря.

Здоровье В петербургской школе нарушили правила вакцинации от полиомиелита По правилам, привитых живой вакциной детей обязаны изолировать от непривитых на 60 дней либо ставить им инактивированную вакцину, где вирусы уже мертвы.

Политика Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.

Политика В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.

Политика Германия объяснила невозможность остановить «Северный поток-2» Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу.

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.

Политика В Госдуме назвали условия сближения с Грузией В Госдуме заверили, что Россия готова двигаться к поэтапному снятию ограничений против Грузии, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Футбол Ахмат — Краснодар 1:0 По словам Рахимова, повреждение полузащитник получил на тренировке. Матч "Ахмат" - "Краснодар" начнётся в 21:30 по московскому времени.

Происшествия Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.

Происшествия Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Политика Страны ЕС одобрили санкции против Турции Главы МИД стран Евросоюза одобрили санкции против Турции в связи с «незаконным» бурением у берегов Кипра, говорится в заявлении европейских министров, принятом на заседании в Брюсселе.