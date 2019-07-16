Экономика

Mail.ru Group будет развивать киберспортивный бизнес с Modern PickПРАЙМ 04:35

Mail.ru Group (MRG) создает партнерство с международным разработчиком и издателем игр Modern Pick, передаст ему 51% своего киберспортивного холдинга ESforce, говорится в сообщении MRG.
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Mail.ru передала киберспорт автогонщикам

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Школа Dota 2: как заработать миллионы на обучении киберспортсменов

Forbes00:11

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Rambler News Service02:55

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Интерфакс02:52

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Finam.Ru02:16

Mail.ru Group передаст Modern Pick 51% киберспортивного холдинга ESforse

Коммерсантъ03:10
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Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
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Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
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Строящийся на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» пойдёт на ледовые испытания в 2020 году, пишет газета «Известия».
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Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
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