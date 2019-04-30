Экономика
Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежаКоммерсантъ 07:51
В АКИТ идеи объяснили тем, что сейчас отечественные и зарубежные интернет-ритейлеры находятся в неравных условиях.
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Mail.Ru Group обвинила АКИТ и ритейлеров в попытках захватить рынок китайских товаров
Rambler News Service07:01
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
Футбол
Кечинов: обещания Кононова в «Спартаке» сразу вызвали смех
Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Валерий Кечинов раскритиковал главного тренера красно-белых Олега Кононова за высказывания, данные им в начале работы в стане "народной команды".
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
За доказанное мошенничество на шоу «Голос. Дети» могут дать до десяти лет тюрьмы
Поползли даже слухи о том, что на голосование, по итогам которого Микелла Абрамова получила больше половины всех голосов зрителей, мог повлиять отец девочки — состоятельный бизнесмен.
Обновлено в 11:12
Кино
Фильм «Мстители: Финал» продолжил бить рекорды по кассовым сборам
Только что вышедший (мировая премьера - 22 апреля, российская - сегодня) в широкий прокат мегаблокбастер "Мстители: Финал", четвертая часть линейки, продолжает свое стремительное чемпионское шествие, в котором, несомненно, покорит еще немало вершин.
Обновлено вчера в 10:45
Армия и оружие
Жертвами конфликта в Ливии стали 345 человек
«Число погибших в Триполи по данным на 28 апреля составило 345 человек, 1652 раненых», — говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.
Обновлено в 14:42
Футбол
Роналду потратил более 10 миллионов евро на новый автомобиль
Нападающий "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду приобрел новый автомобиль марки Bugatti, сообщает La Stampa.
Обновлено в 15:52
Общество
Проверяющие итоги шоу «Голос. Дети» пройдут детектор лжи
Как отмечает РБК, после проведения экспертизы все ее участники пройдут полиграфическое тестирование.
Обновлено в 00:06
Футбол
Игорь Акинфеев: «В будущем пока не вижу себя тренером»
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что в будущем не видит себя футбольным тренером.
Обновлено в 15:22
Кино
В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея
В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Более 20 человек пострадали в ходе протестов в столице Венесуэлы
По меньшей мере 26 человек пострадали в результате столкновений демонстрантов с сотрудниками Нацгвардии на акциях протеста в столице Венесуэлы.
Обновлено в 14:34
Футбол
«Барселона» ответила на слова Клоппа о стадионе «Камп Ноу»
«Барселона» отреагировала на слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который ранее заявил, что стадион испанского клуба «Камп Ноу» не является храмом футбола.
Обновлено в 06:26
Политика
Захарова рассказала о последствиях вмешательства США в дела Венесуэлы
Если США не прекратят свою политику вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, ситуация может дойти до стадии коллапса.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО
«Суд решил исковые требования ФСО к Ярмольнику удовлетворить частично, взыскать в счёт возмещения ущерба 432 тыс. 34 рубля, в остальной части оставить без удовлетворения», — сказал судья.
Обновлено в 08:00
Футбол
«ПСЖ» в гостях проиграл «Монпелье»
Обновлено в 14:51
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено в 13:31
Энергетика
Острый дефицит: нефть дойдет до 100 долларов за баррель
В текущем году цены на нефть превысят 100 долларов за баррель — предсказывают в Bank of America Merrill Lynch.
Обновлено в 01:00
Политика
Депутат Госдумы предложил наказывать чиновников за оскорбление граждан
Депутат Государственной Думы России от фракции ЛДПР Александр Старовойтов предложил наказывать чиновников за оскорбление граждан.
Обновлено в 10:05
Политика
Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече
Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Космос
Атмосфера Плутона заморозится и развалится к 2030 году
Исследователи, ввиду всех указанных моделей предполагают, что атмосфера Плутона заморозится и развалится к 2030 году.
Обновлено 28 апреля в 14:14
Культура
Владелец прав на «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Ситуацию среди прочих прокомментировал также бессменный ведущий проекта Дмитрий Нагиев, назвавший "мифом" версию, по которой Микелла победила в конкурсе благодаря поддержке звезд шоу-бизнеса, якобы активно призывавших голосовать за юную артистку в соцсетях.
Обновлено в 14:23
Политика
Путин назначил нового посла в Белоруссии
Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Хоккей
ЦСКА продлил контракт с хоккеистом Маминым на два года
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Театры
Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера
Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
Обновлено в 16:12
Футбол
Игорь Акинфеев: «Из-за травм нога уже не гнется, как раньше»
Если бы не было травм, резкость была бы, как раньше. Жизнь такая штука, что жаловаться нельзя, - сказал Акинфеев в эфире "России 24".
Обновлено в 15:01
Экономика
Бизнес предупреждает о риске массового закрытия небольших магазинов
После внесения Министерством финансов проекта поправок в Налоговый кодекс представители отечественного бизнеса заявили, то в случае их введения существует риск массового закрытия несетевых магазинов.
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия
В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик
Неприятная история с походом в туалетную комнату кинотеатра «Пролетарий», в которую попал житель Воронежа Дмитрий, получила продолжение.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер поздравила Трэвиса Скотта с днем рождения и предложила ему завести еще одного ребенка
Обновлено в 14:22
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40