Экономика
Mail.ru Group ожидает роста выручки на 22%Ньюс-НН 05:56
В 2019 году компания Mail.ru Group ожидает роста выручки в размере 22%. Это примерно 88 миллиардов рублей.
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Mail.ru Group инвестирует в развитие искусственного интеллекта до 1,5 млрд рублей
Rambler News Service03:17
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 12:15, Ашберн
Общество
Умер болевший лейкозом мальчик, чью мечту исполнил Путин
Обновлено в 10:09
Экономика
Опубликованы зарплаты российских чиновников
Средняя зарплата госслужащих в России в 2018 году составила 126,6 тысячи рублей, следует из данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства.
Обновлено в 11:31
Политика
«Нафтогаз» заявил о победе по иску против России из-за активов в Крыму
НАК «Нафтогаз Украины» сообщила, что выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против России по делу об утере активов в Крыму.
Обновлено в 06:45
Политика
Россия и США договорились о снижении стоимости виз
"Достигнута договоренность с американской стороной о возобновлении с 4 марта практики взимания сбора в размере $160 за все виды виз, выдаваемых в соответствии с двусторонним cоглашением 2011 года об упрощении визовых формальностей", - рассказали в МИД РФ.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Кирове освобождена врач, задержанная по делу о гибели девочки
Накануне в Кирове была задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Пакистан вернул Индии пленного пилота
Обновлено в 12:05
Происшествия
Суд в Стокгольме арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу России
Суд в Стокгольме в пятницу арестовал подозреваемого в сборе разведданных в пользу России, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО
Обновлено в 08:03
Общество
Представитель Юмашевой подтвердил ее развод с Дерипаской
Обновлено в 12:01
Кино
Кинотеатры отказываются от российского мультфильма из-за Минкульта
Президент ассоциации Олег Березин подтвердил, что кинотеатры направили письмо Минкульту из-за ситуации с «Королевским корги», но в детали вдаваться не стал.
Обновлено в 08:56
Политика
Стали известны подробности боя 6 роты в Аргунском ущелье
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Петросян отказался платить за квартиру Степаненко
27 декабря 2018 года адвокат Петросяна рассказал, что юморист продолжает платить за общую с бывшей женой квартиру, но попасть туда не может, так как Степаненко его не впускает.
Обновлено в 06:58
Политика
Климкин назвал Черное море «Бермудским треугольником» для России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Черное море никогда не будет принадлежать России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
Эсминец ВМС США «Дональд Кук» проплыл между двумя фрегатами РФ
В Эгейском море рядом с двумя кораблями Черноморского флота (ЧФ) России проплыл ракетный эсминец USS США Donald Cook («Дональд Кук»).
Обновлено в 05:21
Футбол
Тренер «Анжи» считает, что работа на сборах стала залогом победы над «Оренбургом»
Победа футбольного клуба "Анжи" над "Оренбургом" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) является результатом работы команды на учебно-тренировочных сборах.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Александр Емельяненко попал в ДТП под Кисловодском
Российский боец Александр Емельяненко попал в ДТП под Кисловодском.
Обновлено в 11:55
Хоккей
Кубок Гагарина. «Салават Юлаев» вышел вперед в серии с «Металлургом»
В Уфе прошел матч 1/8 финала Кубка Гагарина. "Салават Юлаев" принимал магнитогорский "Металлург" и выиграл 5:1.
Обновлено в 11:30
Происшествия
СКР назвал две причины гибели группы Дятлова
К трагической гибели девяти туристов из группы под руководством студента радиофакультета Уральского политехнического института Игоря Дятлова, отправившихся зимой 1959 года в лыжный поход по Северному Уралу, привели как минимум две причины.
Обновлено в 03:00
Спорт
ФФККР сделала заявление по расходам на подготовку Медведевой в Канаде
Еще осенью прошлого года президент федерации Александр Горшков в ответ на вопросы представителей средств массовой информации сообщил, что ни Минспорт России, ни федерация не оплачивает услуги нового тренера Медведевой канадца Брайана Орсера, но обеспечивает подготовку Жени в тех же аспектах и в том же объеме, как и других членов основного состава сборной команды страны.
Обновлено в 10:00
Общество
Дом Скрипаля в Солсбери очищен и будет открыт для проживания
Дом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за госизмену, в Солсбери очищен и будет открыт для заселения новых жильцов после ремонта, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на британское министерство по защите окружающей среды (DEFRA).
Обновлено в 07:23
Спорт
Эстонские лыжники признались в употреблении допинга
Эстонский союз лыжного спорта выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что задержанные австрийской полицией Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв употребляли допинг, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:47
Политика
Лукашенко назвал акцию «Бессмертный полк» идеей белорусов
Обновлено в 08:53
Транспорт
Крымский мост за зиму пережил 38 штормовых суток
Крымский мост в первую зиму пережил почти более 900 штормовых часов (почти 38 суток).
Обновлено в 07:33
Политика
Лукашенко собрался в шестой раз баллотироваться в президенты
Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. Его нынешний пятый срок закончится в следующем году.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Глыба льда упала на ребенка в Екатеринбурге
Глыба льда упала на 9-летнего ребенка в Екатеринбурге.
Обновлено в 11:54
Экономика
«Силовые машины» допустили отказ от проекта ТЭС во Вьетнаме
«Силовые машины» Алексея Мордашова допускают разрыв контракта на строительство тепловой электростанции во Вьетнаме.
Обновлено в 11:41
Общество
Экс-супруга российского депутата указала «нищебродам» на их место
Актриса и бывшая жена миллионера и депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье заявила, что «нищебродам не место в дорогих ресторанах».
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Калининграде завели дело о смерти школьницы в психбольнице
Управлением СК РФ по Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту смерти в психиатрической больнице 15-летней девочки.
Обновлено в 05:08