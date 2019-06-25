Интернет
Сервис Mail.ru откажется от почтовых паролейОреанда-Новости 11:01
Сервис Mail.Ru предложил пользователям по-новому входить в почтовые ящики. Речь идёт об одноразовых паролях, которые будут присылать по СМС или в пуш-уведомлениях.
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Сервис входит в топ-5 мировых сервисов по дневной аудитории.РИА Новости02:49
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Авто
Внедорожники УАЗ взобрались на Эльбрус
Обновлено в 03:03
Общество
Минпромторг прокомментировал информацию о командировочных расходах
Все расходы министерства согласовываются в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год, сообщили "Российской газете" в министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
Международный военно-технический форум «Армия-2019» начинает работу
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Политика
Карачаево-Черкесия нашла замену Арашукову в Совфеде
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил в Instagram, что представлять регион в Совете Федерации будет Крым Казаноков.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем
Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.
Обновлено в 05:53
Политика
Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:19
Армия и оружие
Борисов: система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что новейшая система ПВО С-500 поступит в войска в ближайшие годы.
Обновлено в 10:02
Экономика
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Кино
Российские зрители увидят расширенную версию фильма «Мстители: Финал»
Новая версия картины «Мстители: Финал» выйдет в российский прокат 27 июня. Зрители смогут посмотреть её в формате IMAX.
Обновлено в 10:53
Авто
Показан электромобиль Lightyear One с рекордным запасом хода
Главная идея представленного электрокара Lightyear One состоит в том, чтобы применять для пополнения энергии автомобиля солнечный свет, с помощью которого увеличивается запас хода между обычными подзарядками.
Обновлено в 08:12
Политика
Кадыров сделал заявление об отставке Евкурова
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в инстаграме решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке.
Обновлено в 08:15
Политика
Экс-президента Армении Кочаряна взяли под стражу
Сотрудники полиции Армении взяли под стражу экс-президента страны Роберта Кочаряна, решение об аресте которого принял во вторник Апелляционный суд страны.
Обновлено в 10:16
Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:57
Гаджеты
Появилось приложение для стирания людей с фотографии
Появилось приложение Bye Bye Camera, которое можно использовать для стирания людей с фотографий.
Обновлено в 09:13
Транспорт
Акимов допустил заход ВСМ Москва – Санкт-Петербург в Великий Новгород
Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва–Санкт-Петербург может пройти через Великий Новгород.
Обновлено в 08:32
Технологии
Создатели Doom пожелали Илону Маску удачи в колонизации Марса
На днях Илон Маск опубликовал в социальных сетях картинку с надписью "Захвати Марс", и на это сообщение отреагировал официальный аккаунт Doom: разработчики пожелали Маску удачи в этом непростом деле - ведь, как известно, на Марсе колонистов ждёт армия демонов.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери Аллы Покровской
Актер Михаил Ефремов назвал причину смерти своей матери Аллы Покровской. Об этом сообщает Daily Storm во вторник, 25 июня.
Обновлено в 08:10
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Соцопрос: половина жителей Украины выступают за автономию Донбасса
Опрос показал, что не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов, при этом точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%.
Обновлено в 07:45
Политика
Зеленский перевел чиновников своей администрации в новый офис
Президент Украины Владимир Зеленский перевел чиновников своей администрации в новосозданный офис главы государства, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Обновлено в 10:26
Экономика
Цена на золото взлетела до шестилетнего максимума
Золото подорожало до максимума за шесть лет. Его цена составляет $1439,21 за унцию.
Обновлено в 10:51
Кино
Вин Дизель объявил о съемках «Форсажа 9»
Американский актёр Вин Дизель анонсировал продолжение «Форсаж 9». В Instagram он рассказал, как прошел первый съемочный день.
Обновлено в 10:43
Политика
Представитель Киева в ПАСЕ изъявил желание показать боксерские навыки
Попытка российских журналистов взять комментарий у депутата Верховной рады Украины и представителя Киева в Парламентской ассамблее Совета Европы Борислава Березы не увенчалась успехом.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Подросток едва не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета
В Великобритании подросток чуть не погиб из-за того, что оставил планшет на зарядку на ночь, сообщает Manchester Evening News.
Обновлено в 10:48
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Обновлено в 00:32