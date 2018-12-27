Mail.ru Group приобрела 20% UMA за 1,36 млрд рублей в мае 2018 года. После реализации опциона на покупку оставшихся 80% Mail.Ru Group станет владельцем 100% в музыкальном плеере BOOM, разработчиком которого является UMA. Аудитория музыкального приложения BOOM составляет около 1 млн подписчиков.

Экономика Экономика ЦБ аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров В четверг, 27 декабря, Банк России сообщил о решении аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера у целой группы компаний.

Экономика Экономика Повышение пенсий в 2019 году коснется более 30 миллионов россиян Увеличение пенсий в следующем году затронет 30,7 миллиона неработающих пенсионеров, средний рост выплат составит тысячу рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у премьера Дмитрия Медведева.

Финансы Финансы Доллар вырос на 95 копеек, евро подорожал на 1,5 рубля Курс доллара на торгах Московской биржи в четверг, 27 декабря, вырос на 95 коп. и составил 69,6 руб. Курс евро в свою очередь вырос на 1,69 руб. и достиг 79,68 руб. На 21:47 мск курс доллара составляет 69,64 руб. Курс евро держится на уровне 79,69 руб. В последний раз курс евро поднимался выше 79 руб. в сентябре.

Финансы Финансы ЦБ в начале года проведет стресс-тест ипотечного рынка Стресс-тестирование рынка ипотечного кредитования пройдет в январе-марте 2019 года.

Финансы Финансы Международные резервы России выросли на $1,1 млрд За неделю международные резервы России выросли на $1,1 млрд и на 21 декабря составили $466 млрд против $464,9 млрд на 14 декабря.

Экономика Экономика Минтранс: К 2035 году вложения в Крымский мост окупятся Экономия потребителей после ввода автодорожной части моста составит порядка 11 миллиардов рублей в год.

Энергетика Энергетика Новак не исключил падения добычи нефти России в 2021-2022 годах Министр энергетики РФ Александр Новак не исключил снижения добычи нефти в России в 2021-2022 годах при отсутствии стимулирующих мер.

Финансы Финансы Внешний долг Украины за время сотрудничества с МВФ вырос на $13 млрд За всю историю сотрудничества с МВФ Украина лишь только процентов выплатила $3 млрд, и сейчас еще миллиард долларов набежал.

Экономика Экономика Торги ADR «Мосэнерго» на Лондонской бирже с 29 марта будут прекращены Торги американскими депозитарными расписками (ADR) "Мосэнерго" на Лондонской фондовой бирже (LSE) с 29 марта 2019 года будут прекращены.

Экономика Экономика Минтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях в 2019 году Информация о массовых увольнениях сотрудников, которая появилась в прессе, не соответствует действительности.

Экономика Экономика В Госдуму внесли законопроект о создании финансового супермаркета Депутаты Госдумы во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в нижнюю палату законопроект о создании в России так называемого супермаркета финансовых продуктов.

Финансы Финансы Украина получила кредит в €350 млн под гарантии МБРР Министерство финансов Украины получило около €350 млн в кредит от немецкого Deutsche Bank под гарантии Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

Энергетика Энергетика ЦБ ужесточил правила торгов нефтепродуктами на бирже Банк России зарегистрировал новые правила проведения торгов в ряде секций Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), в также правила допуска участников к площадке.

Экономика Экономика Минстрой предупредил о росте тарифов ЖКХ Минстрой предупредил вице-премьера Дмитрия Козака об угрозе роста тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение.