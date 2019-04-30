Экономика

Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежаКоммерсантъ 07:51

В АКИТ идеи объяснили тем, что сейчас отечественные и зарубежные интернет-ритейлеры находятся в неравных условиях.
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Mail.ru Group раскритиковала идею сбора со всех покупок в иностранных онлайн-магазинах

ТАСС07:34

Mail.ru Group раскритиковала идею пошлин для посылок из-за рубежа

АБН10:31

Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежа

Коммерсантъ07:51

«Это негативно скажется на потребителях»: Mail.ru Group раскритиковала предложение ввести пошлины для посылок из-за рубежа

Комсомольская правда07:44

Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборе с зарубежных онлайн-покупок

ФАН13:51

Mail.Ru Group обвинила АКИТ и ритейлеров в попытках захватить рынок китайских товаров

Rambler News Service07:01

Mail.Ru Group раскритиковала инициативу АКИТ по обложению трансграничной торговли пошлинами

Finam.Ru07:16
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
Политика

Зеленский официально стал президентом Украины

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины объявила официальные итоги второго тура выборов президента страны.
Обновлено в 07:52
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Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
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Армия и оружие

Американские F-35 начали много простаивать на земле

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Политика

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США требуют, чтобы Николас Мадуро немедленно покинул Венесуэлу, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
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Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
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Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

Обновлено в 06:14
Политика

Вещание CNN и Би-Би-Си прекращено в Венесуэле

Венесуэльские власти заблокировали вещание телеканала CNN и телерадиокорпорации Би-Би-Си в стране, сообщает портал Infobae.
Обновлено в 18:30
Хоккей

«Ак Барс» расстался с восемью хоккеистами

Казань покинули семь обладателей Кубка Гагарина-2018 и Пол Постма Казанский "Ак Барс" объявил о завершении трудовых отношений с восемью хоккеистами, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 14:29
Футбол

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
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Интернет

Цукерберг показал новый дизайн Facebook

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Политика

Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса

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Новый император взошёл на престол в Японии

«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
Обновлено в 11:19
Политика

Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отправить в отставку министра социальной политики Украины Андрея Реву, который оскорбил жителей Донбасса.
Обновлено в 10:32
Политика

Путин назначил Мезенцева послом России в Белоруссии

Российский президент Владимир Путин назначил члена Совфеда Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии, передает ТАСС.
Обновлено в 14:12
Футбол

«Аякс» победил «Тотенхэм» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Футболисты амстердамского «Аякса» проиграли британскому «Тоттенхэму» в матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:40
Общество

ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»

Обновлено в 04:47
Происшествия

Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек

В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
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Шоу-бизнес

Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет

Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие

Йошкар-Олинское соединение РВСН перевооружено на комплексы «Ярс»

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Космос

Роскосмос проверит проект частного космодрома в Нижегородской области

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Обновлено в 04:55
Экономика

В России могут закрыть несетевые магазины

Несетевые российские магазины могут закрыться из-за увеличения налоговой нагрузки, сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 06:38
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II была в гостях у Меган Маркл и принца Гарри

Getty Images «Ее Величество хотела официально поприветствовать герцогов Сассекских в их новом доме, поэтому она была их первым гостем», — рассказал инсайдер.
Обновлено в 06:31
Хоккей

ЦСКА продлил контракт с хоккеистом Маминым на два года

Обновлено в 13:15
Экономика

Посылки из-за рубежа предложили обложить единым сбором

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила ввести единый сбор в размере 15% со всех покупок в зарубежных онлайн-магазинах вне зависимости от их стоимости.
Обновлено в 02:34
Спорт

Все требования WADA по восстановлению в правах РУСАДА выполнены

РУСАДА была дисквалифицирована в 2015 году. Тремя годами позже WADA решило восстановить агентство в правах при условии передачи допинг-проб.
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Происшествия

Южная Осетия осталась без электроэнергии из-за аварии на ЛЭП

В Южной Осетии из-за аварии на линии электропередачи прекращена подача энергии.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото

На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
Обновлено в 04:00
Общество

Собянин открыл после реставрации фонтаны на ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник дал старт сезону работы городских фонтанов, открыв после реставрации исторические фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ.
Обновлено в 07:57
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