Экономика
Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежаКоммерсантъ 07:51
В АКИТ идеи объяснили тем, что сейчас отечественные и зарубежные интернет-ритейлеры находятся в неравных условиях.
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Mail.Ru Group обвинила АКИТ и ритейлеров в попытках захватить рынок китайских товаров
Rambler News Service07:01
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:47, Ашберн
Хоккей
Стало известно, когда Овечкин и Кузнецов прибудут в сборную России
Стало известно, когда нападающие "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дмитрий Орлов присоединяться в сборной России для выступления на чемпионате мира, сообщает ТАСС.
Обновлено 27 апреля в 13:31
Авто
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus
Минпромторг впервые показал фотографии созданных в рамках проекта «Кортеж» внедорожников Aurus Komendant.
Обновлено в 10:27
Кино
В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея
В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Общество
Эрнсту предложили создать «Голос» для детей с деньгами
Одним из решений ситуации, по мнению экспертов, станет разделение детей звезд и ребят из простых семей, сообщает URA.RU.
Обновлено в 01:11
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено в 09:54
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия
Россиянка сломала ногу и шесть километров ползла до дома
Обновлено в 07:37
Политика
Ходченкова заявила, что перед Зеленским не устоит ни одна женщина
Актриса Светлана Ходченкова рассказала о победителе президентских выборов на Украине Владимире Зеленском.
Обновлено в 11:29
Общество
Дочь Алсу затравили из-за аномально высокой зрительской поддержки
После победы дочери певицы Алсу, многие зрители сочли недопустимым совместное участие в конкурсе детей из обычных семей и состоятельных, которые имеют большое влияние.
Обновлено в 11:16
Футбол
Банк ВТБ завершил сделку по покупке футбольного клуба «Динамо»
Банк ВТБ выкупил контрольный пакет акций футбольного клуба "Динамо" (Москва), сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:19
Гаджеты
Изогнутый дисплей — флагманский признак. Живые фото подтверждают, что экран OnePlus 7 Pro будет загнут по бокам
Нравится ли вам изогнутый дисплей или нет, он по-прежнему остается флагманским признаком современного смартфона.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Певец Шура проиграл суд за квартиру
К своему сожалению, знаменитости пришлось констатировать, что судья не удовлетворил его иска, и квартира не перешла под его собственность, тем не менее, певец не теряет надежды.
Обновлено в 10:42
Космос
NASA приготовилось к столкновению Земли с астероидом
Обновлено в 02:41
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России
Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Крупный пожар под Пятигорском локализован
Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Политика
МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
Обновлено в 08:03
Общество
Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
В Дагестане задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:59
Политика
СМИ сообщили о скором отзыве посла России в Белоруссии Бабича
Российский посол в Белоруссии Михаил Бабич в ближайшее время будет отозван, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в комитете Государственной думы по делам СНГ.
Обновлено в 11:31
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза встречу с Ким Чен Ыном
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ проинформировал их о своих контактах с главой КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено в 08:17