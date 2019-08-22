Авто

Mail.ru Group покупает каршеринг YouDriveМетагазета 05:03

В сделку войдут каршеринг YouDrive, платформа передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool и сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business. Привлеченные средства YouDrive направит в развитие. Например, парк автомобилей планируется увеличить в четыре раза.
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Mail.ru Group объявила о покупке каршеринга YouDrive

Известия05:50

Mail.ru Group купила долю в YouDrive

Коммерсантъ04:00

Mail.ru Group и Proxima Capital приобрели контрольную долю в каршеринге YouDrive

ТАСС04:07

Mail.Ru Group стала совладельцем каршеринга YouDrive

Rambler News Service04:00

Mail.ru Group с партнером купила каршеринг YouDrive

Ведомости04:00

Mail.Ru Group купит каршеринг YouDrive

РБК04:00

Mail.ru Group и Proxima Capital приобретают контрольную долю в каршеринге YouDrive

Финмаркет04:09
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Общество

«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в разных городах России

Обновлено в 08:19
Общество

Правильное расположение цветов на флаге России знают 50% граждан

Чаще других без ошибок назвали цвета флага и их расположение молодые люди от 18 до 24 лет (72%), неверный порядок указали преимущественно люди старше 60 лет (45%).
Обновлено в 04:17
Кино

Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину

Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено в 07:56
Футбол

Федора Чалова вызвали в молодежную сборную России по футболу

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым объявил состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2021 года, которые состоятся в сентябре, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено в 09:50
Футбол

Как Слуцкий и Березуцкие поздравили Дзюбу

Обновлено в 08:54
Политика

Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал возможность участия России в G8 с вопросом о принадлежности Крыма.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Напавшего на омоновца участника митинга в Москве оставили под стражей

Участник несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля, который бросил урну в бойца спецназа ОМОН, Евгений Коваленко останется под стражей.
Обновлено в 08:45
Общество

Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Политика

В Израиле раскритиковали Нетаньяху за благодарность Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил правительство Украины за «усилия в войне против антисемитизма».
Обновлено в 07:41
Политика

В Праге осквернили памятник маршалу Коневу

Обновлено в 09:56
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами

Обновлено в 05:53
Космос

Рогозин отказался лететь на МКС из-за высокого роста

Обновлено в 08:40
Кино

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актеров

Forbes опубликовал ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров года, который возглавил звезда гоночно-каскадерской франшизы "Форсаж" Дуэйн "Скала" Джонсон.
Обновлено в 08:42
Политика

Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась в два раза

В Санкт-Петербурге площадь пожара на складе свечей выросла до 4 тыс. кв. м. Об этом 22 августа сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских

Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Происшествия

У Павла Мамаева появились новые проблемы с законом

Обновлено в 00:10
Политика

На Украине обозвали встречу Путина и Макрона «похоронами санкций»

Украинский дипломат Роман Безсмертный прокомментировал встречу президента России Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 02:57
Политика

На Украине троих россиян готовят к обмену

Речь идет о Максиме Одинцове, Александре Баранове и Евгении Мефедове Россияне Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов проходят юридическую процедуру оформления обмена на Украине, передает ТАСС со ссылкой на адвоката граждан РФ Валентина Рыбина.
Обновлено в 05:06
Интернет

Россиянам разослали опасный вирус под видом данных об отпуске

Вирус AgentTesla способен отслеживать и собирать информацию жертвы, которую он вводит через клавиатуру, а также снимать скриншоты и извлекать данные учетных записей к программам.
Обновлено в 09:47
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой части «Матрицы»

Актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют роли Нео и Тринити в новой части фильма «Матрица», к производству которой приступила Лана Вачовски (Лоуренс Вачовски, один из авторов оригинальных фильмов).
Обновлено вчера в 01:26
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Происшествия

В Екатеринбурге по делу об изнасиловании задержаны трое полицейских

Обновлено в 09:35
Игры

CD Projekt RED представила семь скриншотов Cyberpunk 2077

Обновлено 20 августа в 05:59
Происшествия

Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке

Санкт-петербургские врачи прибыли в больницу турецкого города Денизли, где в критическом состоянии находится 12-летняя россиянка, пострадавшая после несчастного случая в бассейне отеля, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
Обновлено в 07:05
Энергетика

Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль

Отмечается, что это могут сделать с целью компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот для Приобского месторождения, которое считается высокообводненным, а его запасы — трудноизвлекаемыми.
Обновлено в 04:47
Политика

Песков: Россия не ставит самоцелью возвращение к G8

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в страна не ставит себе цель вернуться в состав G8.
Обновлено в 09:56
Культура

Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле

Обновлено в 04:30
Политика

Иркутская чиновница отрицает, что называла жителей Тулуна «бичевней»

Обновлено вчера в 07:44
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