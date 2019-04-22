Экономика
Mail.ru Group решила заработать на корпоративном IT-заказеВедомости вчера в 17:49
Mail.ru Group создает новое направление бизнеса «Mail.ru цифровые технологии», которое станет поставщиком корпоративных IT-решений. Об этом рассказал «Ведомостям» возглавивший новый проект Павел Гонтарев, до января 2018 г. работавший гендиректором SAP СНГ.
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Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
Если дачная теплица имеет капитальный фундамент, а ее перемещение без повреждения всей конструкции невозможно, такая постройка относится к недвижимости.
Обновлено в 04:22
Общество
Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы
Писатель и журналист Дмитрий Быков намерен записать двухчасовую передачу для радиостанции "Эхо Москвы" непосредственно в госпитале имени Бурденко.
Обновлено в 03:39
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Певица МакSим серьезно пострадала в автомобильной аварии
Известная российская певица МакSим попала в дорожно-транспортное происшествие.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Троллейбус насмерть сбил женщину на Ленинском проспекте
Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, 23 апреля около 8:05 напротив дома № 121 по Ленинскому проспекту 47-летний водитель троллейбуса 29-го маршрута в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пешехода.
Обновлено в 02:08
Политика
Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31
Экономика
Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торгов
Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Звезда «Кадетства» Артем Терехов сдал ДНК-тест
Обновлено вчера в 11:00
Гаджеты
Samsung официально откладывает запуск Galaxy Fold
Samsung выпустил официальное заявление, в котором говорится, что компания «задержит выпуск» Galaxy Fold после того, как сломанные смартфоны обозревателей показали, что устройство нуждается в «дальнейших улучшениях».
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Омская прокуратура требует уменьшить норматив на мусор
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Путин посмотрит на спуск подлодки «Белгород»
Владимир Путин посетит судостроительный завод "Северная верфь" и примет участие в церемонии закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для ВМФ, сообщали вчера в анонсе к поездке.
Обновлено в 04:06
Футбол
Сын Кокорина рассматривает семейные фото с папой
Обновлено в 04:40
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Суд США отказал Челси Мэннинг в освобождении под залог
Федеральный апелляционный суд США отказал Челси Мэннинг в освобождении под залог.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол
Тренера женской сборной Эквадора обвинили в домогательствах
Обновлено в 03:55
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Общество
300-метровую георгиевскую ленту развернут у Останкинской телебашни
Как уточняется, весит георгиевская лента более 100 килограммов, а ее длина составляет 300 метров. Ленту изготавливали около трех месяцев.
Обновлено в 02:24
Происшествия
В Барабинске продавец избила полицейского копченой рыбой
Сотрудник полиции попросил женщину уйти с перрона, но она схватила пакет с копченой рыбой и начала его избивать.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено вчера в 13:27
Здоровье
Более 400 свердловчан пострадали от укусов клещей
В этом году в Свердловской области зарегистрирован 431 случай присасывания клещей.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов
Увиденное ужаснуло фанатов: Бритни выглядела отекшей, непричесанной и отстраненной от происходящего.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Новый образ: Маша Малиновская изменилась до неузнаваемости
Телеведущая предстала перед своими многочисленными фанатами в совершенно новом образе, приятно удивив всех почитателей ее таланта.
Обновлено в 03:50
Энергетика
Кабмин Украины и «Нафтогаз» снижают цену на газ для граждан на 3,5%
Кабинет министров Украины и компания «Нафтогаз» договорились о снижении цены на газ для граждан на 3,5% с 1 мая.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
СК возбудил уголовные дела после масштабных пожаров в Забайкалье
СК РФ возбудил уголовные дела по фактам халатности в Забайкалье, повлекшей уничтожение имущества и причинение вреда здоровью из-за масштабных пожаров, сообщает СК РФ.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Общество
Российским олигархам становится трудно купить элитное жилье в Лондоне
Ранее олигархи из России регулярно покупали недвижимость в Лондоне стоимостью 100 миллионов фунтов (8,29 миллиарда рублей).
Обновлено в 03:46
Политика
В КНДР подтвердили визит Ким Чен Ына в Россию
Обновлено вчера в 19:56
Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено вчера в 14:08