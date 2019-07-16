Экономика
Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнесаВедомости 02:01
Оценка доли, которую внесет Mail.ru Group, составляет $56 млн, весь киберспортивный холдинг при сделке оценен в $110 млн. Объединенная компания Modern Pick и Esforce оценивается в $350 млн. Получается, что Mail.ru Group получит 16% Modern Pick.
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Футбол
«Ростов» стал для меня значимым и родным»
Еще нужно работать над обороной и атакой, но не могу сказать, что «Ростов» производит плохое впечатление при этой схеме.
Обновлено в 09:09
Транспорт
Большегрузы вернутся с «Тавриды» на старую дорогу
Как передает «Крымская газета», для обеспечения безопасности на трассе «Таврида» министерство транспорта перенаправило движение большегрузов с трассы на старую дорогу через Приморскую развязку в районе Феодосии, обратно на «Тавриду» они будут выезжать уже за Белогорском.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представлять при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
Политика
Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Политика
США могут предложить России новый договор по ядерному оружию
Обновлено вчера в 20:44
Политика
Совбез ООН рассмотрит закон Украины о госязыке. Мнения экспертов
Закон об украинском языке был принят действующим пока созывом Верховной Рады и подписан еще Петром Порошенко.
Обновлено в 10:00
Общество
Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.
Обновлено в 06:04
ЖКХ
Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора
Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В результате ДТП в Самарской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате аварии большегруза и легковушки в Самарской области.
Обновлено в 09:22
Политика
Турция унизила США покупкой российских С-400
Бывший глава турецкого МИД Яшар Якыш заявил, что Турция купила российские зенитно-ракетные комплексы С-400 из-за их превосходства над американскими аналогами.
Обновлено в 10:32
Путешествия
Самолет сдул любителей экстремального селфи в Греции
Греческий остров Скиатос является любимым местом для фанатов сделать экстремальное селфи на фоне приземляющегося самолета.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда
В результате разгула стихии унесенная ветром крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда № 116 Адлер – Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:08
Экономика
Медведев посетил металлургическое производство в Туле
Обновлено в 06:55
Политика
Танкер ОАЭ пропал в Ормузском проливе
Нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе.
Обновлено в 10:36
Кино
Ремейк «Кошмара на улице Вязов» собирается снимать Александр Ажа
Первый фильм знаменитой кинофраншизы вышел на экраны в 1984 году.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
Минтруд прокомментировал перенос выходных в 2020 году
"В соответствии с вышеприведенными нормами с целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Минтрудом России подготовлено постановление правительства России от 10 июля 2019 года №875, закрепляющее порядок переноса дней отдыха в 2020 году", - отметили в Минтруде.
Обновлено вчера в 21:14
Экономика
Оптовая цена на сахар в России рекордно упала
Оптовые цены на сахар в России в июне 2019 года упали на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 05:33
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Кино
Актер из фильма «Бэтмен: Начало» скончался на съемках
47-летний Карл Шилс умер во сне. 14 июля в Ирландии скончался актер и продюсер Карл Шилс. Как сообщает Daily Mail, Шилс умер на съемках.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов
Обновлено в 08:38
Политика
Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Политика
СБУ не обнаружила вмешательства России в выборы на Украине
Служба безопасности Украины пока не обнаружила вмешательства России в процесс подготовки парламентских выборов в стране.
Обновлено в 10:51
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Обновлено в 09:47
Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые места комплексов С-400
Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.
Обновлено в 00:19
Происшествия
На российском пляже погибли семь человек
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов
В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено в 10:31