Экономика
Mail.ru Group не давала согласие по сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»Коммерсантъ 04:34
«Mail.ru Group пока не приняла данного решения, согласие на нынешний момент не выдано, поэтому мы считаем выпущенный анонс преждевременным»,— уточнили в Mail.ru Group. Сделка также потребует одобрения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
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Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»
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Обновлено в 03:19
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МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
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Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
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Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе
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Microsoft начнет удалять заброшенные аккаунты
Microsoft меняет условия пользовательского соглашения и теперь будет удалять аккаунт, если в нем не было активности в течение двух лет.
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Пол Маккартни и Ринго Старр спели вместе на концерте в Лос-Анджелесе
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Роспотребнадзор запретил купание на 10 пляжах в Крыму
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Ученого ЦНИИмаш отправили под домашний арест по подозрению в госизмене
Научный сотрудник ФГУП ЦНИИмаш, кандидат технический наук Сергей Мещеряков отправлен под домашний арест по подозрению в государственной измене, сообщил «МБХ медиа» сын ученого Виктора Кудрявцева.
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