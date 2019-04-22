Экономика

Mail.ru Group решила заработать на корпоративном IT-заказеВедомости вчера в 17:49

Mail.ru Group создает новое направление бизнеса «Mail.ru цифровые технологии», которое станет поставщиком корпоративных IT-решений. Об этом рассказал «Ведомостям» возглавивший новый проект Павел Гонтарев, до января 2018 г. работавший гендиректором SAP СНГ.
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Mail.ru Group открывает новое направление бизнеса по поставке корпоративных ИТ-решений

Computerworld Россия06:49

Mail.ru создает подразделения для работы с корпоративными IT-заказами

ПРАЙМ03:44

Mail.ru Group активно ищет возможности для нового долгосрочного роста

Finam.Ru06:25

Mail.ru Group решила заработать на корпоративном IT-заказе

Ведомостивчера в 17:49
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Шоу-бизнес

Намозоливший глаза пародист: Садальский проехался по Галкину

Обновлено в 04:16
Политика

Суд потребовал импичмента Порошенко и уголовного дела против него

Судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) требуют запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 06:12
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке

Организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 320 человек.
Обновлено в 07:10
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Холдинг РЖД представил новый купейный вагон с душем, сейфами, холодильниками и микроволновками, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:27
Общество

В России добыли гигантский алмаз

В России добыли крупный алмаз массой 118,9 карата. Камень нашли на руднике «Интернациональный» компании «Алроса» в Якутии.
Обновлено в 07:17
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Пожилой мужчина покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Уточняется, что мужчина покончил с собой в туалете медицинского учреждения.
Обновлено в 06:42
Футбол

Арсен Венгер: «Представлю, что Виейра однажды возглавит „Арсенал“»

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о перспективах бывшего игрока лондонского клуба Патрика Виейра, который сейчас тренирует «Ниццу».
Обновлено в 04:57
Политика

Зеленский с утра бегал под зданием Верховной рады

Обновлено в 07:44
Политика

В Антикоррупционном бюро Украины проходят обыски

В здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проходят обыски.
Обновлено в 06:40
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Политика

Гройсман назвал условие для сотрудничества с Зеленским

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, при каком условии готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после того, как он вступит в должность президента.
Обновлено в 07:04
Экономика

Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»

Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Политика

В Индонезии более 90 человек умерли при подсчете голосов на выборах

Обновлено в 03:39
Политика

США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана

В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено вчера в 08:44
Политика

Кандидат на пост главы ЕК хочет заблокировать «Северный поток — 2»

Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещает приложить максимум усилий для того, чтобы заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".
Обновлено в 02:57
Транспорт

Репетиции Парада Победы начнутся в Москве 24 апреля

В Москве репетиции Парада Победы начнутся 24 апреля, сообщили в пресс-службе Транспортного комплекса Москвы.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В Омске дед сжег в печке двухлетнего внука

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Ленинского округа. Он затолкал в горящую печь двухлетнего внука.
Обновлено в 06:21
Происшествия

ФСБ задержала генерала и полковника по делу сенатора Арашукова

По делу, возбужденному против отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, в Карачаево-Черкесии задержаны сотрудниками ФСБ четыре человека.
Обновлено в 06:36
Происшествия

В московской квартире взорвался электросамокат

Электросамокат взорвался в одной из квартир в Москве. Из-за этого в доме начался пожар.
Обновлено в 04:48
Авто

Вступили в силу новые правила для транспортного налога

С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено вчера в 09:27
Политика

Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского, лидирующего во втором туре выборов президента Украины.
Обновлено в 05:45
Кино

«Квартет И» предложил фанатам придумать сценарий для их нового фильма

Обновлено в 06:19
Авто

Илон Маск: Tesla запустит беспилотное такси летом 2020 года

Обновлено вчера в 23:48
Общество

В МВД планируют оптимизировать личный состав ГИБДД

По словам Горового, ситуация на дорогах сегодня такова, что не все вопросы есть возможность решить с использованием технологий.
Обновлено в 06:44
Политика

Медведев призвал снижать тарифы на утилизацию мусора

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее сокращать тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО).
Обновлено в 07:31
Происшествия

После пожаров в Забайкалье возбудили уголовные дела о халатности

Следователи возбудили уголовные дела по статье "Халатность" после природных пожаров в Забайкальском крае, во время которых пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Общество

Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы

Обновлено в 03:39
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
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