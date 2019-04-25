Экономика
Mail.Ru Group и «Яндекс» отчитались о росте выручкиРБК 11:45
В четверг, 25 апреля, финансовые результаты за первый квартал 2019 года представили два крупнейших российских интернет-холдинга. Выручка Yandex N.V. (головная компания «Яндекса») выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 37,3 млрд руб.
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Политика
Савченко сравнила Порошенко и Януковича
Депутат Верховной рады Надежда Савченко сравнила нынешнего президента Украины Петра Порошенко с бывшим украинским лидером Виктором Януковичем.
Обновлено в 16:38
Энергетика
Украина остановила транзит российской нефти
Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 17:50
Хоккей
Российские юниоры вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Обновлено в 11:56
Здоровье
Как месяц рождения влияет на характер и здоровье волгоградцев
Специалисты уверены, что месяц, в котором мы рождаемся, накладывает отпечаток не только на нашу личность, но и на здоровье.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Трубу на улице Димитрова починили
Специалисты заменили 29 метров трубопровода диаметром 1000 миллиметров, не вскрывая асфальтовое покрытие и не перекрывая движение транспорта.
Обновлено в 18:58
Экономика
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено в 18:38
Политика
Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею
Нанести визит в Северную Корею предложил глава КНДР Ким Чен Ын российскому президенту Владимиру Путину, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 18:44
Транспорт
Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань
Обновлено в 02:37
Политика
Совбез России увидел угрозу в грузинских клопах
Замглавы Совбеза России Рашид Нургалиев на совещании с руководителем Южной Осетии Анатолием Билибовым заявил, что необходимо принять меры для борьбы с угрозой от биолаборатории под Тбилиси, сообщила пресс-служба президента республики.
Обновлено в 06:45
Политика
Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено в 16:48
Происшествия
Двое рабочих погибли в результате аварии на шахте в ЛНР
Обновлено в 17:24
Авто
В Турции создали полностью электрический военный броневик
Турецкая компания Otokar Otomotiv создала внедорожный армейский броневик Akrep II с электрическим мотором.
Обновлено в 11:14
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено в 17:30
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту
«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
Певицу МакSим перевели из реанимации
Известная российская певицы Максим ( Марина Абросимова ) попала в серьезное ДТП, возвращаясь в Москву на съемки собственного клипа.
Обновлено в 08:13
Футбол
Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»
В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.
Обновлено в 17:25
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Политика
Пентагон назвал поставки С-400 Турции «стратегической уловкой» Москвы
Ранее госсекретарь Майкл Помпео предупредил власти Турции о том, что после развертывания С-400 Анкара больше не сможет участвовать в программе создания и приобретения американских истребителей-бомбардировщиков F-35.
Обновлено в 17:58
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Алексей Моисеев прошел ДНК-тест
Супруга звезды сериалов была оскорблена таким решением мужа.
Обновлено в 11:45
Общество
В Карском море нашли неизвестную подлодку
В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Происшествия
В Москве пожарные спасли более 20 человек из горящего дома
Пожар тушили 70 человек личного состава. Пожарные спасли 23 человека, в том числе двоих детей.
Обновлено в 18:57
Происшествия
В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог
Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.
Обновлено в 03:27
Игры
Авторы Apex Legends отложили будущие Titanfall ради поддержки королевской битвы
Обновлено в 18:28
Политика
ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено в 13:31
Религия
У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане отмечают Великую (Страстную) пятницу - день, когда Иисус Христос был распят и умер на кресте.
Обновлено в 18:43
Происшествия
Убившего человека казуара продадут на аукционе
Обновлено в 12:52
Общество
Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «В контакте»
В интервью vc.ru Лебедев рассказал, что последний вариант фактически нарисовал сам основатель «В контакте» Павел Дуров, поэтому этого логотипа нет в портфолио студии.
Обновлено в 13:37