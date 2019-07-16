Оценка доли, которую внесет Mail.ru Group, составляет $56 млн, весь киберспортивный холдинг при сделке оценен в $110 млн. Объединенная компания Modern Pick и Esforce оценивается в $350 млн. Получается, что Mail.ru Group получит 16% Modern Pick.

Политика Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.

Происшествия В Челябинской области сын депутата насмерть сбил двух пешеходов Накануне, 15 июля, около 17:00 в Кунашакском районе Челябинской области сын местного депутата выехал на обочину дороги и сбил там двух пешеходов.

Политика Артамонов вошел в зону стабильной устойчивости в рейтинге губернаторов Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов вошел в зону стабильной устойчивости, набрав в ней максимальные 15 балов.

Происшествия Кишиневский самолет вернулся в Домодедово на одном двигателе Вылетевший в Кишинев пассажирский самолет вернулся в столичный аэропорт Домодедово, совершив посадку с одним работающим мотором, передает РИА Новости.

Экономика Жители России смогут снимать наличные деньги на кассах магазинов Услугу выдачи наличных на кассе уже запустили в Сбербанке, банке «Русский стандарт» и Россельхозбанке.

Политика На Украине вступил в силу закон о госязыке На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.

Авто УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с АКП Несколько дней назад представители УАЗ официально подтвердили, что внедорожник «Патриот» с «автоматом» также получит и модернизированный 2,7-литровый 150-сильный агрегат ЗМЗ Про, который обзавелся новой системой охлаждения.

Происшествия В Чечне самолет упал на жилой дом Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в Чечне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Политика Турция ответила на санкции Евросоюза Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает Anadolu заявление МИД.

Экономика Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.

Экономика Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.

Общество Португалец с дрона обстрелял фейерверками дом шумных соседей В сети появилось видео, на котором португалец запускает дрона с прикрепленными к нему подожженным фейерверком, а затем стреляет им по зданию, где проходила вечеринка.

Происшествия Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела Голунова Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Шоу-бизнес Стриженова попала в ДТП с грузовиком Телеведущая Екатерина Стриженова пережила серьезное ДТП, сообщила она в инстаграме.

Общество Какие опасности готовит лунное затмение 16 июля Астрологи предупреждают - опасными будут дни 16 и 17 июля, когда произойдет лунное затмение.

Экономика Цены на сахар в России рекордно упали Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.

Армия и оружие В Госдуме оценили слова экспертов из ФРГ о «неожиданном ударе» России Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал информацию СМИ о том, что Россия продолжает пользоваться «запрещёнными» ракетами и готовится к ведению региональных войн в Европе.

Экономика Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества коррупционеров Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.

Армия и оружие Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой Минобороны РФ опубликовало видео, демонстрирующее патрулирование стратегическими ракетоносцами Ту-160 ВКС РФ воздушного пространства над Балтийским морем.

Происшествия Против ушедшего в отставку судьи разрешили завести дело о взятке Квалификационная коллегия судей Москвы удовлетворила запрос главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина и дала свое согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Руслана Якубаева, сообщила РБК пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова.

Футбол В суде Месси посоветовали извиниться за слова о коррупции Член спортивного арбитражного суда Аргентины Густаво Абреу посоветовал футболисту Лионелю Месси извиниться за слова о коррупции в южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Происшествия В Москве пресекли канал незаконной миграции Следователи СК совместно с ФСБ РФ пресекли канал незаконной миграции, действовавший на территории Москвы, задержаны шесть человек, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Политика Музеи Крыма ждут от суда возвращения скифского золота Музейщики Крыма надеются, что суд Амстердама примет взвешенное решение, и коллекция скифского золота вернется в крымские музеи, заявил «РИА Новости» гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Экономика Bloomberg: Венесуэла на прошлой неделе продала золото на $40 млн По данным агентства, несмотря на санкции США, направленные против правительства Николаса Мадуро, властям Венесуэлы удается продавать свое золото компаниям из таких стран, как ОАЭ и Турция.

Политика США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку Представители США на переговорах с Россией в Женеве в среду, 17 июля, намерены обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем.