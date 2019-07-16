Экономика
Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнесаВедомости 02:01
Оценка доли, которую внесет Mail.ru Group, составляет $56 млн, весь киберспортивный холдинг при сделке оценен в $110 млн. Объединенная компания Modern Pick и Esforce оценивается в $350 млн. Получается, что Mail.ru Group получит 16% Modern Pick.
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