Экономика
Mail.ru Group решила заработать на корпоративном IT-заказеВедомости вчера в 17:49
Mail.ru Group создает новое направление бизнеса «Mail.ru цифровые технологии», которое станет поставщиком корпоративных IT-решений. Об этом рассказал «Ведомостям» возглавивший новый проект Павел Гонтарев, до января 2018 г. работавший гендиректором SAP СНГ.
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Mail.ru Group открывает новое направление бизнеса по поставке корпоративных ИТ-решений
Computerworld Россия06:49
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 07:51, Ашберн
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Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещает приложить максимум усилий для того, чтобы заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".
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ФСБ задержала генерала и полковника по делу сенатора Арашукова
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Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
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