Экономика
Mail.ru Group консолидирует 100% разработчика музыкального плеера BOOM
Mail.ru Group консолидирует 100% разработчика музыкального плеера BOOMИнтерфакс12:45
Mail.ru Group приобрела 20% UMA за 1,36 млрд рублей в мае 2018 года. После реализации опциона на покупку оставшихся 80% Mail.Ru Group станет владельцем 100% в музыкальном плеере BOOM, разработчиком которого является UMA. Аудитория музыкального приложения BOOM составляет около 1 млн подписчиков.
Интерфакс12:45
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Экономика
ЦБ аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России сообщил о решении аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера у целой группы компаний.
Обновлено в 07:43
Экономика
Повышение пенсий в 2019 году коснется более 30 миллионов россиян
Увеличение пенсий в следующем году затронет 30,7 миллиона неработающих пенсионеров, средний рост выплат составит тысячу рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у премьера Дмитрия Медведева.
Обновлено в 11:31
Финансы
Доллар вырос на 95 копеек, евро подорожал на 1,5 рубля
Курс доллара на торгах Московской биржи в четверг, 27 декабря, вырос на 95 коп. и составил 69,6 руб. Курс евро в свою очередь вырос на 1,69 руб. и достиг 79,68 руб. На 21:47 мск курс доллара составляет 69,64 руб. Курс евро держится на уровне 79,69 руб. В последний раз курс евро поднимался выше 79 руб. в сентябре.
Обновлено в 14:25
Финансы
ЦБ в начале года проведет стресс-тест ипотечного рынка
Стресс-тестирование рынка ипотечного кредитования пройдет в январе-марте 2019 года.
Обновлено в 10:00
Финансы
Международные резервы России выросли на $1,1 млрд
За неделю международные резервы России выросли на $1,1 млрд и на 21 декабря составили $466 млрд против $464,9 млрд на 14 декабря.
Обновлено в 08:07
Экономика
Минтранс: К 2035 году вложения в Крымский мост окупятся
Экономия потребителей после ввода автодорожной части моста составит порядка 11 миллиардов рублей в год.
Обновлено в 10:18
Энергетика
Новак не исключил падения добычи нефти России в 2021-2022 годах
Министр энергетики РФ Александр Новак не исключил снижения добычи нефти в России в 2021-2022 годах при отсутствии стимулирующих мер.
Обновлено в 07:15
Финансы
Внешний долг Украины за время сотрудничества с МВФ вырос на $13 млрд
За всю историю сотрудничества с МВФ Украина лишь только процентов выплатила $3 млрд, и сейчас еще миллиард долларов набежал.
Обновлено в 15:42
Экономика
Торги ADR «Мосэнерго» на Лондонской бирже с 29 марта будут прекращены
Торги американскими депозитарными расписками (ADR) "Мосэнерго" на Лондонской фондовой бирже (LSE) с 29 марта 2019 года будут прекращены.
Обновлено в 09:46
Экономика
Минтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях в 2019 году
Информация о массовых увольнениях сотрудников, которая появилась в прессе, не соответствует действительности.
Обновлено в 04:05
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о создании финансового супермаркета
Депутаты Госдумы во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в нижнюю палату законопроект о создании в России так называемого супермаркета финансовых продуктов.
Обновлено в 13:31
Финансы
Украина получила кредит в €350 млн под гарантии МБРР
Министерство финансов Украины получило около €350 млн в кредит от немецкого Deutsche Bank под гарантии Международного банка реконструкции и развития (МБРР).
Обновлено в 10:34
Энергетика
ЦБ ужесточил правила торгов нефтепродуктами на бирже
Банк России зарегистрировал новые правила проведения торгов в ряде секций Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), в также правила допуска участников к площадке.
Обновлено в 06:05
Экономика
Минстрой предупредил о росте тарифов ЖКХ
Минстрой предупредил вице-премьера Дмитрия Козака об угрозе роста тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение.
Обновлено в 01:41
Политика
Путин утвердил изменения в соглашение по поставкам нефти в Киргизию
Российский президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий протокол к соглашению между Россией и Киргизией в сфере поставок нефти и нефтепродуктов.
Обновлено в 17:34