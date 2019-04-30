Экономика
Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежаКоммерсантъ 07:51
В АКИТ идеи объяснили тем, что сейчас отечественные и зарубежные интернет-ритейлеры находятся в неравных условиях.
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Mail.Ru Group обвинила АКИТ и ритейлеров в попытках захватить рынок китайских товаров
Rambler News Service07:01
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
Политика
Зеленский официально стал президентом Украины
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины объявила официальные итоги второго тура выборов президента страны.
Обновлено в 07:52
Общество
Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия
Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено в 09:44
Общество
Проверяющие итоги шоу «Голос. Дети» пройдут детектор лжи
Обновлено в 00:06
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Американские F-35 начали много простаивать на земле
Обновлено в 10:17
Политика
США потребовали от Мадуро покинуть Венесуэлу
США требуют, чтобы Николас Мадуро немедленно покинул Венесуэлу, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 17:57
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
Общество
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Политика
Вещание CNN и Би-Би-Си прекращено в Венесуэле
Венесуэльские власти заблокировали вещание телеканала CNN и телерадиокорпорации Би-Би-Си в стране, сообщает портал Infobae.
Обновлено в 18:30
Хоккей
«Ак Барс» расстался с восемью хоккеистами
Казань покинули семь обладателей Кубка Гагарина-2018 и Пол Постма Казанский "Ак Барс" объявил о завершении трудовых отношений с восемью хоккеистами, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 14:29
Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Интернет
Цукерберг показал новый дизайн Facebook
Обновлено в 14:33
Политика
Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Обновлено в 19:10
Общество
Новый император взошёл на престол в Японии
«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
Обновлено в 11:19
Политика
Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отправить в отставку министра социальной политики Украины Андрея Реву, который оскорбил жителей Донбасса.
Обновлено в 10:32
Политика
Путин назначил Мезенцева послом России в Белоруссии
Российский президент Владимир Путин назначил члена Совфеда Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии, передает ТАСС.
Обновлено в 14:12
Футбол
«Аякс» победил «Тотенхэм» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Футболисты амстердамского «Аякса» проиграли британскому «Тоттенхэму» в матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:40
Общество
ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:47
Происшествия
Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек
В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено в 19:02
Шоу-бизнес
Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет
Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Космос
Роскосмос проверит проект частного космодрома в Нижегородской области
Главный научный институт Роскосмоса — ЦНИИмаш — проверит проект первого частного космопорта, который планируется построить в Нижегородской области.
Обновлено в 04:55
Экономика
В России могут закрыть несетевые магазины
Несетевые российские магазины могут закрыться из-за увеличения налоговой нагрузки, сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 06:38
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II была в гостях у Меган Маркл и принца Гарри
Getty Images «Ее Величество хотела официально поприветствовать герцогов Сассекских в их новом доме, поэтому она была их первым гостем», — рассказал инсайдер.
Обновлено в 06:31
Хоккей
ЦСКА продлил контракт с хоккеистом Маминым на два года
Обновлено в 13:15
Экономика
Посылки из-за рубежа предложили обложить единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила ввести единый сбор в размере 15% со всех покупок в зарубежных онлайн-магазинах вне зависимости от их стоимости.
Обновлено в 02:34
Спорт
Все требования WADA по восстановлению в правах РУСАДА выполнены
РУСАДА была дисквалифицирована в 2015 году. Тремя годами позже WADA решило восстановить агентство в правах при условии передачи допинг-проб.
Обновлено в 19:04
Происшествия
Южная Осетия осталась без электроэнергии из-за аварии на ЛЭП
В Южной Осетии из-за аварии на линии электропередачи прекращена подача энергии.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото
На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
Обновлено в 04:00
Общество
Собянин открыл после реставрации фонтаны на ВДНХ
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник дал старт сезону работы городских фонтанов, открыв после реставрации исторические фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ.
Обновлено в 07:57