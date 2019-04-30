Экономика
Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежаКоммерсантъ 07:51
Инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) связаны с желанием ее членов захватить рынок дешевых китайских товаров, применив к ним наценки в 50 и более процентов, что негативно отразится на потребителях, считает вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян.
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Mail.Ru Group обвинила АКИТ и ритейлеров в попытках захватить рынок китайских товаров
Rambler News Service07:01
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