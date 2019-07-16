Экономика

Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнесаВедомости 02:01

Оценка доли, которую внесет Mail.ru Group, составляет $56 млн, весь киберспортивный холдинг при сделке оценен в $110 млн. Объединенная компания Modern Pick и Esforce оценивается в $350 млн. Получается, что Mail.ru Group получит 16% Modern Pick.
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Mail.ru Group передаст контроль в киберспортивном холдинге ESforse компании Modern Pick

Интерфакс02:22

Mail.ru Group передаст Modern Pick 51% киберспортивного холдинга ESforse

Коммерсантъ03:10

Mail.Ru Group передаст 51% в ESforce международному издателю игр

Rambler News Service02:55

Mail.ru Group лишится контроля над киберспортивным бизнесом

РБК04:12

Партнером Mail.ru Group по киберспорту станет Modern Pick

Finam.Ru02:16

Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнеса

Ведомости02:01

Школа Dota 2: как заработать миллионы на обучении киберспортсменов

Forbes00:11
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Интернет

Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 тысяч

Хакер сообщил СМИ о уникальном способе взлома популярной сети аккаунтов Instagram за 10 минут, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:22
Политика

Украинский депутат сообщил о впечатлениях от встречи с Медведевым

По словам Рабиновича, представители украинской делегации заявили, что Крым — это часть Украины, и ни один украинский политик не скажет иначе, поэтому Россия «должна с этим жить и думать, что делать».
Обновлено в 04:32
Экономика

Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Наука

Огурцы вдохновили ученых MIT на создание искусственных мышц

Команда ученых из Массачусетского технологического университета (MIT) представила свою новую разработку - искусственные мышцы для роботов, созданные по подобию огуречных усиков.
Обновлено вчера в 05:45
Космос

В SpaceX выяснили причины возгорания Crew Dragon при испытаниях

Несколько месяцев назад в ходе очередного испытания пассажирского космического корабля Crew Dragon произошёл взрыв.
Обновлено в 00:09
Политика

МИД Британии исключил экстрадицию Ассанжа в страны со смертной казнью

Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан заявил, что Лондон не экстрадирует основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страны, где применяется смертная казнь.
Обновлено в 03:22
Политика

Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.
Обновлено в 03:16
Происшествия

У неонацистов в Италии изъяли ракету «воздух-воздух»

Обновлено вчера в 16:11
Футбол

Форвард «Ростова» уйдет в аренду в «Рубин»

Исландский нападающий футбольного клуба "Ростов" Видар Кьяртанссон отправится в аренду в казанский "Рубин", сообщает fotbolti.net.
Обновлено вчера в 19:15
Экономика

В России рекордно упали оптовые цены на сахар

Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Происшествия

Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»

Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Политика

Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте

Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте. Соответствующее решение принято во вторник инстанцией.
Обновлено в 05:08
Общество

На Чукотке зафиксированы природные пожары на площади 14 тысяч гектаров

Природные пожары на площади почти 14 тыс. гектаров наблюдаются на Чукотке, об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие

Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой

Минобороны РФ опубликовало видео, демонстрирующее патрулирование стратегическими ракетоносцами Ту-160 ВКС РФ воздушного пространства над Балтийским морем.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие

В Крыму назвали безумием и бредом слова Турчинова о Крымском мосте

Слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности ВСУ «за считаные минуты» уничтожить Крымский мост — бред и безумие, заявил 16 июля первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.
Обновлено в 05:05
Авто

УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с АКП

УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с АКП, где изображен педальный блок, однако при этом селектор выбора режима движения демонстрировать не стали.
Обновлено в 03:06
Энергетика

«Северный поток» остановился на ремонт до конца июля

Обновлено в 02:32
Футбол

Воспитанник «Барселоны» назвал «Реал» лучшим клубом в мире

18-летний нападающий Такефуса Кубо, нынешним летом перешедший в «Реал», выразил мнение, что мадридский клуб является лучшим в мире.
Обновлено в 03:04
Политика

В Госдуме выступили за ограничение числа приемных детей в семьях

Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева выступила за ограничение числа детей в приемных семьях.
Обновлено в 05:19
Общество

Мэр Красноярска вручил главам районов метлы «подметалки-подгоняйки»

Обновлено в 03:36
Происшествия

Жители сразу трех городов жалуются на запах газа на улице

Сегодня ночью жители Кировграда, Верхнего Тагила и поселка Нейво-Рудянка в Свердловской области пожаловались на сильный запах газа.
Обновлено в 03:53
Энергетика

Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»

Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

Памфилова прокомментировала призыв кандидатов в МГД о встрече 16 июля

Глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы встретиться с ней во вторник, 16 июля.
Обновлено в 05:18
Общество

Минтруд России разъяснил правила переноса выходных в 2020 году

Минтруд России разъяснил порядок переноса выходных в 2020 году.
Обновлено в 04:11
Политика

Совбез ООН обсудит вопрос нарушения Украиной Минских соглашений

Совет безопасности ООН обсудит, нарушает ли украинский закон о языке Минские соглашения.
Обновлено вчера в 23:08
Общество

В Днепре закрыли на ремонт мост, из-за которого Зеленский поспорил с мэром

Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов сообщил, что из-за пари с президентом Украины Владимиром Зеленским закрывает на ремонт Центральный мост города до 14 сентября.
Обновлено в 05:29
Общество

В ЕСПЧ направлена первая жалоба на реновацию в Москве

Житель Москвы Александр Эйсман подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за включения в программу реновации дома, где находится его квартира.
Обновлено в 05:24
Политика

Акционер «Рустави 2» требует возбудить дело против гендиректора канала

Владелиц 9% доли в грузинской телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе просит Генпрокуратуру Грузии возбудить дело против гендиректора ТВ Ники Гварамии по факту злоупотреблений служебными полномочиями, передает ТАСС.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Стриженова попала в ДТП с грузовиком

Телеведущая Екатерина Стриженова пережила серьезное ДТП, сообщила она в инстаграме.
Обновлено в 04:26
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