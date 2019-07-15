Экономика

Mail.ru Group встала между «Яндекс.Такси» и агрегатором «Везет»Коммерсантъ FM 13:43

По данным СМИ, перевозчик готовится вернуть Mail.ru Group выданный заем. Если стороны договорятся, сделка по объединению компаний «Яндекс.Такси» и «Везет» может быть закрыта до конца года.
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Mail.ru Group назвала объявление о покупке активов «Везет» преждевременным

РИА Новости05:34

Mail.ru Group не давала согласие по сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»

Коммерсантъ04:34

Mail.ru Group может наложить вето на сделку группы «Везёт» с «Яндекс.Такси»

News.ru05:10

Mail.ru назвала преждевременным объявление о сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»

Ведомости04:50

Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет»

Вести.Ru05:23

В «Везет» заявили, что сделка с «Яндекс.Такси» не нарушает договоренность с Mail.ru Group

ТАСС05:18

«Везет» ответил на заявление Mail.ru Group по сделке с «Яндекс.Такси»

Rambler News Service04:59
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Обновлено в 13:34
Футбол

«Локомотив» примет «Рубин» в заключительном матче первого тура РПЛ

Локомотив сыграет с Рубином в последнем матче первого тура премьер-лиги.
Обновлено в 02:00
Хоккей

Андре Бураковски подписал новый контракт с «Колорадо»

Нападающий Андре Бураковски подписал новый контракт с «Колорадо Эвеланш», сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 13:02
Энергетика

«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%

«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Общество

Путешественник во времени разоблачился и сознался в обмане

Представлявшийся путешественником во времени человек рассказал о том, кем является на самом деле.
Обновлено в 13:49
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Обновлено в 12:03
Происшествия

Суд арестовал бывшего владельца Антипинского НПЗ Мазурова

Тверской суд Москвы арестовал бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазурова.
Обновлено в 12:10
Футбол

РПЛ объяснила позднее начало некоторых матчей

Российская премьер-лига в связи с недовольством со стороны болельщиков «Ростова» объяснила порядок назначения времени начала матчей.
Обновлено в 12:53
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Политика

Зеленский решил сменить 12 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 12:55
Авто

«АвтоВАЗ» назвал главные преимущества мотора Renault-Nissan H4Mk

В компании назвали преимущества и особенности двигателя с целью ознакомить менеджеров и клиентов.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

В Москве девушка умерла во время массажа

Обновлено в 13:10
Армия и оружие

Скандинавские истребители поднялись в воздух из-за российских Ту-160

В российском Минобороны проинформировали о том, что два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над нейтральными подами Балтийского моря.
Обновлено в 13:57
Здоровье

В петербургской школе нарушили правила вакцинации от полиомиелита

По правилам, привитых живой вакциной детей обязаны изолировать от непривитых на 60 дней либо ставить им инактивированную вакцину, где вирусы уже мертвы.
Обновлено в 09:06
Политика

Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено в 11:04
Политика

В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием

Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
Обновлено в 12:50
Политика

Илья Яшин снят с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 13:28
Политика

Германия объяснила невозможность остановить «Северный поток-2»

Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу.
Обновлено в 02:20
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Политика

В Госдуме назвали условия сближения с Грузией

В Госдуме заверили, что Россия готова двигаться к поэтапному снятию ограничений против Грузии, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.
Обновлено в 07:59
Футбол

Ахмат — Краснодар 1:0

По словам Рахимова, повреждение полузащитник получил на тренировке. Матч "Ахмат" - "Краснодар" начнётся в 21:30 по московскому времени.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия

Загитову не стали наказывать за вождение без прав

Обновлено в 08:53
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Политика

Страны ЕС одобрили санкции против Турции

Главы МИД стран Евросоюза одобрили санкции против Турции в связи с «незаконным» бурением у берегов Кипра, говорится в заявлении европейских министров, принятом на заседании в Брюсселе.
Обновлено в 12:36
Происшествия

В Челябинской области молодой водитель сбил насмерть двух пешеходов

Обновлено в 12:46
Происшествия

Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене

Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
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