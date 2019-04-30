Экономика

Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежаКоммерсантъ 07:51

В АКИТ идеи объяснили тем, что сейчас отечественные и зарубежные интернет-ритейлеры находятся в неравных условиях.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборе с зарубежных онлайн-покупок

ФАН13:51

Mail.ru Group раскритиковала идею пошлин для посылок из-за рубежа

АБН10:31

Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежа

Коммерсантъ07:51

«Это негативно скажется на потребителях»: Mail.ru Group раскритиковала предложение ввести пошлины для посылок из-за рубежа

Комсомольская правда07:44

Mail.ru Group раскритиковала идею сбора со всех покупок в иностранных онлайн-магазинах

ТАСС07:34

Mail.Ru Group обвинила АКИТ и ритейлеров в попытках захватить рынок китайских товаров

Rambler News Service07:01

Mail.Ru Group раскритиковала инициативу АКИТ по обложению трансграничной торговли пошлинами

Finam.Ru07:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:51, Ашберн
Армия и оружие

Противники Мадуро направляются к президентскому дворцу в Каракасе

Обновлено в 13:41
Космос

На снимках Марса обнаружен древний кинжал

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на снимках Марса древний кинжал.
Обновлено в 12:13
Экономика

Главы ФСО, ФСБ, СВР и Генпрокуратуры отчитались о доходах за 2018 год

Глава ФСО Дмитрий Кочнев в 2018 году заработал 11,372 млн руб. Годом ранее он заработал чуть меньше — 11,1 млн руб. В декларации о доходах господина Корчнева в соответствии с законом указан и годовой доход его жены (имя не указывается) — 89,243 млн руб. (годом ранее — около 55 млн руб.).
Обновлено в 13:48
Путешествия

На западе Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест

В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Обновлено в 03:47
Кино

Кит Харингтон прокомментировал шокирующий финал третьего эпизода «Игры престолов»

Большинство поклонников были шокированы таким поворотом, а многие и вовсе обрушились на создателей с гневной критикой.
Обновлено в 03:30
Футбол

В Германии утверждают, что «Фортуна» хочет арендовать Смолова

"Фортуна" из Дюссельдорфа (10-е место в бундеслиге) хочет взять нападающего "Локомотива" Федора Смолова в аренду, утверждает Express.
Обновлено в 14:29
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

Обновлено в 09:54
Экономика

ФАС заявила о высокой роли государства в экономике

Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 13:27
Происшествия

Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО

Обновлено в 08:00
Кино

Усатый Джим Кэрри противостоит ежу в трейлере «Соника в кино»

В первом трейлере показано противостояние анимационного ежа Соника и его главного врага - усатого Доктора Роботника в исполнении комедийного артиста Джима Кэрри.
Обновлено в 09:24
Футбол

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире за 11 млн евро

Португалец приобрел Bugatti Voiture Noire за 11 миллионов евро. Voiture Noire считается самым дорогим автомобилем в мире.
Обновлено в 14:05
Политика

Путин сменил посла России в Белоруссии

Российский лидер Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии, Михаил Бабич снят с должности.
Обновлено в 14:17
Авто

Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания

Всего перед премьерой, запланированной на этот год, модель пройдет 45 тыс. индивидуальных испытаний, в том числе в Кении.
Обновлено в 05:37
Энергетика

Острый дефицит: нефть дойдет до 100 долларов за баррель

В текущем году цены на нефть превысят 100 долларов за баррель — предсказывают в Bank of America Merrill Lynch.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Российские военные корабли подошли к границам Латвии

Национальные Вооруженные силы Латвии сообщили агентству, что в 12 морских милях от границы республики замечены фрегат «Бойкий», корвет «Пассат» и десантный корабль «Минск».
Обновлено в 05:53
Политика

Зеленский официально объявлен президентом Украины

Обновлено в 07:34
Экономика

Болгария осталась должна «Газпрому» 100 млн евро за «Южный поток»

Несмотря на заверения политиков в отсутствии претензий Москвы к Софии в связи с остановкой проекта "Южный поток", болгарская госкомпания осталась должна "Газпрому" почти 100 млн евро - и российская компания ожидает возврата этих денег.
Обновлено в 13:12
Общество

Новый император взошёл на престол в Японии

«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
Обновлено в 11:19
Политика

Зеленский встретился с главой канонической УПЦ митрополитом Онуфрием

Обновлено в 13:30
Технологии

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Технологии

Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»

По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 04:46
Экономика

Основатель Xiaomi проспорил миллиард юаней

Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь проиграл миллиард юаней ($148,4 млн) в споре с Дуном Минчжу, главой компании Gree Electric, крупнейшим производителем кондиционеров в КНР, пишет во вторник, 30 апреля, Bloomberg.
Обновлено в 05:12
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено в 13:55
Авто

На базе Lada Raven создадут «российский ответ Tesla»

Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

Жертвами конфликта в Ливии стали 345 человек

«Число погибших в Триполи по данным на 28 апреля составило 345 человек, 1652 раненых», — говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.
Обновлено в 14:42
Наука

Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции

Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года

С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Космос

NASA приготовилось к столкновению Земли с астероидом

Обновлено в 02:41
Общество

Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская

Обновлено в 13:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное