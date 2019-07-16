Экономика
Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнесаВедомости 02:01
Оценка доли, которую внесет Mail.ru Group, составляет $56 млн, весь киберспортивный холдинг при сделке оценен в $110 млн. Объединенная компания Modern Pick и Esforce оценивается в $350 млн. Получается, что Mail.ru Group получит 16% Modern Pick.
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"В настоящее время возгорание на кровле здания гостиницы на Мукомольном проезде, 4А, строение 1 ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
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Кино
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Шанс на награду есть у Кита Харингтона, сыгравшего Джона Сноу, в номинации «Лучший актёр в драматическом сериале».
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Обновлено в 16:26
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Происшествия
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Обновлено вчера в 16:50
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В работе Instagram и Facebook произошел сбой
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Обновлено в 15:32
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«Займер»: портрет типичного заемщика МФО кардинально изменится
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Обновлено в 15:46
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Трамп лишил Турцию самолетов F-35 из-за российских С-400
Обновлено в 16:25
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На Украине сообщили об изоляции Зеленского от внешнего мира
Окружение Владимира Зеленского пытается не допустить прямой коммуникации президента с «внешним миром», сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено в 07:49
Хоккей
«Рейнджерс» могут обменять Бучневича и Наместникова
«Рейнджерс» хотят освободить место в платежной ведомости.
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Происшествия
Спрятавшего под парик полкило кокаина мужчину задержали
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