Сервис Mail.ru откажется от почтовых паролейОреанда-Новости 11:01

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с чего всё началось

Сервис Mail.Ru предложил пользователям по-новому входить в почтовые ящики. Речь идёт об одноразовых паролях, которые будут присылать по СМС или в пуш-уведомлениях.

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Общество Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

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