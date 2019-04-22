Технологии
Mail.ru Group решила заработать на корпоративном IT-заказеВедомости вчера в 17:49
Mail.ru Group создает новое направление бизнеса «Mail.ru цифровые технологии», которое станет поставщиком корпоративных IT-решений. Об этом рассказал «Ведомостям» возглавивший новый проект Павел Гонтарев, до января 2018 г. работавший гендиректором SAP СНГ.
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Mail.ru Group открывает новое направление бизнеса по поставке корпоративных ИТ-решений
Computerworld Россия06:49
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
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Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
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Моторная гамма Renault Triber представлена литровым и 1,2-литровым бензиновыми моторами с отдачей в 68 и 78 л.с. соответственно.
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На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк
Владимир Путин инициативу Александра Беглова поддержал Теперь на этом месте появится Арт-парк - новый многоуровневый комплекс, сочетающий в себе парк, лаборатории и мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер.
Обновлено в 10:17
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В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
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Математики доказали «превосходство» числа 73
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Политика
Украинские социалисты хотят национализировать Roshen
Глава украинской социалистической партии Илья Кива призвал национализировать киевскую кондитерскую фабрику, которая принадлежит Петру Порошенко.
Обновлено в 11:24
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Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила военный самолёт
Обновлено в 07:39
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Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода в 120 километров
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Обновлено в 11:50
Происшествия
Собор Парижской Богоматери накроют брезентом для защиты от дождя
Брезентом Собор Парижской Богоматери накроют лишь на некоторое время.
Обновлено в 11:12
Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки 50% протоколов
Обновлено 21 апреля в 20:44
Общество
КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык
Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим главному закону страны решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.
Обновлено в 05:24
Политика
Кандидат на пост главы ЕК выступил против «Северного потока — 2»
Кандидат на пост главы Еврокомиссии от консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 06:04
Авто
Hyundai Sonata и Kia Optima станут полноприводными
Корейские седаны Hyundai Sonata и Kia Optima оснастят сложной системой полного привода с электронно-управляемой многодисковой муфтой.
Обновлено в 04:37
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Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов
Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
Обновлено в 11:32
Космос
Для космических кораблей создан огнетушитель, всасывающий пламя
Новый огнетушитель поможет потушить пожар там, где традиционные методы неэффективны или опасны: на космических станциях, в операционных и так далее.
Обновлено в 09:19
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Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Москве подтопило Лефортовский тоннель
В Лефортовский тоннель на востоке Москвы поступает вода. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 11:13
Политика
В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия
В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
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По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
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Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
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