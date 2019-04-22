Mail.ru Group решила заработать на корпоративном IT-заказеВедомости вчера в 17:49

Mail.ru Group создает новое направление бизнеса «Mail.ru цифровые технологии», которое станет поставщиком корпоративных IT-решений. Об этом рассказал «Ведомостям» возглавивший новый проект Павел Гонтарев, до января 2018 г. работавший гендиректором SAP СНГ.

Общество В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц Если дачная теплица имеет капитальный фундамент, а ее перемещение без повреждения всей конструкции невозможно, такая постройка относится к недвижимости.

Общество Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы Писатель и журналист Дмитрий Быков намерен записать двухчасовую передачу для радиостанции "Эхо Москвы" непосредственно в госпитале имени Бурденко.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефти Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Происшествия Троллейбус насмерть сбил женщину на Ленинском проспекте Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, 23 апреля около 8:05 напротив дома № 121 по Ленинскому проспекту 47-летний водитель троллейбуса 29-го маршрута в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пешехода.

Политика Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.

Экономика Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торгов Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".

Гаджеты Samsung официально откладывает запуск Galaxy Fold Samsung выпустил официальное заявление, в котором говорится, что компания «задержит выпуск» Galaxy Fold после того, как сломанные смартфоны обозревателей показали, что устройство нуждается в «дальнейших улучшениях».

Армия и оружие Путин посмотрит на спуск подлодки «Белгород» Владимир Путин посетит судостроительный завод "Северная верфь" и примет участие в церемонии закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для ВМФ, сообщали вчера в анонсе к поездке.

Политика В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.

Политика Суд США отказал Челси Мэннинг в освобождении под залог Федеральный апелляционный суд США отказал Челси Мэннинг в освобождении под залог.

Экономика Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.

Общество 300-метровую георгиевскую ленту развернут у Останкинской телебашни Как уточняется, весит георгиевская лента более 100 килограммов, а ее длина составляет 300 метров. Ленту изготавливали около трех месяцев.

Происшествия В Барабинске продавец избила полицейского копченой рыбой Сотрудник полиции попросил женщину уйти с перрона, но она схватила пакет с копченой рыбой и начала его избивать.

Происшествия Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.

Здоровье Более 400 свердловчан пострадали от укусов клещей В этом году в Свердловской области зарегистрирован 431 случай присасывания клещей.

Шоу-бизнес Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов Увиденное ужаснуло фанатов: Бритни выглядела отекшей, непричесанной и отстраненной от происходящего.

Шоу-бизнес Новый образ: Маша Малиновская изменилась до неузнаваемости Телеведущая предстала перед своими многочисленными фанатами в совершенно новом образе, приятно удивив всех почитателей ее таланта.

Энергетика Кабмин Украины и «Нафтогаз» снижают цену на газ для граждан на 3,5% Кабинет министров Украины и компания «Нафтогаз» договорились о снижении цены на газ для граждан на 3,5% с 1 мая.

Происшествия СК возбудил уголовные дела после масштабных пожаров в Забайкалье СК РФ возбудил уголовные дела по фактам халатности в Забайкалье, повлекшей уничтожение имущества и причинение вреда здоровью из-за масштабных пожаров, сообщает СК РФ.

Происшествия Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.

Общество Российским олигархам становится трудно купить элитное жилье в Лондоне Ранее олигархи из России регулярно покупали недвижимость в Лондоне стоимостью 100 миллионов фунтов (8,29 миллиарда рублей).