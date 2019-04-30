Экономика

Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежаКоммерсантъ 07:51

Инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) связаны с желанием ее членов захватить рынок дешевых китайских товаров, применив к ним наценки в 50 и более процентов, что негативно отразится на потребителях, считает вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян.
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Mail.ru Group подозревает АКИТ в захвате рынка

TelecomDaily07:59

«Это негативно скажется на потребителях»: Mail.ru Group раскритиковала предложение ввести пошлины для посылок из-за рубежа

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Mail.ru Group раскритиковала идею сбора со всех покупок в иностранных онлайн-магазинах

ТАСС07:34

Mail.Ru Group обвинила АКИТ и ритейлеров в попытках захватить рынок китайских товаров

Rambler News Service07:01

Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежа

Коммерсантъ07:51

Mail.Ru Group раскритиковала инициативу АКИТ по обложению трансграничной торговли пошлинами

Finam.Ru07:16
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