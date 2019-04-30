Экономика

Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежаКоммерсантъ 07:51

В АКИТ идеи объяснили тем, что сейчас отечественные и зарубежные интернет-ритейлеры находятся в неравных условиях.
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Mail.Ru Group обвинила АКИТ и ритейлеров в попытках захватить рынок китайских товаров

Rambler News Service07:01

Mail.ru Group раскритиковала идею пошлин для посылок из-за рубежа

АБН10:31

Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежа

Коммерсантъ07:51

«Это негативно скажется на потребителях»: Mail.ru Group раскритиковала предложение ввести пошлины для посылок из-за рубежа

Комсомольская правда07:44

Mail.ru Group раскритиковала идею сбора со всех покупок в иностранных онлайн-магазинах

ТАСС07:34

Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборе с зарубежных онлайн-покупок

ФАН13:51

Mail.Ru Group раскритиковала инициативу АКИТ по обложению трансграничной торговли пошлинами

Finam.Ru07:16
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
Футбол

Кечинов: обещания Кононова в «Спартаке» сразу вызвали смех

Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Валерий Кечинов раскритиковал главного тренера красно-белых Олега Кононова за высказывания, данные им в начале работы в стане "народной команды".
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес

За доказанное мошенничество на шоу «Голос. Дети» могут дать до десяти лет тюрьмы

Поползли даже слухи о том, что на голосование, по итогам которого Микелла Абрамова получила больше половины всех голосов зрителей, мог повлиять отец девочки — состоятельный бизнесмен.
Обновлено в 11:12
Кино

Фильм «Мстители: Финал» продолжил бить рекорды по кассовым сборам

Только что вышедший (мировая премьера - 22 апреля, российская - сегодня) в широкий прокат мегаблокбастер "Мстители: Финал", четвертая часть линейки, продолжает свое стремительное чемпионское шествие, в котором, несомненно, покорит еще немало вершин.
Обновлено вчера в 10:45
Армия и оружие

Жертвами конфликта в Ливии стали 345 человек

«Число погибших в Триполи по данным на 28 апреля составило 345 человек, 1652 раненых», — говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.
Обновлено в 14:42
Футбол

Роналду потратил более 10 миллионов евро на новый автомобиль

Нападающий "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду приобрел новый автомобиль марки Bugatti, сообщает La Stampa.
Обновлено в 15:52
Общество

Проверяющие итоги шоу «Голос. Дети» пройдут детектор лжи

Как отмечает РБК, после проведения экспертизы все ее участники пройдут полиграфическое тестирование.
Обновлено в 00:06
Футбол

Игорь Акинфеев: «В будущем пока не вижу себя тренером»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что в будущем не видит себя футбольным тренером.
Обновлено в 15:22
Кино

В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея

В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Более 20 человек пострадали в ходе протестов в столице Венесуэлы

По меньшей мере 26 человек пострадали в результате столкновений демонстрантов с сотрудниками Нацгвардии на акциях протеста в столице Венесуэлы.
Обновлено в 14:34
Футбол

«Барселона» ответила на слова Клоппа о стадионе «Камп Ноу»

«Барселона» отреагировала на слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который ранее заявил, что стадион испанского клуба «Камп Ноу» не является храмом футбола.
Обновлено в 06:26
Политика

Захарова рассказала о последствиях вмешательства США в дела Венесуэлы

Если США не прекратят свою политику вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, ситуация может дойти до стадии коллапса.
Обновлено в 15:46
Происшествия

Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО

«Суд решил исковые требования ФСО к Ярмольнику удовлетворить частично, взыскать в счёт возмещения ущерба 432 тыс. 34 рубля, в остальной части оставить без удовлетворения», — сказал судья.
Обновлено в 08:00
Футбол

«ПСЖ» в гостях проиграл «Монпелье»

Обновлено в 14:51
Общество

Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская

Обновлено в 13:31
Энергетика

Острый дефицит: нефть дойдет до 100 долларов за баррель

В текущем году цены на нефть превысят 100 долларов за баррель — предсказывают в Bank of America Merrill Lynch.
Обновлено в 01:00
Политика

Депутат Госдумы предложил наказывать чиновников за оскорбление граждан

Депутат Государственной Думы России от фракции ЛДПР Александр Старовойтов предложил наказывать чиновников за оскорбление граждан.
Обновлено в 10:05
Политика

Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече

Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Космос

Атмосфера Плутона заморозится и развалится к 2030 году

Исследователи, ввиду всех указанных моделей предполагают, что атмосфера Плутона заморозится и развалится к 2030 году.
Обновлено 28 апреля в 14:14
Культура

Владелец прав на «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу

Ситуацию среди прочих прокомментировал также бессменный ведущий проекта Дмитрий Нагиев, назвавший "мифом" версию, по которой Микелла победила в конкурсе благодаря поддержке звезд шоу-бизнеса, якобы активно призывавших голосовать за юную артистку в соцсетях.
Обновлено в 14:23
Политика

Путин назначил нового посла в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Хоккей

ЦСКА продлил контракт с хоккеистом Маминым на два года

Обновлено в 13:15
Армия и оружие

США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Театры

Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера

Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
Обновлено в 16:12
Футбол

Игорь Акинфеев: «Из-за травм нога уже не гнется, как раньше»

Если бы не было травм, резкость была бы, как раньше. Жизнь такая штука, что жаловаться нельзя, - сказал Акинфеев в эфире "России 24".
Обновлено в 15:01
Экономика

Бизнес предупреждает о риске массового закрытия небольших магазинов

После внесения Министерством финансов проекта поправок в Налоговый кодекс представители отечественного бизнеса заявили, то в случае их введения существует риск массового закрытия несетевых магазинов.
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия

В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик

Неприятная история с походом в туалетную комнату кинотеатра «Пролетарий», в которую попал житель Воронежа Дмитрий, получила продолжение.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер поздравила Трэвиса Скотта с днем рождения и предложила ему завести еще одного ребенка

Обновлено в 14:22
Происшествия

В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор

Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
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