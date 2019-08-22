Авто
Mail.ru Group покупает каршеринг YouDriveМетагазета 05:03
В сделку войдут каршеринг YouDrive, платформа передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool и сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business. Привлеченные средства YouDrive направит в развитие. Например, парк автомобилей планируется увеличить в четыре раза.
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Футбол
ФИФА поздравила Артема Дзюбу с днем рождения
«С днём рождения настоящего героя российской команды Чемпионата мира 2018», говорится в записи.
Обновлено в 07:59
Транспорт
Станции Сокольнической линии метро откроют 22 августа
Девять станций Сокольнической линии московского метрополитена, закрытые ранее для строительства Большой кольцевой линии, откроют для пассажиров раньше срока на три дня.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Чебаркуле экс-полицейского задержали по подозрению в изнасиловании
Утром 22 августа в Чебаркуле задержали бывшего начальника следственного отдела местного ОМВД Рифа Биктимирова.
Обновлено в 08:36
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8
Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого отметили невозможность возвращения России в G8, пока она «нарушает нормы международного права», заявили в пресс-службе президента Украины.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Политика
В Евросоюзе выступили против возвращения России и воссоздания G8
Евросоюз выступает против воссоздания «Группы восьми» (G8, «Большая восьмерка») за счет присоединения к G7 России до выполнения ею ряда условий, заявил Reuters высокопоставленный источник в структурах ЕС.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО бросившего урну в сотрудника Росгвардии на митинге 27 июля
Обновлено в 07:06
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Сотрудник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиками
Инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» скончался от передозировки наркотиками. Об этом сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить все новое оружие России в СНВ-3
Глава Пентагона Марк Эспер назвал условия для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), передает Fox News.
Обновлено в 01:42
Космос
Рогозин поздравил робота «Федора» с успешным полетом на МКС
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал сообщение «Федора» и поздравил его с успешным началом работы.
Обновлено в 02:25
Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
На пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё глава российского государства пояснил, что Москва не рвется в Совет Европы, если ее там не желают видеть, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:50
Авто
Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4
В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:05
Кино
Актрису Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище
Актрису столичного театра Ермоловой, народную артистку России Александру Назарову похоронят 24 августа на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 08:39
Экономика
Путин рассказал о рисках в угольной отрасли
Президент России Владимир Путин заявил, что растущая зависимость угольной отрасли России от внешних рынков создает угрозы и риски, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:38
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Общество
«Магнит» запустит сеть алкомаркетов «Магнит вечерний»
Торговая сеть «Магнит» запустит собственную сеть алкомаркетов «Магнит вечерний», сообщает «Ъ». В компании рассказали, что первый тестовый «Магнит вечерний» площадью 200 кв. м откроется в Самаре.
Обновлено в 04:57
Политика
В Израиле раскритиковали Нетаньяху за благодарность Украине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил правительство Украины за «усилия в войне против антисемитизма».
Обновлено в 07:41
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено в 06:00
Политика
Над Донецком подняли флаги России
Обновлено в 03:24
Общество
Правильное расположение цветов на флаге России знают 50% граждан
Чаще других без ошибок назвали цвета флага и их расположение молодые люди от 18 до 24 лет (72%), неверный порядок указали преимущественно люди старше 60 лет (45%).
Обновлено в 04:17
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54