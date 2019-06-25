Интернет

Сервис Mail.ru откажется от почтовых паролейОреанда-Новости 11:01

Сервис Mail.Ru предложил пользователям по-новому входить в почтовые ящики. Речь идёт об одноразовых паролях, которые будут присылать по СМС или в пуш-уведомлениях.
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с чего всё началось

Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей

Сервис входит в топ-5 мировых сервисов по дневной аудитории.
РИА Новости02:49

Подробнее о событии

Mail.Ru избавит пользователей от необходимости помнить пароли

Вести.Хайтек04:49

Mail.ru откажется от пароля при авторизации пользователей

ТАСС03:10

Компания Мейл.ру планирует отказаться от использования пароля при входе пользователей в электронный почтовый ящик

Эхо Москвы03:30

Mail.ru заменит пароли пользователей на одноразовые коды

Коммерсантъ03:50

Mail.ru откажется от паролей

Говорит Москва02:30

Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей

ПРАЙМ02:23

Mail.ru переведет ящики электронной почты на вход по паролю из СМС

РБК02:02
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
Авто

Внедорожники УАЗ взобрались на Эльбрус

Обновлено в 03:03
Общество

Минпромторг прокомментировал информацию о командировочных расходах

Все расходы министерства согласовываются в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год, сообщили "Российской газете" в министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Кировский депутат ради эксперимента бросил в полицейских муляж гранаты

Обновлено в 09:49
Армия и оружие

Международный военно-технический форум «Армия-2019» начинает работу

Обновлено вчера в 22:57
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Политика

Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Политика

Карачаево-Черкесия нашла замену Арашукову в Совфеде

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил в Instagram, что представлять регион в Совете Федерации будет Крым Казаноков.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес

Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем

Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.
Обновлено в 05:53
Политика

Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:19
Армия и оружие

Борисов: система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что новейшая система ПВО С-500 поступит в войска в ближайшие годы.
Обновлено в 10:02
Экономика

Курс грузинского лари упал до исторического минимума

За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Кино

Российские зрители увидят расширенную версию фильма «Мстители: Финал»

Новая версия картины «Мстители: Финал» выйдет в российский прокат 27 июня. Зрители смогут посмотреть её в формате IMAX.
Обновлено в 10:53
Авто

Показан электромобиль Lightyear One с рекордным запасом хода

Главная идея представленного электрокара Lightyear One состоит в том, чтобы применять для пополнения энергии автомобиля солнечный свет, с помощью которого увеличивается запас хода между обычными подзарядками.
Обновлено в 08:12
Политика

Кадыров сделал заявление об отставке Евкурова

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в инстаграме решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке.
Обновлено в 08:15
Политика

Экс-президента Армении Кочаряна взяли под стражу

Сотрудники полиции Армении взяли под стражу экс-президента страны Роберта Кочаряна, решение об аресте которого принял во вторник Апелляционный суд страны.
Обновлено в 10:16
Общество

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:57
Гаджеты

Появилось приложение для стирания людей с фотографии

Появилось приложение Bye Bye Camera, которое можно использовать для стирания людей с фотографий.
Обновлено в 09:13
Транспорт

Акимов допустил заход ВСМ Москва – Санкт-Петербург в Великий Новгород

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва–Санкт-Петербург может пройти через Великий Новгород.
Обновлено в 08:32
Технологии

Создатели Doom пожелали Илону Маску удачи в колонизации Марса

На днях Илон Маск опубликовал в социальных сетях картинку с надписью "Захвати Марс", и на это сообщение отреагировал официальный аккаунт Doom: разработчики пожелали Маску удачи в этом непростом деле - ведь, как известно, на Марсе колонистов ждёт армия демонов.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери Аллы Покровской

Актер Михаил Ефремов назвал причину смерти своей матери Аллы Покровской. Об этом сообщает Daily Storm во вторник, 25 июня.
Обновлено в 08:10
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Шоу-бизнес

Вахтанг Кикабидзе прокомментировал сообщения о своей смерти

Обновлено в 09:17
Политика

Соцопрос: половина жителей Украины выступают за автономию Донбасса

Опрос показал, что не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов, при этом точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%.
Обновлено в 07:45
Политика

Зеленский перевел чиновников своей администрации в новый офис

Президент Украины Владимир Зеленский перевел чиновников своей администрации в новосозданный офис главы государства, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Обновлено в 10:26
Экономика

Цена на золото взлетела до шестилетнего максимума

Золото подорожало до максимума за шесть лет. Его цена составляет $1439,21 за унцию.
Обновлено в 10:51
Кино

Вин Дизель объявил о съемках «Форсажа 9»

Американский актёр Вин Дизель анонсировал продолжение «Форсаж 9». В Instagram он рассказал, как прошел первый съемочный день.
Обновлено в 10:43
Политика

Представитель Киева в ПАСЕ изъявил желание показать боксерские навыки

Попытка российских журналистов взять комментарий у депутата Верховной рады Украины и представителя Киева в Парламентской ассамблее Совета Европы Борислава Березы не увенчалась успехом.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Подросток едва не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета

В Великобритании подросток чуть не погиб из-за того, что оставил планшет на зарядку на ночь, сообщает Manchester Evening News.
Обновлено в 10:48
Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Обновлено в 00:32
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