Экономика
Mail.ru Group встала между «Яндекс.Такси» и агрегатором «Везет»Коммерсантъ FM 13:43
По данным СМИ, перевозчик готовится вернуть Mail.ru Group выданный заем. Если стороны договорятся, сделка по объединению компаний «Яндекс.Такси» и «Везет» может быть закрыта до конца года.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Футбол
«Локомотив» примет «Рубин» в заключительном матче первого тура РПЛ
Локомотив сыграет с Рубином в последнем матче первого тура премьер-лиги.
Обновлено в 02:00
Хоккей
Андре Бураковски подписал новый контракт с «Колорадо»
Нападающий Андре Бураковски подписал новый контракт с «Колорадо Эвеланш», сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 13:02
Энергетика
«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%
«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Общество
Путешественник во времени разоблачился и сознался в обмане
Представлявшийся путешественником во времени человек рассказал о том, кем является на самом деле.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Обновлено в 12:03
Происшествия
Суд арестовал бывшего владельца Антипинского НПЗ Мазурова
Тверской суд Москвы арестовал бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазурова.
Обновлено в 12:10
Футбол
РПЛ объяснила позднее начало некоторых матчей
Российская премьер-лига в связи с недовольством со стороны болельщиков «Ростова» объяснила порядок назначения времени начала матчей.
Обновлено в 12:53
Политика
Зеленский решил сменить 12 послов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 12:55
Авто
«АвтоВАЗ» назвал главные преимущества мотора Renault-Nissan H4Mk
В компании назвали преимущества и особенности двигателя с целью ознакомить менеджеров и клиентов.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
В Москве девушка умерла во время массажа
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
Скандинавские истребители поднялись в воздух из-за российских Ту-160
В российском Минобороны проинформировали о том, что два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над нейтральными подами Балтийского моря.
Обновлено в 13:57
Здоровье
В петербургской школе нарушили правила вакцинации от полиомиелита
По правилам, привитых живой вакциной детей обязаны изолировать от непривитых на 60 дней либо ставить им инактивированную вакцину, где вирусы уже мертвы.
Обновлено в 09:06
Политика
Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено в 11:04
Политика
В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием
Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
Обновлено в 12:50
Политика
Илья Яшин снят с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 13:28
Политика
Германия объяснила невозможность остановить «Северный поток-2»
Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу.
Обновлено в 02:20
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Политика
В Госдуме назвали условия сближения с Грузией
В Госдуме заверили, что Россия готова двигаться к поэтапному снятию ограничений против Грузии, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.
Обновлено в 07:59
Футбол
Ахмат — Краснодар 1:0
По словам Рахимова, повреждение полузащитник получил на тренировке. Матч "Ахмат" - "Краснодар" начнётся в 21:30 по московскому времени.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
Загитову не стали наказывать за вождение без прав
Обновлено в 08:53
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Политика
Страны ЕС одобрили санкции против Турции
Главы МИД стран Евросоюза одобрили санкции против Турции в связи с «незаконным» бурением у берегов Кипра, говорится в заявлении европейских министров, принятом на заседании в Брюсселе.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене
Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44