Авто

Mail.ru Group покупает каршеринг YouDriveМетагазета 05:03

В сделку войдут каршеринг YouDrive, платформа передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool и сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business. Привлеченные средства YouDrive направит в развитие. Например, парк автомобилей планируется увеличить в четыре раза.
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Подробнее о событии

Mail.ru Group объявила о покупке каршеринга YouDrive

Известия05:50

Mail.ru Group купила долю в YouDrive

Коммерсантъ04:00

Mail.ru Group и Proxima Capital приобрели контрольную долю в каршеринге YouDrive

ТАСС04:07

Mail.Ru Group стала совладельцем каршеринга YouDrive

Rambler News Service04:00

Mail.ru Group с партнером купила каршеринг YouDrive

Ведомости04:00

Mail.Ru Group купит каршеринг YouDrive

РБК04:00

Mail.ru Group и Proxima Capital приобретают контрольную долю в каршеринге YouDrive

Финмаркет04:09
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Фигурное катание

Танцор из России ударил свою партнершу на чемпионате по танго

Обновлено в 08:47
Футбол

ФИФА поздравила Артема Дзюбу с днем рождения

«С днём рождения настоящего героя российской команды Чемпионата мира 2018», говорится в записи.
Обновлено в 07:59
Транспорт

Станции Сокольнической линии метро откроют 22 августа

Девять станций Сокольнической линии московского метрополитена, закрытые ранее для строительства Большой кольцевой линии, откроют для пассажиров раньше срока на три дня.
Обновлено в 06:47
Происшествия

В Чебаркуле экс-полицейского задержали по подозрению в изнасиловании

Утром 22 августа в Чебаркуле задержали бывшего начальника следственного отдела местного ОМВД Рифа Биктимирова.
Обновлено в 08:36
Политика

Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8

Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого отметили невозможность возвращения России в G8, пока она «нарушает нормы международного права», заявили в пресс-службе президента Украины.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами

Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Политика

В Евросоюзе выступили против возвращения России и воссоздания G8

Евросоюз выступает против воссоздания «Группы восьми» (G8, «Большая восьмерка») за счет присоединения к G7 России до выполнения ею ряда условий, заявил Reuters высокопоставленный источник в структурах ЕС.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО бросившего урну в сотрудника Росгвардии на митинге 27 июля

Обновлено в 07:06
Политика

Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Сотрудник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиками

Инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» скончался от передозировки наркотиками. Об этом сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Глава Пентагона предложил включить все новое оружие России в СНВ-3

Глава Пентагона Марк Эспер назвал условия для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), передает Fox News.
Обновлено в 01:42
Космос

Рогозин поздравил робота «Федора» с успешным полетом на МКС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал сообщение «Федора» и поздравил его с успешным началом работы.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке

Обновлено в 07:05
Происшествия

На Урале полицейских задержали за групповое изнасилование

Обновлено в 08:47
Политика

Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы

На пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё глава российского государства пояснил, что Москва не рвется в Совет Европы, если ее там не желают видеть, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

Суд арестовал челябинского депутата, подозреваемого в убийстве жены

Обновлено в 08:35
Авто

Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4

В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:05
Кино

Актрису Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище

Актрису столичного театра Ермоловой, народную артистку России Александру Назарову похоронят 24 августа на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 08:39
Политика

Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве

Обновлено в 07:16
Экономика

Путин рассказал о рисках в угольной отрасли

Президент России Владимир Путин заявил, что растущая зависимость угольной отрасли России от внешних рынков создает угрозы и риски, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:38
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Культура

Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле

Обновлено в 04:30
Общество

«Магнит» запустит сеть алкомаркетов «Магнит вечерний»

Торговая сеть «Магнит» запустит собственную сеть алкомаркетов «Магнит вечерний», сообщает «Ъ». В компании рассказали, что первый тестовый «Магнит вечерний» площадью 200 кв. м откроется в Самаре.
Обновлено в 04:57
Политика

В Израиле раскритиковали Нетаньяху за благодарность Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил правительство Украины за «усилия в войне против антисемитизма».
Обновлено в 07:41
Общество

Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину

Обновлено в 06:00
Политика

Над Донецком подняли флаги России

Обновлено в 03:24
Общество

Правильное расположение цветов на флаге России знают 50% граждан

Чаще других без ошибок назвали цвета флага и их расположение молодые люди от 18 до 24 лет (72%), неверный порядок указали преимущественно люди старше 60 лет (45%).
Обновлено в 04:17
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Футбол

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов

В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
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