Экономика
Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнесаВедомости 02:01
Оценка доли, которую внесет Mail.ru Group, составляет $56 млн, весь киберспортивный холдинг при сделке оценен в $110 млн. Объединенная компания Modern Pick и Esforce оценивается в $350 млн. Получается, что Mail.ru Group получит 16% Modern Pick.
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Политика
КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации
В апреле 2015 года Рада приняла внесенный украинским правительством закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
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Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться
Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».
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Авто
В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали здания УрФУ
Все учебные здания и общежития Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала
Российская актриса Светлана Ходченкова сфотографировалась топлес для обложки августовского номера журнала InStyle.
Обновлено в 08:39
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Политика
Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Общество
Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение
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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице до 18 июля
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице из-за дождя и грозы. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:28
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Омбудсмены РФ и Украины обсудили перспективы совместной работы
Во время переговоров обсуждались перспективы обмена задержанных граждан РФ и Украины, а также вопросы обеспечения доступа к ним врачей.
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Происшествия
В Петербурге на Балтийском заводе произошел пожар
Обновлено в 09:10
Происшествия
Найден труп известного композитора с гематомами по всему телу
15 июля квартира композитора была вскрыта, труп с множественными гематомами был обнаружен в одной из комнат.
Обновлено в 08:29
Политика
Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен
В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.
Обновлено в 06:09
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Общество
Куйвашев заявил о федеральной поддержке метро в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что федеральные власти поддерживают идею строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.
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Общество
Денис Глушаков развелся с женой
Бывший капитан "Спартака", а ныне игрок "Ахмата" Денис Глушаков официально развелся со своей женой Дарьей.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова
Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
Общество
Мэрия показала, как перестроили новую школу на ВИЗ-бульваре, за которую дрались родители
Родители несколько лет ждали, когда достроят новое здание, дети кочевали в это время по другим школам.
Обновлено в 08:58
Спорт
Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах
Полиция задержала сотрудников телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 08:38
Музыка
Парфенов и Роднянский выступят с лекциями на VK Fest 2019
Как исполнителям стать популярными во "ВКонтакте", обсудят представители музыкальной индустрии.
Обновлено в 06:41
Политика
В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными
На встрече советников лидеров стран нормандского формата была достигнута договорённость об обмене пленными, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко.
Обновлено в 07:17
Политика
Иран заподозрили в захвате арабского нефтяного танкера
Нефтяной танкер из Объединенных Арабских Эмиратов пропал с радаров в иранских водах, что именно произошло с судном, до сих пор неизвестно.
Обновлено в 09:17
Театры
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда
В результате разгула стихии унесенная ветром крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда № 116 Адлер – Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
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Футбол
«Арсенал» объявил о трансфере Довбни
Обновлено в 09:01
Космос
Получен детальный снимок одного из самых экзотических объектов космоса
Используя массив радиотелескопов ALMA, астрономам удалось получить самый детальный на сегодня снимок микроквазара SS 433, который был открыт более сорока лет назад и с тех пор является ценным объектом для исследователей, изучающих феномен этих экзотических систем и джетов, испускаемых ими.
Обновлено вчера в 01:27