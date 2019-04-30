Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежаКоммерсантъ 07:51

В АКИТ идеи объяснили тем, что сейчас отечественные и зарубежные интернет-ритейлеры находятся в неравных условиях.

Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежа

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