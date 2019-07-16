Экономика
Mail.ru Group отдаст половину киберспортивного холдингаIT-World вчера в 08:07
Холдинг не считает это продажей, так как сделка будет безденежной, а его доля в киберспортивном бизнесе ($56 млн) – просто оценка в рамках соглашения, которую передадут Modern Pick без использования наличных. Завершение ожидается в ближайшие месяцы.
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Mail.ru Group передаст контроль в киберспортивном холдинге ESforse компании Modern Pick
Интерфаксвчера в 02:52
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 01:31, Вашингтон
Армия и оружие
Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию
Обновлено 15 июля в 03:41
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Лавров поделился мнением о признании Россией независимости ДНР и ЛНР
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, планирует ли Россия принимать независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщает «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе два ребенка
Погибли четыре человека, в том числе два ребенка — девочки, передает ТАСС. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Новости за ночь: Семьи погибших в крушении MH17 обратились к России
1 Семьи погибших в крушении MH17 призвали РФ к ответу В связи с пятой годовщиной крушения малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года родственники обратились к России.
Обновлено в 00:50
Экономика
В России оптовые цены на сахар рекордно упали
В нашей стране в июне текущего года оптовые цены на сахар рухнули на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия
Брянского кандидата в депутаты убили на Украине
В Николаевской области убили кандидата в народные депутаты от «Оппозиционного блока» уроженца Брянской области Василия Мосякина.
Обновлено вчера в 18:36
Армия и оружие
Жириновский прокомментировал заявление Турчинова о Крымском мосте
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
В России подорожала аренда жилья
Рост цен на первичную и вторичную недвижимость в России спровоцировал и повышение ставок долгосрочной аренды жилья.
Обновлено в 00:41
Политика
Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Обновлено вчера в 17:29
Армия и оружие
Зона 51: около миллиона человек хотят взять штурмом военную базу в США
Больше миллиона жителей США могут отправиться на штурм военной базы «зона 51» в штате Невада.
Обновлено 15 июля в 08:08
Армия и оружие
В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
В Мехико произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,5 разбудило в ночь на среду Мехико, одном из самых населенных городов планеты.
Обновлено в 00:26
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму
Обновлено вчера в 17:15
Здоровье
В Германии предложили оптимизировать медицину и закрыть 1150 клиник
Сокращение числа действующих в Германии клиник на 65% улучшит качество медицины и облегчит проблемы с нехваткой медицинского персонала, говорится в исследовании немецкого фонда Bertelsmann, опубликованном 15 июля на сайте фонда.
Обновлено 15 июля в 08:12
Общество
ФНС прокомментировала сбой в едином реестре ЗАГСов
Ранее 16 июля стало известно, что из-за сбоя в электронной системе по всей России остановилась выдача свидетельств о смерти, браке и рождении.
Обновлено вчера в 16:43
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено вчера в 03:51
Политика
У Зеленского рассказали о подготовке обмена пленными
Президент Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15. В принципе, мы не замыкаемся вокруг количества людей.
Обновлено вчера в 06:48
Здоровье
Guardian: британские врачи разделили сиамских близнецов
Британские хирурги объявили об успешном разделении сиамских близнецов из Пакистана со сросшимися головами.
Обновлено вчера в 05:11
Футбол
ПСВ назвал цену Гастона Перейро, которым интересуется «Спартак»
"Спартак" пока не сделал официального предложения вице-чемпионам Голландии, но активно интересуется Перейро.
Обновлено в 01:28
Общество
В Туве ввели режим ЧС из-за повышения уровня воды в реках
Обновлено в 00:35
Финансы
Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке
Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено вчера в 07:34
Политика
Конгресс ответил резолюцией на «расистские заявления» Трампа
Резолюция, осуждающая «расистские» заявления президента США Дональда Трампа, принята американским Конгрессом, сообщают ABC News.
Обновлено вчера в 21:20
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии
Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено вчера в 14:40
Политика
На Украине вступил в силу закон о языке
На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах, сообщает «112 Украина».
Обновлено вчера в 02:56
Общество
Нижний Новгород вошел в сотню самых безопасных городов мира
Исследовательский сервис Numbeo опубликовал рейтинг опасности городов мира. Нижний Новгород вошел в сотню самых безопасных.
Обновлено в 00:45