Экономика

Mail.ru Group решила заработать на корпоративном IT-заказеВедомости вчера в 17:49

Mail.ru Group создает новое направление бизнеса «Mail.ru цифровые технологии», которое станет поставщиком корпоративных IT-решений. Об этом рассказал «Ведомостям» возглавивший новый проект Павел Гонтарев, до января 2018 г. работавший гендиректором SAP СНГ.
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Mail.ru создает подразделения для работы с корпоративными IT-заказами

ПРАЙМ03:44

Цифровые технологии могут стать важным драйвером выручки для Mail.ru

Finam.Ru04:00

Mail.ru Group решила заработать на корпоративном IT-заказе

Ведомостивчера в 17:49
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Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 04:27
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

Если дачная теплица имеет капитальный фундамент, а ее перемещение без повреждения всей конструкции невозможно, такая постройка относится к недвижимости.
Обновлено в 04:22
Общество

Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы

Писатель и журналист Дмитрий Быков намерен записать двухчасовую передачу для радиостанции "Эхо Москвы" непосредственно в госпитале имени Бурденко.
Обновлено в 03:39
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Певица МакSим серьезно пострадала в автомобильной аварии

Известная российская певица МакSим попала в дорожно-транспортное происшествие.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Троллейбус насмерть сбил женщину на Ленинском проспекте

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, 23 апреля около 8:05 напротив дома № 121 по Ленинскому проспекту 47-летний водитель троллейбуса 29-го маршрута в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пешехода.
Обновлено в 02:08
Политика

Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31
Экономика

Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торгов

Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес

Звезда «Кадетства» Артем Терехов сдал ДНК-тест

Обновлено вчера в 11:00
Гаджеты

Samsung официально откладывает запуск Galaxy Fold

Samsung выпустил официальное заявление, в котором говорится, что компания «задержит выпуск» Galaxy Fold после того, как сломанные смартфоны обозревателей показали, что устройство нуждается в «дальнейших улучшениях».
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

СК допросит Ахмеда Закаева по делу об убийстве Анны Политковской

Обновлено в 03:48
Общество

Омская прокуратура требует уменьшить норматив на мусор

Обновлено в 03:40
Армия и оружие

Путин посмотрит на спуск подлодки «Белгород»

Владимир Путин посетит судостроительный завод "Северная верфь" и примет участие в церемонии закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для ВМФ, сообщали вчера в анонсе к поездке.
Обновлено в 04:06
Футбол

Сын Кокорина рассматривает семейные фото с папой

Обновлено в 04:40
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Суд США отказал Челси Мэннинг в освобождении под залог

Федеральный апелляционный суд США отказал Челси Мэннинг в освобождении под залог.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол

Тренера женской сборной Эквадора обвинили в домогательствах

Обновлено в 03:55
Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Общество

300-метровую георгиевскую ленту развернут у Останкинской телебашни

Как уточняется, весит георгиевская лента более 100 килограммов, а ее длина составляет 300 метров. Ленту изготавливали около трех месяцев.
Обновлено в 02:24
Происшествия

В Барабинске продавец избила полицейского копченой рыбой

Сотрудник полиции попросил женщину уйти с перрона, но она схватила пакет с копченой рыбой и начала его избивать.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено вчера в 13:27
Здоровье

Более 400 свердловчан пострадали от укусов клещей

В этом году в Свердловской области зарегистрирован 431 случай присасывания клещей.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов

Увиденное ужаснуло фанатов: Бритни выглядела отекшей, непричесанной и отстраненной от происходящего.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес

Новый образ: Маша Малиновская изменилась до неузнаваемости

Телеведущая предстала перед своими многочисленными фанатами в совершенно новом образе, приятно удивив всех почитателей ее таланта.
Обновлено в 03:50
Энергетика

Кабмин Украины и «Нафтогаз» снижают цену на газ для граждан на 3,5%

Кабинет министров Украины и компания «Нафтогаз» договорились о снижении цены на газ для граждан на 3,5% с 1 мая.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

СК возбудил уголовные дела после масштабных пожаров в Забайкалье

СК РФ возбудил уголовные дела по фактам халатности в Забайкалье, повлекшей уничтожение имущества и причинение вреда здоровью из-за масштабных пожаров, сообщает СК РФ.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Общество

Российским олигархам становится трудно купить элитное жилье в Лондоне

Ранее олигархи из России регулярно покупали недвижимость в Лондоне стоимостью 100 миллионов фунтов (8,29 миллиарда рублей).
Обновлено в 03:46
Политика

В КНДР подтвердили визит Ким Чен Ына в Россию

Обновлено вчера в 19:56
Политика

В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено вчера в 14:08
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