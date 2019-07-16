Экономика

Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнесаВедомости 02:01

Оценка доли, которую внесет Mail.ru Group, составляет $56 млн, весь киберспортивный холдинг при сделке оценен в $110 млн. Объединенная компания Modern Pick и Esforce оценивается в $350 млн. Получается, что Mail.ru Group получит 16% Modern Pick.
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Подробнее о событии

Mail.ru Group лишится контроля над киберспортивным бизнесом

РБК04:12

Mail.ru Group передаст Modern Pick 51% киберспортивного холдинга ESforse

Коммерсантъ03:10

Школа Dota 2: как заработать миллионы на обучении киберспортсменов

Forbes00:11

Mail.ru Group передаст контроль в киберспортивном холдинге ESforse компании Modern Pick

Интерфакс02:22

Партнером Mail.ru Group по киберспорту станет Modern Pick

Finam.Ru02:16

Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнеса

Ведомости02:01

Mail.Ru Group передаст 51% в ESforce международному издателю игр

Rambler News Service02:55
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Футбол

«Ростов» стал для меня значимым и родным»

Еще нужно работать над обороной и атакой, но не могу сказать, что «Ростов» производит плохое впечатление при этой схеме.
Обновлено в 09:09
Транспорт

Большегрузы вернутся с «Тавриды» на старую дорогу

Как передает «Крымская газета», для обеспечения безопасности на трассе «Таврида» министерство транспорта перенаправило движение большегрузов с трассы на старую дорогу через Приморскую развязку в районе Феодосии, обратно на «Тавриду» они будут выезжать уже за Белогорском.
Обновлено в 09:24
Происшествия

В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться

В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представлять при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
Политика

Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Политика

США могут предложить России новый договор по ядерному оружию

Обновлено вчера в 20:44
Политика

Совбез ООН рассмотрит закон Украины о госязыке. Мнения экспертов

Закон об украинском языке был принят действующим пока созывом Верховной Рады и подписан еще Петром Порошенко.
Обновлено в 10:00
Общество

Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ

Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.
Обновлено в 06:04
ЖКХ

Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора

Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Происшествия

В результате ДТП в Самарской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате аварии большегруза и легковушки в Самарской области.
Обновлено в 09:22
Политика

Турция унизила США покупкой российских С-400

Бывший глава турецкого МИД Яшар Якыш заявил, что Турция купила российские зенитно-ракетные комплексы С-400 из-за их превосходства над американскими аналогами.
Обновлено в 10:32
Путешествия

Самолет сдул любителей экстремального селфи в Греции

Греческий остров Скиатос является любимым местом для фанатов сделать экстремальное селфи на фоне приземляющегося самолета.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда

В результате разгула стихии унесенная ветром крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда № 116 Адлер – Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:08
Экономика

Медведев посетил металлургическое производство в Туле

Обновлено в 06:55
Общество

В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой

Обновлено в 08:50
Политика

Танкер ОАЭ пропал в Ормузском проливе

Нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе.
Обновлено в 10:36
Кино

Ремейк «Кошмара на улице Вязов» собирается снимать Александр Ажа

Первый фильм знаменитой кинофраншизы вышел на экраны в 1984 году.
Обновлено вчера в 15:52
Общество

Минтруд прокомментировал перенос выходных в 2020 году

"В соответствии с вышеприведенными нормами с целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Минтрудом России подготовлено постановление правительства России от 10 июля 2019 года №875, закрепляющее порядок переноса дней отдыха в 2020 году", - отметили в Минтруде.
Обновлено вчера в 21:14
Экономика

Оптовая цена на сахар в России рекордно упала

Оптовые цены на сахар в России в июне 2019 года упали на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 05:33
Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Кино

Актер из фильма «Бэтмен: Начало» скончался на съемках

47-летний Карл Шилс умер во сне. 14 июля в Ирландии скончался актер и продюсер Карл Шилс. Как сообщает Daily Mail, Шилс умер на съемках.
Обновлено в 09:28
Происшествия

В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов

Обновлено в 08:38
Политика

Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Политика

СБУ не обнаружила вмешательства России в выборы на Украине

Служба безопасности Украины пока не обнаружила вмешательства России в процесс подготовки парламентских выборов в стране.
Обновлено в 10:51
Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Обновлено в 09:47
Политика

Турция отреагировала на санкции ЕС

В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Политика

Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов

Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие

Stratfor назвала слабые места комплексов С-400

Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.
Обновлено в 00:19
Происшествия

На российском пляже погибли семь человек

Обновлено в 02:57
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов

В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено в 10:31
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