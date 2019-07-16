Экономика
Mail.ru Group будет развивать киберспортивный бизнес с Modern PickПРАЙМ 04:35
Mail.ru Group (MRG) создает партнерство с международным разработчиком и издателем игр Modern Pick, передаст ему 51% своего киберспортивного холдинга ESforce, говорится в сообщении MRG.
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Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Политика
Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией
Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщение с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 18:24
Общество
В работе Instagram и Facebook произошел сбой
В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 15:32
Происшествия
Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму
Обновлено в 17:15
Происшествия
В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство
Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено в 18:06
Армия и оружие
Шпион САА рассекретил подземную базу боевиков в Хаме
Обновлено в 13:43
Политика
Зарплату рядовым и сержантам ВС РФ существенно поднимут с 1 сентября
Служащие по контракту в Вооруженных силах России сержанты и рядовые получат существенную прибавку к зарплате.
Обновлено в 20:33
Общество
Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам
Львам следует внимательнее подойти к покупкам.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Космос
В «Квартале» расскажут о первой высадке человека на Луну
Обновлено в 15:48
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Политика
Силуанов рассказал о причинах развала СССР
Причиной распада СССР стала неграмотная финансовая политика руководства страны в конце 80-х годов, заявил глава минфина Антон Силуанов.
Обновлено в 16:24
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:29
Финансы
ВТБ утвердил программу облигаций на триллион рублей
Совет директоров банка ВТБ решил занять ₽1 трлн у квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 11:37
Космос
Роскосмос рассказал о причинах переноса пуска «Протона-М»
Запуск космической обсерватории был в очередной раз перенесен из-за негерметичности трубопровода во второй ступени ракеты-носителя «Протон-М».
Обновлено в 12:08
Футбол
«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
Обновлено в 16:49
Политика
Экс-лоббист украинского олигарха станет пресс-секретарем Минфина США
Президент США Дональд Трамп собирается назначить Монику Кроули — бывшего политического обозревателя и лоббиста украинского олигарха Виктора Пинчука — официальным представителем Минфина страны, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 22:43
Армия и оружие
Российские истребители в США назвали самыми быстрыми в истории
Американский портал составил рейтинг самых быстрых истребителей за всю историю военной авиации, включив в него три российских истребителя.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Тигр выбежал на проезжую часть в Иваново
Полицейские в Иваново проверяют видео, на котором тигр выпрыгивает из стоящего в пробке автомобиля и затем бегает по проезжей части.
Обновлено в 07:49
Экономика
Ледокол «Виктор Черномырдин» пойдёт на ледовые испытания в 2020 году
Строящийся на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» пойдёт на ледовые испытания в 2020 году, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 19:01
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Ирина Пегова прокомментировала слухи о беременности
41-летняя актриса выглядит просто прекрасно, что подтверждают восторженные комментарии фанатов.
Обновлено в 19:00
Политика
Трамп запретил продавать Турции истребители F-35
Обновлено в 17:45
Кино
В Сиднее стартовали съемки фильма «Человек-невидимка»
В австралийском Сиднее стартовали съемки очередной экранизации романа Герберта Уэллса «Человек невидимка».
Обновлено в 16:57
Политика
На Украине предсказали техногенную катастрофу без транзита газа из РФ
Суслов заявил, что Киев не сможет поддерживать давление в газопроводах, если утратит транзит.
Обновлено в 21:45
Общество
Петербуржцы смогут наблюдать лунное затмение
Обновлено в 12:14
Экономика
В России рекордно упали оптовые цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24