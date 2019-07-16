Экономика
Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнесаВедомости 02:01
Оценка доли, которую внесет Mail.ru Group, составляет $56 млн, весь киберспортивный холдинг при сделке оценен в $110 млн. Объединенная компания Modern Pick и Esforce оценивается в $350 млн. Получается, что Mail.ru Group получит 16% Modern Pick.
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Политика
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Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
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Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Из-за пожаров на хорватском острове Паг эвакуированы тысячи жителей
Из-за пожара на хорватском острове Паг ведется массовая эвакуация жителей.
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Политика
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Футбол
«Барселона» хочет обменять Коутиньо и Дембеле на Неймара
По информации AS, каталонцы готовы предложить сразу двух своих игроков в обмен на Неймара, а именно Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле, отмечается, что "Барселона" также доплатит 40 млн.
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Новые телефонные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоятся, но договоренностей о конкретной дате разговора пока нет.
Обновлено в 06:55
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В Кремле оценили сообщения о подготовке кампании по дезинформации
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении российского президента Владимира Путина и о руководстве Министерства обороны России.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Фура с костюмами Филиппа Киркорова попала в аварию
Грузовой автомобиль, перевозивший сценическое оборудование и реквизит народного артиста России Филиппа Киркорова, попал в аварию по пути из Волгодонска в Крым.
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Происшествия
Убийц старейшей сотрудницы Мариинки отправили в колонию
Обновлено в 07:59
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
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Космос
NASA приоткрывает тайны: Высадка астронавтов США на Луну могла закончиться катастрофой
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела Голунова
Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Обновлено в 05:09
Авто
В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
Обновлено в 07:23
Политика
Зеленский решил провести на Украине Олимпиаду
Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение начать подготовку к проведению на Украине Олимпийских игр.
Обновлено в 07:08
Политика
На Украине сообщили об изоляции Зеленского от внешнего мира
Окружение Владимира Зеленского пытается не допустить прямой коммуникации президента с «внешним миром», сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.
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Арсенал оружия изъяли у болельщиков «Ювентуса»
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Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Общество
Система выдачи свидетельств о смерти упала по всей России
Работники ЗАГСов рассказали, что система выдачи свидетельств постоянно пишет об ошибке, что усложняет их работу и приводит к недовольству граждан.
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Авто
В Сети опубликованы первые фото салона новой Skoda Octavia
В Сети появилась новая партия снимков, на которых показан новый Skoda Octavia2020 модельного года.
Обновлено вчера в 12:39
Экономика
Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии
Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
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Политика
В CNN назвали Ассанжа руководителем «вмешательства» в выборы США
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж якобы превратил посольство Эквадора в Лондоне в штаб для вмешательства в выборы президента США в 2016 году, утверждает телеканал CNN со ссылкой на отчеты испанской частной охранной компании Undercover Global, которая следила за Ассанжем.
Обновлено в 00:43