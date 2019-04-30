Экономика

Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежаКоммерсантъ 07:51

В АКИТ идеи объяснили тем, что сейчас отечественные и зарубежные интернет-ритейлеры находятся в неравных условиях.
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Mail.ru Group раскритиковала идею пошлин для посылок из-за рубежа

АБН10:31

Mail.Ru Group раскритиковала инициативу АКИТ по обложению трансграничной торговли пошлинами

Finam.Ru07:16

«Это негативно скажется на потребителях»: Mail.ru Group раскритиковала предложение ввести пошлины для посылок из-за рубежа

Комсомольская правда07:44

Mail.ru Group раскритиковала идею сбора со всех покупок в иностранных онлайн-магазинах

ТАСС07:34

Mail.Ru Group обвинила АКИТ и ритейлеров в попытках захватить рынок китайских товаров

Rambler News Service07:01

Mail.ru Group подозревает АКИТ в захвате рынка

TelecomDaily07:59

Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежа

Коммерсантъ07:51
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:24, Ашберн
Культура

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Происшествия

Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор

Обновлено в 11:40
Происшествия

Прикинулся больным: фигурант дела об изнасиловании в Уфе обманул суд

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело после того, как сочли подделкой медсправки о наличии опухоли мозга у экс-полицейского Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании уфимской дознавательницы.
Обновлено в 12:53
Политика

Порошенко и Зеленский договорились встретиться

Действующий украинский лидер Пётр Порошенко и избранный президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились о встрече.
Обновлено в 12:12
Политика

Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле

Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Стаса Михайлова подозревают в пластике лица

В Сети поползли слухи, что Михайлов сделал подтяжку лица.
Обновлено в 05:54
Политика

Зеленский пообещал работать не хуже Джорджа Вашингтона

Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет работать не хуже первого американского президента Джорджа Вашингтона, передает ТАСС.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес

Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет

Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

Обновлено в 09:54
Хоккей

Йоонас Кемппайнен покидает «Салават Юлаев» по истечении контракта

Обновлено в 12:27
Политика

Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии

Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено в 10:20
Музыка

Что стало с победителями шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

Певец Шура проиграл суд за квартиру

К своему сожалению, знаменитости пришлось констатировать, что судья не удовлетворил его иска, и квартира не перешла под его собственность, тем не менее, певец не теряет надежды.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес

Плющенко поздравил Киркорова с днем рождения в инстаграме

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил заслуженного артиста России Филиппа Киркорова с днем рождения, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:18
Экономика

Участие государства в экономике в России вышло на новый уровень

По итогам 2018 года доля государства в экономике осталась на прошлогоднем уровне и составила свыше 60-70 процентов «по многим экспертным оценкам», сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на доклад Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ

Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Футбол

Банк ВТБ завершил сделку по покупке контрольного пакета акций «Динамо»

Обновлено в 11:44
Хоккей

Ковальчук стал капитаном сборной России по хоккею

Форвард клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею перед заключительным в сезоне этапом Евротура, сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 09:23
Политика

Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в тюрьме

Валерий Бутин, отец осужденной в США Россиянки Марии Бутиной, рассказал об условиях ее содержания в тюрьме.
Обновлено 27 апреля в 13:55
Армия и оружие

Грузовик ВСУ с боеприпасами подорвался на мине в Донбассе

Грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами подорвался на противотанковой мине под Мариуполем, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 10:17
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

Лидер «Исламского государства» появился на видео впервые за пять лет

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) выпустила 18-минутный ролик с участием лидера группировки Абу-Бакра аль-Багдади.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес

Сын Газманова дал совет оскандалившейся дочери Алсу

Третий день в России не утихает скандал вокруг шестого сезона детского музыкального конкурса «Голос».
Обновлено вчера в 11:02
Финансы

Доллар подскочил выше 65 рублей

Согласно имеющейся информации, курс доллара ненадолго превысил 65 рублей, что произошло впервые с 8 апреля.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Адвокат назвала возможную дату вынесения приговора Кокорину

Приговор российскому футболисту Александру Кокорину может быть вынесен 8 мая.
Обновлено в 08:41
Общество

РКН оштрафовал самарское издание за отсутствие новостей в выходные

Сетевому изданию «Парк Гагарина» предъявили штраф в 10 тысяч рублей, потому что в свидетельстве о регистрации СМИ журналисты указали, что периодичность выхода новостей у них ежедневная, но РКН заметил, что на выходных на их сайте не было публикаций.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

Обновлено в 06:14
Политика

Зеленский сказал, кем мечтал стать в детстве

Обновлено в 10:38
Общество

Суд на три месяца закрыл театр «У Никитских ворот»

Пресненский районный суд Москвы 25 апреля признал столичный театр «У Никитских ворот» виновным в нарушении ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ (повторное невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор) и постановил приостановить деятельность театра на 90 суток, следует из картотеки суда.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Суд в Москве продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова

Головинский суд Москвы во вторник продлил до 7 июня арест аспиранту Московского университета Азату Мифтахову, который подозревается в изготовлении взрывчатки, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Сидоркина.
Обновлено в 11:57
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