Авто
Mail.ru Group покупает каршеринг YouDriveМетагазета 05:03
В сделку войдут каршеринг YouDrive, платформа передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool и сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business. Привлеченные средства YouDrive направит в развитие. Например, парк автомобилей планируется увеличить в четыре раза.
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Общество
Правильное расположение цветов на флаге России знают 50% граждан
Чаще других без ошибок назвали цвета флага и их расположение молодые люди от 18 до 24 лет (72%), неверный порядок указали преимущественно люди старше 60 лет (45%).
Обновлено в 04:17
Кино
Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину
Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено в 07:56
Футбол
Федора Чалова вызвали в молодежную сборную России по футболу
Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым объявил состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2021 года, которые состоятся в сентябре, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено в 09:50
Футбол
Как Слуцкий и Березуцкие поздравили Дзюбу
Обновлено в 08:54
Политика
Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал возможность участия России в G8 с вопросом о принадлежности Крыма.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Напавшего на омоновца участника митинга в Москве оставили под стражей
Участник несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля, который бросил урну в бойца спецназа ОМОН, Евгений Коваленко останется под стражей.
Обновлено в 08:45
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Политика
В Израиле раскритиковали Нетаньяху за благодарность Украине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил правительство Украины за «усилия в войне против антисемитизма».
Обновлено в 07:41
Политика
В Праге осквернили памятник маршалу Коневу
Обновлено в 09:56
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Космос
Рогозин отказался лететь на МКС из-за высокого роста
Обновлено в 08:40
Кино
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актеров
Forbes опубликовал ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров года, который возглавил звезда гоночно-каскадерской франшизы "Форсаж" Дуэйн "Скала" Джонсон.
Обновлено в 08:42
Политика
Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась в два раза
В Санкт-Петербурге площадь пожара на складе свечей выросла до 4 тыс. кв. м. Об этом 22 августа сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Происшествия
У Павла Мамаева появились новые проблемы с законом
Обновлено в 00:10
Политика
На Украине обозвали встречу Путина и Макрона «похоронами санкций»
Украинский дипломат Роман Безсмертный прокомментировал встречу президента России Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 02:57
Политика
На Украине троих россиян готовят к обмену
Речь идет о Максиме Одинцове, Александре Баранове и Евгении Мефедове Россияне Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов проходят юридическую процедуру оформления обмена на Украине, передает ТАСС со ссылкой на адвоката граждан РФ Валентина Рыбина.
Обновлено в 05:06
Интернет
Россиянам разослали опасный вирус под видом данных об отпуске
Вирус AgentTesla способен отслеживать и собирать информацию жертвы, которую он вводит через клавиатуру, а также снимать скриншоты и извлекать данные учетных записей к программам.
Обновлено в 09:47
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой части «Матрицы»
Актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют роли Нео и Тринити в новой части фильма «Матрица», к производству которой приступила Лана Вачовски (Лоуренс Вачовски, один из авторов оригинальных фильмов).
Обновлено вчера в 01:26
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Игры
CD Projekt RED представила семь скриншотов Cyberpunk 2077
Обновлено 20 августа в 05:59
Происшествия
Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке
Санкт-петербургские врачи прибыли в больницу турецкого города Денизли, где в критическом состоянии находится 12-летняя россиянка, пострадавшая после несчастного случая в бассейне отеля, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
Обновлено в 07:05
Энергетика
Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль
Отмечается, что это могут сделать с целью компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот для Приобского месторождения, которое считается высокообводненным, а его запасы — трудноизвлекаемыми.
Обновлено в 04:47
Политика
Песков: Россия не ставит самоцелью возвращение к G8
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в страна не ставит себе цель вернуться в состав G8.
Обновлено в 09:56
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Политика
Иркутская чиновница отрицает, что называла жителей Тулуна «бичевней»
Обновлено вчера в 07:44