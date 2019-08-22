В сделку войдут каршеринг YouDrive, платформа передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool и сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business. Привлеченные средства YouDrive направит в развитие. Например, парк автомобилей планируется увеличить в четыре раза.

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